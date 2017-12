Gvardiola brani žuti cvet: Samo napred, kaznite me! Sad vidite da mogu da igram kao sa Barsom…

“Ma kakve sudije, mi igramo fudbal. Volim da odem na Old Traford i Stamford Bridž i da ih pobedim na naš način”

Veličina slova A A A

Deveti put u karijeri Pep Gvardiola je pobedio Žozea Murinja. Više nego bilo koji drugi trener koji je ukrstio koplja sa Portugalcem… Način i trenutak današnje Pepove pobede nad Posebnim daju posebnu dimenziju. Gvardiola je napravio odlučujući korak ka osvajanju titule, ubio Murinjove nade, oborio rekord Premijer lige i sprečio Portugalca da dođe do klupskog rekorda od 41. meča bez poraza na svom terenu.

Ono što Gvardioli posebno može da imponuje je da je njegov tim ostao veran svom načinu igre, da je dominirao i zasluženo savladao gradskog rivala koji je bio inferioran. Posle meča se Murinjo žalio na suđenje i poručio da je njegov tim oštećen za penal nad Ererom…

“I prošle sezone smo ih dobili ovde. I tada je bila priča o sudiji. Jednosatvno, pobedili smo jer smo bolji. On je i uoči utakmice pričao o suđenju. Nije bilo penala nad Ererom”.

O prozivkama da njegovi igrači lako padaju pred protivničkim golom...

“Nije istina da moji igrači padaju lako u protivničkom šesnaestercu. Mi smo pošten tim koji pokazuje želju da igra fudbal. Dokazali smo to kroz posed lopte koji je bio veći od 70 odsto. Došli smo ovde i uspeli. Od igrača očekujem da žele da igraju fudbal i da se nadigravaju. Pokazali smo da možemo da igramo na taj način u Engleskoj”.

Dok je vodio Barselonu i Bajern, Gvardiola je trpeo prozivke iz Engleske da je konkurencija u Premijer ligi jača i da ne bi mogao tako da dominira na Ostrvu. Ove sezone imao 15 pobeda i remi, što je bilans kako nije imao ni u Barseloni, ni u Minhenu.

“Ljudi su govorili da ne bih mogao da igram u Premijer ligi kao sa Barselonom, ali se sada vidi da je to moguće i da mi to radimo. Znao sam to i prošle sezone. Uvek sam verovao u tu ideju. Pričali smo uoči meča na koji način ćemo igrati protiv Junajteda i nismo pominjali prekide u napadu, a upravo tako smo dali dva gola. Zato je fudbal tako divan. Jer je nepredvidiv”.

Murinja kritikuju da je igrao previše defanzivno…

“Svako može da igra na način koji najviše voli i zato je fudbal tako divan. Ja sam presrećan kada odemo na Old Traford ili Stamford Birdž i pobedimo ih igrajući naš fudbal. Ne sudimo o protivniku zbog načina na koji igra. Znamo da imaju dobre igrače i da su dobri iz kontranapada. Znamo i da se dobro brane, ali su danas Fernandinjo, Otamendi i Mangala pokazali spektakualrnu igru u defanzivi. Istina, i Ederson je imao čudesnu odbranu, ali je De Hea imao mnogo više posla”.

Mnogi već sada čestitaju titulu Mančester Sitiju jer deluje nemoguće da ispuste prednost do kraja.

“Nemoguće je reći u decembru da smo prvaci, ali ova pobeda nam svakako zanči mnogo za samopouzdanje. Već u sredu nas očekuje meč u Svonsiju gde je prilično hladno. Biće još teških izazova do kraja. Težak je zimski raspored u Premijer ligi”.

Da li je nekada njegov tim odirgao bolji meč protiv Mančester Junajteda?

“Da, u finalu Lige šampiona 2011. godine. To je bila možda i najbolja partija neke ekipe koju sam vodio”.

Posle meča mu je Murinjo zamerio i što je na reveru nosio žuti flor posvećen uhapšenima koji se bore za nezavisnost Katalonije.

“Ako UEFA, FIFA ili Premijer liga žele da me kazne zbog toga, samo napred! Oni, dvojica Đordija, su u zatvoru jer su samo želeli da glasaju. Oni se samo bore za demokratsko pravo da glasaju. A završili su u zatvoru. Zna se da u zatvor idu ljudi koju urade nešto loše, a ovi ljudi to nisu uradili. Takve ljude ne zaboravljam. Dok god budu u zatvoru, a tamo su već 60 dana, imaće moju podršku”, poručio je Pep na spekualcije da će biti kažnjen zbog političkih poruka.

(FOTO: Action images)