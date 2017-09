Gužva kod Stepinog Vajata, tenzija u svlačionici i Koroman koji gazi Lama - tako je kada Zvezda igra u Evropi!

Ako neko može da govori o tome kako izgleda igranje u grupnoj fazi takmičenja, onda je to poslednja generacija Crvene zvezde koja je uspela u tome. Deo tadašnjeg tima bio je i nekadašnji štoper crveno-belih Đorđe Tutorić, koji otkriva detalje iz tog perioda, ali i veruje u još bolje rezultate aktuelne generacije srpskog vicešampiona

Plasmanom u grupnu fazu Lige Evrope izabranici Vladana Milojevića su zauzeli svoje mesto u istorijskim knjigama kluba iz Ljutice Bodana, ali ne zbog toga što je jesen u evropskom fudbalu nešto što nije karakteristično za Crvenu zvezdu, već zbog toga što se na to čekalo čitavu deceniju.

O tome koliko je ovaj uspeh značio pristalicama srpskog vicešampiona govori i atmosfra nakon poslednjeg zvižduka nemačkog arbitra Tobijasa Štilera. Ne pamti se kada je stadion "Rajko Mitić" tako odjeknuo od oduševljenja i radosti.

Ako neko može da govori o tome kako izgleda igranje u grupnoj fazi takmičenja onda je to poslednja generacija Crvene zvezde koja je uspela u tome. Deo tog tima bio je i Đorđe Tutorić, koji i sam, kao i veliki broj vernih zvezdaša, priznaje da pred početak ove sezone niko nije verovao da je ovakav uspeh moguć.

"Iskreno, letos kada se tim skupio na Zlatiboru, bili smo skeptični po pitanju ove sezone, ali već nakon prve utakmice sa Irtišom sve je izgledalo daleko ozbiljnije. Ko se razume u fudbal tada je video da Zvezda ima dobru ekipu, koja uz par korekcija može do pravog rezultata. Velike pohvale naravno idu na račun Vladana Milojevića, ovo je njegovih ruku delu, pokazao je da ima veliko znanje, a nije mu bilo lako. Ovaj uspeh je velika stvar, videli smo već u Krasnodaru, kada smo postigli dva gola, da možemo u Ligu Evrope. Na Marakani nije bilo lako, ali se po slavlju videlo da je svima nama zvezdašima pao kamen sa srca. Eksplodirao je stadion! Igrao sam protiv Bajerna i mnogo velikih utakmica, ali jednostavno je sada narod bio gladan velikog zalogaja. Moram da pohvalim sve igrače koji su odradili veliki posao. Odligrali su veliki broj utakmica u dosadašnjem toku sezone. Ja sam veliki optimista, mislim da će se utakmica sa BATE-om završiti u korist Crvene zvezde. Način na koji se ponaša ova ekipa mi daje za pravo da verujem u to", rekao je Turorić u razgovoru za MOZZART Sport.

U toj sezoni 2007/2008 prva evropska utakmica takođe se igrala na stadionu Rajko Mitić, ali je protivnik bio slavni minhenski Bajern. Mnogo toga je podsećalo na aktuelne trenutke, samo je tadašnja Zvezdina publika još uvek bila naviknuta na značajne evropske rezultate.

"To jutro pred utakmucu nikada neću zaboraviti. Bili smo na doručku dole na Autokomandi oko devet sati ujutru, a kada smo pogledali kroz prozor, park preko puta, kod Stepinog vajata, bio je prepun zvezdaša. To je bio neverovatan osećaj, odmah se osete taj naboj i tenzija. Još od prve jutarnje kafe se koncentrišeš, dok je u prvenstvu to nemoguće. To su neke utakmice koje se prepričavaju, atmosfera uz takve navijače, ambijent i golovi. Sad je prošlo 10 godina, dolaze ozbiljne ekipe sa istoka, koje mnogo ulažu i imaju ogromne budžete, dovode odlične igrače".

Jedan takav klub je i Krasnodar, koji je ipak poražen u dvomeču sa crveno-belima, iako je objektivno kvalitetniji tim.

"To je ozbiljna ekipa, ozbiljna priča, fenomenalan stadion i uslovi, ali njihova istorija ne može da se meri sa onom koju ima Crvena zvezda. Nemaju iskustva u Evropi, a Crvena zvezda svake godine odigra bar po nekoliko utakmica".

