Hanover hoće Lazara Markovića

Nedavno je želja bio i Zoran Tošić

Veličina slova A A A

Izgleda da je Hanoveru suđeno da ovog leta angažuje srpskog igrača. Pre samo nekoliko dana Zoran Tošić je bio ponuđen povratniku u Bundesligu, a sada je meta uprave Hanovera postao - Lazar Marković.

Lokalni dnevni list Hanover Algemajne, inače dobro upućen u klupska dešavanja, tvrdi da je Hanover ozbiljno spreman da se upusti u priču oko angažovanja srpskog reprezentativca.

Ovih dana velika prašina podigla se zbog Markovića, koga Jirgen Klop definitivno više ne želi u klubu. Mnogi potencijalni kupci dovodili su se u vezu sa hitronogim ofanzivcem, od Bešiktaša, preko Intera do pojedinih klubova iz Premijer lige, ali zasad niko nije uspeo da zadovolji Liverpulove apetite. I to one postavljene na 18.000.000 evra. Zbog toga je, navodno, Fjorentina odustala od angažovanja igrača koga prati još iz vremena dok je nosio dres Partizana.

Hanover, doduše, nema ambicije da krene po trajni Markovićev potpis, već je želja isključivo pozajmica za narednu sezonu.

U klubu se takođe radi i na angažovanju supertalentovanog Emrea Mora, koga Dortmund želi da pošalje na kaljenje u sledećih godinu dana. Ipak, nije jasno navedeno da li će Hanover pokušati da dovedu i Mora i Markovića, s obzirom da obojica primarno pokrivaju desnu stranu terena, ali i sredinu i levi bok ako je moranje.

Lazar Marković je već dobio Klopovu potvrdu da može da ide bez problema, ukoliko sebi pronađe novi angažman.

(FOTO: Action Images)