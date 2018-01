Halep – Voznijacki: Za 2,6 miliona €, prvi grend slem trofej i WTA tron

Retko kada je neko grend slem finale tako važno za obe igračice kao što je ovogodišnje na Australijan openu

Pretposlednji od 14 „radnih dana“ na Australijan openu tradicionalno je rezervisan za finale ženskog singla. A ovogodišnje zdanje istog nosi predznak veoma ubudljivog.

Na legendarnom centralnom terenu sportskog kompleksa u Melburnu, Rod Lejver Areni rekete će ukrsiti prva i druga igračica sveta, Simona Halep i Karolina Voznijacki. A ovo finale nosi sa sobom baš veliki bagaž iz nekoliko razloga. Prvi je lova, naravno, jer pobednici, to jest osvajačici prvog grend slema sezone sledi preko 2,6 miliona evra nagrade, kao i 2.000 WTA poena. Poražena mora da se „uteši“ duplo manjom svotom, ali i sa 1.300 bodova.

Drugi je još važniji devojkama koje su već zaradile dovoljno „i za unuke“, a to je prvo mesto na WTA listi. Trenutno ga drži Rumunka, ali bi u slučaju pobede tu ponovo zasela Dankinja.

Treći razlog je naravno i najvažniji, a to je grend slem titula. Ma koliko izgledalo čudno, ni jednoj ni drugoj, iako već godinama igraju vrhunski tenis to do sada nije pošlo za rukom. Bile su blizu, obe su igrale grend slem finala, ali nikako nisu uspevale.Halepova je u prošlogodišpnjem finalu bila prokleto blizu, ali ju je Jelena Ostapenko ipak slomila. Sada je vreme da makar jedno od njih skine taj teret sa leđa i kada to bude ućinila, verujemo da će postati bolja igračica. Njih dve su tako najbolje iskoristile „prazan prostor“ koji je ostao u Melburnu nedolaskom Serene Vilijams i Viktorije Azarenke.

„To finale Rolan Garosa sam dobila pošto sam počela da sumnjam u sebe. Nisam bila dovoljno agresivna, što me je na kraju koštalo. Ovaj put to neću dozvoliti sebi, igraću jako i hrabro kao i u polufinalui protiv Kerberove! “, obećala je Simona Halep.

Rumunka je slavila na dva od šest susreta sa Voznijacki, a većina mečeva je bila izuzetno napeta. Očekujte tako nešto i ovaj put, tako da verujemi da će bioti tri sdeta i bar jedan taj-brejk. Plus gemovi su takođe preporučljivi.

