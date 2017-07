Gvardiola najavljuje rat za Mbapea: Real nije moćniji od nas!

Trener Mančester Sitija šalje poruku da njegov klub može sebi da priušti pojačanje poput Mbapea

Veličina slova A A A

Juče je izgledalo da je gotovo, ali izgleda da i nije baš! Real neće tako lako pobediti u ratu za Kilijana Mbapea. Pored Kraljevića, Mančester Siti i Pari Sen Žermen se takođe nadaju da mogu do autograma najperspektivnijeg mladog igrača u Evropi.

Iako je Mančester Siti već potrošio preko 240.000.000 evra na pojačanja ovog leta, Pep Gvardiola trvdi da i dalje ima prostora za velike kupovine poput Mbapea čija cena iznosi oko 180.000.000 evra. Monako je juče demantovao da je prodao igrača Reala, možda baš zbog činjenice da mu odgovara rat velikana za svojiu zlatnu koku. Očekuje se licitacija na kojoj će tri prebogata kluba lomiti koplja za Mbapeov potpis, a Gvardiola kaže da njegov klub može finansijki da parira Madriđanima.

Milijardola

Strateg Mančester Sitija je na konferenciji za medije u Americi odgovarao na pitanja o Mbapeu i iako je izbegavao da potvrdi definitivan interes Građana za Francuza, nije ga ni demantovao.

“On je i dalje igrač Monaka, ali sve je moguće. Tražimo još pojačanja, ali on je i dalje igrač drugog kluba. Imamo dvojicu izuzetnih napadača Aguera i Gabrijela Žezusa, ali videćemo šta će biti do kraja… Prelazni rok traje do 31. avgusta. Real ne može da ponudi više od onoga što može da ponudi Mančester Siti. Prešli smo dug put da bismo došli do nivoa na kojem su Real i Barselona i znamo da je potrebno još vremena da ih stignemo”, rekao je Gvardiola.

Licitacija može da počne…

(FOTO: Action images)