Haos u Interu: Pioli podneo ostavku jer oseća da ga „buše“! Veki već spreman?

Kriza u Interu dostiže vrhunac...

A sve je delovalo lepo u jednom momentu... Stefano Pioli je preuzeo devastirani Inter od Franka de Bura i uspeo da sa nekoliko inteligentnih poteza vrati ekipu na pravi put i čak u borbu za Ligu šampiona. Inter je bio u seriji od devet pobeda u svim takmičenjima, a onda je ispadanje u kupu sve poremetilo. Usledio je poraz ud derbiju od Juventusa, pa od Rome i ekipa je izgubila veru u sebe i svoj karakter.

Inter je trenutno u crnoj seriji od pet mečeva bez pobede, izgubili su od Sampdorije, Krotonea i Fjorentine koja im je dala pet komada. Crvena lampica je odavno upaljena, krizi kao da se ne vidi kraj i u takvim okolnostima je normalno da se desi nešto veliko.

To „nešto“ je najverovatnije odlazak Stefana Piolija sa klupe Nerazura. Trenutno se nalazi u sličnoj situaciji kao De Bur pre smene. Pioli je je besan i oseća se izdanim. U prevodu, misli da nema dovoljnu podršku svlačionice i da mu neko „radi o glavi“.

Zato je italijanski strateg juče posle razgovora sa stručnim štabom rešio da napusti Inter i podneo je ostavku. Na nekoliko minuta je Inter bio klub bez trenera jer je Pioli bio odlučan u nameri da ode. Međutim, kineski gazda Stiven Žang i direktor Auzilio su odbili trenerovu ostavku i nagovorili ga da nastavi dalje.

Ne zato što imaju preveliko poverenje u njega, već nisu imali drugo rešenje. Međutim, to je samo kraktoročna podrška Pioliju. Rukovodstvo kluba je već obavilo razgovor s trenerom mladog tima Đanlukom Vekijem. Ako Pioli doživi neuspeh i u narednom meču protiv Napolija, velike su šanse da će ga naslediti Veki kao privremeno rešenje do kraja sezone. A Interovi operativci će za to vreme odbrojavati do kraja još jedne izgubljene sezone i tražiti veliko trenersko ime za naredne sezone.

U međuvremenu, gazda Žang i direktor Auzilio su posle razgovara sa Piolijem, obavili i ne baš prijatan razgovor sa igračima gde su istakli veliko nezadovoljstvo zalaganjem ekipe, igrom i rezultatima.

