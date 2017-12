Gurović o onim trojkama protiv Amerike: Ulazilo je...

„Prošlo je 15 godina, i dalje nisam svestan šta sam uradio“, poručio je legendarni košarkap

Veličina slova A A A

Mnogo toga se zna o igračkoj karijeri Milana Gurovića. One trojke u Indijanapolisu predstavljaju njegovu ličnu kartu, mada je tu bila još utakmica za pamćenje. Bio je jedan od onih koji su obeležili košarku na ovim prostorima, a sada pliva u novim vodama.

Posvećen je individualnom radu sa igračima.

"Počeo sam da se bavim trenerskim poslom relativno skoro, ali doneo sam odluku da to nije ono što ja hoću. Stres je preveliki, 30 godina sam u ovom sportu i ne pada mi napamet u životu da ubijem svoje vreme pitanjima šta i kako. Sve to ostavlja velike posledice po zdravlje. Nije to ono što ja hoću. Opredelio sam se za privatnu akademiju, već radim sa decom i time ću se baviti u budućnosti. Gradim halu u Beogradu, želim da učim decu da igraju košarku i da postanu dobri košarkaši i dobri ljudi", naveo je Gurović u razgovoru za portal sportsport.ba.

On je istakao da je ponosan na plejadu igrača sa kojima je radio.

"Mogu da budem ponosan na Gudurića, Dobrića, koji igraju Evroligu, a do nedavno je igrao u Prvoj ligi Srbije. Mali Lazarević, Stojanović, Radanov, sve su to vrhunski igrači. To je moj proizvod i jako sam ponosan na te momke. Igraju fantastično, u budućnosti će da imaju bitne uloge u košarkaškom svetu, samo neka ih zdravlje posluži".

Gurović je jedan od igrača koji su napravili rizičan korak u karijeri, jer je igrao za dva najveća rivalska kluba Partizan i Crvenu zvezdu.

"Tada sam bio mlad i temperamentan, drugačije sam razmišljao, a u Srbiji se neke stvari ne preštaju. Imao sam problema, ali to je u Srbiji jednostavno ako odete iz jednog u drugi rivalski klub. Danas imam 42 godine i drugačije na sve gledam. Kako rasteš i stariš, imaš drugi pogled na život".

U već opisanom meču sa Amerikancima Gurović je postigao 15 poena. Bilo je tu odlučujućih trojki.

"Prošlo je 15 godina i nisam baš ni svestan šta sam napravio s obzirom na veličinu naše zemlje. Doduše, ruku na srce, bilo je devet razlike do tri minuta pre kraja i potrefilo se. Da me sada pitaš da li sam to hteo, nisam, uzeo sam jednostavno odgovornost i ulazilo je", otkrio je bivši reprezentativac.

Kada je reč o mladim talentima sa prostora bivše Jugoslavije, Gurović je izdvojio dvojicu.

"Luka Dončić! Dečko ima 18 godina, a igra kao da ima 10 sezona Evrolige iza sebe. Mislim da će po mojoj prognozi biti prvi pik na draftu i da njegovo vreme dolazi. Dečko je neverovatan, a ono što on radi je savršenstvo. Tu je i Džanan Musa. Izvanredan igrač, može u neko dogledno vreme da igra u NBA ligi. Potrebno je da igra Evroligu bar dve godine. Vidimo da dominira sa 18 godina i radi se o još jednom biseru. Kompletan je igrač, koji ima ono što uvek potenciram, tu sportsku drskost i bezobrazluk", naveo je Gurović.

(Foto MN Press)