Tutorić je u razgovoru za naš portal potvrdio jednu vrlo interesantnu anegdotu sa jutarnjeg sastanka pred utakmicu s Bajernom. Dok su igrači sedeli na okupu, izvan prostorija se čuo huk navijača, usledio je tajac, a onda je ustao Ognjen Koroman i otvoreno poručio: "Je.. ga ljudi, i ja bih pobegao, ali moramo da igramo!“

"To je stvarno istina. Nasmejali smo se. Čuli smo navijače, pogledali smo se međusobno i ućutali. Opet, taj Koroman je bio najiskusniji, tokom čitave utakmice s Bajernom je stalno vikao 'daj meni loptu, ja ću da ih zgazim'. I onda je na sjajan način prevario Lama. Stvarno je bio fenomenalan igrač".

Teren pred tu utakmicu je bio sličan kao pred Krasnodar, ako ne u još i lošijem stanju. Tada se ispostavilo da je odmogao crveno-belima zbog primljenih golova, a ovoga puta je bio taličan.

"Jeste, može tako da se kaže, ali sam govorio i tada - bilo je bolje po nas što je teren bio u takvom stanju. Oni nisu mogli da veruju da gde će igrati. U kaznenom prostoru kod severne tribine je jedan deo bio takav kao da upadneš u rupu. Na kraju nam je teren odmogao, dosta je kiša padala. Gledajući to neko vreme, to su bile dobre ekipe, sa jakim igračima, Bajern je stvarao veliku generaciju. Ali čini mi se da je sada mnogo bolja atmosfera među zvezdašima, navijači su gladni. U naše vreme ljudi su bili naviknuti na dobre rezultate. A sada, protiv Arsenala, Beograd će eksplodirati!"

Klub je u međuvremenu prošao kroz izuzetno težak period.

"Svašta se proživljavalo, ali kad imaš dobar rezultat, to te nosi. Pre tri meseca svašta se pričalo za Donalda, Le Taleka... Kanga je bio najomraženiji lik. Ja sada skidam kapu za njega. Pokazalo se da takve igrače treba istrpeti, čovek pokazuje kakav je fudbaler. Sećate se i u naše vreme, Barkos je bio pljuvan, ni mi u svlačionici nismo verovali u njega, ali je on pokazao kasnije kakav je kvalitet. Zvezda sada ima daleko više strpljenja za strane fudbalere".

Da li je istina da je upravo u toj sezoni na utakmici protiv Boltona došao predstavnik jednog ruskog kluba da gleda Gžegoža Bronovickog, a da si mu se ti svideo? Ipak, priča se da je predsednik Stojković tada tražio dva miliona evra, što Rusi nisu prihvatili.

"Bilo je toga, ali ne bih o sumama. Gledali su Bronovickog, ali je na poluvremenu došao Vladimir Vajs i posle meča hteo da me vodi u Saturn. Ipak, Piksi to tada nije prihvatio".

Sadašnja grupa Lige Evrope sa Kelnom i Arsenalom deluje prilično atraktivno. Đorđe Tutorić dobro zna koliko je teško doći do slavlja protiv tako kvalitetnih timova, ali ponovo poručuje da veruje u ovaj tim.

"Igrao sam tu Ligu Evrope, za pobedu u njoj treba puno znoja. Mislim da će utakmice na Marakani biti u našu korist, da BATE sada nema nikakve šanse".

Ponovo će od ogromnog značaja biti taj 'faktor Markane'.

"Ljudi imaju pogrešno mišljenje o Marakani. Sećam se kada smo igrali protiv Milana, kada je bio huk sa tribina, a oni ništa... Ne raguju, niti su uplašeni, niti iznenađeni. Nama je to davalo neverovatnu snagu, ne daješ 100, neko 110 posto svojih mogućnosti. Nije poenta u tome da se drugi uplaše, nego ta atmosfera nas podigne na neverovatan način. Ne osećaš umor, ništa, svakog možeš da pobediš", zaključio je Tutorić, koji je po završetku igračke karijere pokrenuo privatni biznis i otvorio agenciju za ekskluzivni prevoz, koji se koristi za organizovana putovanja poslovnih organizacija, firmi, seminara i slično.

(FOTO: Star Sport)