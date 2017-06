Hamilton zaposednut Seninim duhom odnosi VN Kanade

Sebastijan Fetel je izgubio trku još na startu, a maler je upropastio sjajnog Verstapena. Po svršenom činu drugo mesto osvaja Valteri Botas, a treće Danijel Rikardo

Luis Hamilton je osvojio VN Kanade! Motiv je bio nedvosmislen. Poklonjena mu je kaciga Ajrtona Sene, pa su mu i zvezde u Montrealu bile naklonjene. Za sreću Britanca odgovorna je i zla takmičarska sudbina Sebastijana Fetela koji je uprkos drugoj startnoj poziciji kiksnuo još na početku bitke. Sve to odlično je iskoristio Maks Verstapen, ali i on ubrzo postaje tragičar. Na kraju drugo mesto je pripalo Valteriju Botasu, a treći je kroz cilj prošao Danijel Rikardo, vozač Red Bula.

Agresivni Maks Verstapen imao je start iz snova koji se pretvorio u noćnu moru za Sebastijana Fetela, na kraju i za njega samog. Naime, vozač Ferarija je nakon starta oštetio prednji deo bolida pa je u šestom krugu otišao na servis. Naravno, izgubio je pozicije a bitno je napomenuti da je u početnoj fazi trke došlo i do udesa Karlosa Sajnca i Filipe Mase posle čega se na stazi po prvi put pojavilo vozilo bezbednosti. To je bio prvi ključni trenutak VN Kanade, a sledeći je usledio već u 11. krugu kada je Maksa Verstapena izdao “RB 13” bolid Red Bula. Na stazi se zbog toga našlo virtuelno vozilo bezbednosti što je najviše odgovaralo timskoj strategiji Mercedes AMG Petronasa. Luis Hamilton je od tog momenta lagano vodio trku a Valteri Botas ga je pratio bez opasnog Verstapena koji se do tog trenutka nalazio između dva “W08” bolida.

U nastavku trke bili smo u prilici da gledamo i jedan neočekivano zanimljiv duel. Estaban Okon u bolidu Fors Indije našao se ispred Valterija Botasa posle njegovog odlaska na srervis. Razume se, Okon je otegao vlastiti odlazak u boks i pokazao veštinu vožnje na koju Finac nije imao adekvatan takmičarski odgovor.

Presek stanja na stazi u 36. krugu kaže da je u tom trenutku Luis Hamilton suvereno vodio trku, drugo mesto bilo u posedu Valterija Botasa u pratnji Danijela Rikarda, Pereza, Rajkonena, Okona, Fetela i Fernanda Alonsa…

U poslednjoj fazi VN Kanade nismo imali veća uzbuđemka izuzmemo li kiks Kimija Rajkonena koji je presekao krivinu. Na kraju, poredak iza vozača na podijumu u prvi plan baca sjajni dvojac For Indije. Sebastijan Fetel je četvrti, Serhio Perez peti, a Estaban Okon šesti. Sedmi je Rajkonen, a slede Hulkenberg, Strol i Grožan. Fernando Alonso nije imao sreće ni ovog puta. Dva kruga pre kraja bio je deseti, ali Meklaren Honda ponovo nije izdržala…

Zaključak je lako izvesti jer svršenom činu mane nema. Ferari je imao dobar bolid, ali ne i taktičku zamisao čiji nedostatak je dokusurila loša sreća u Montrealu. Sa druge strane sve pohvale idu Luisu Hamiltonu i Valteriju Botasu koji su duplom pobedom vratili Mercedes AMG Petronas u položaj aktivnog timskog izazivača za osvajanje titule. Sve u svemu, sve karte su još u igri. Skuderija i Dajmler od večeras su u još čvršćem klinču koji obećava uzbudljiv rasplet sezone u nastavku najbržeg šampionata sveta! Daleko je vozačka kao i konstruktorska titula za oba pretendenta, a to znaju vozači kao i čelnici oba suprostavljena tabora.

Piše: Miloš Milić

(Foto: Action Images, Printscreen Via F1 Tweeter)