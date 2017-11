Haos u derbiju Francuske: Fekir glumio Mesija, navijači Sent Etjena provalili u teren! (VIDEO)

Moglo je večeras da se priča o još jednoj vanserijskoj partiji Liona i Fekira, o petici koju su aktivirali na neprijateljskoj teritoriji u Sent Etjenu.

Moglo je, ali - neće. Jedan od derbija Francuske između Sent Etjena i Liona pamtiće se po velikom navijačkom incidentu. Sve je „zakuvao“ Nabil Fekir pogotkom u 84.minutu. Poveo je u tom trenutku Lion sa 5:0, a jedan od najboljih igrača Liona je poput Mesija skinuo dres i ponosno ga pokazivao navijačima Sent Etjena. Očigledna provokacija.

Bilo je to igranje sa vatrom koje se nije dobro završilo. Ljuti i besni zbog rezultata navijači Sent Etjena nisu mogli da nemo posmatraju Fekirovu provokaciju i želju da ih ponizi u svojoj kući. Upali su na teren, pokušali da linčuju fudbalere Liona... Nekako su obuzdali organi reda, ali je opor utisak ostao.

Nabil Fekir added a fifth in St Etienne coupled with celebration which has since caused crowd trouble #Ligue1 #Lyon pic.twitter.com/Uvf8YUqt4O