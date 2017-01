Halov Rajan Mejson u bolnici, Miror piše da se bori za život posle žestokog sudara sa Kejhilom

Noć pred spavanja za sve u Halu. Povreda koju je Rajan Mejson zadobio u žestokom sudaru sa Gerijem Kejhilom u večerašnjem porazu Hala od Čelsija nije nimalo naivna. Štaviše, tabloid Miror piše da mu je život ugrožen.

Mnogo pouzdaniji Bi-Bi-Si navodi da 25-godišnji vezista jeste hospitalizovan, ali ne iznosi detalje. Miror tvrdi da je Mejson doživeo fakturu lobanje i da je imao izliv krvi u mozak. Jeste to list sklon senzacionalizmu, ali nažalost ne verujemo ni da bi se oni igrali sa ovakvim stvarima.

Trener Hala Marko Silva posle utakmice nije mogao da iznese neke nove detalje o Mejsonovom stanju.

"U ovom trenutku mogu samo da pretpostavim da će ga zadržati u bolnici. Nadam se da nije ništa posebno, ali videćemo. Ne znam ni da li je budan. I ja čekam vesti", rekao je Silva.

Prema navodima Mirora Mejson, koji je teren Stamforda posle osam minuta ukazivanja lekarske pomoći napustio sa maskom za kiseonik na licu, večeras će biti podvrgnut hitnoj operaciji.

This looks incredible painful. All thoughts are with @RyanMason. #Gws pic.twitter.com/dlvERXdWfl