Hasi, gospodski, na srpskom: Za ovakve utakmice se živi!

Trener Olimpijakosa Besnik Hasi rekao je da očekuje dobru atmosferu u Humskoj, pun stadion i težak meč protiv Partizana u kojem će i jedan postignuti gol biti ogroman kapital pred revanš u Pireju.

Albanac je na konferenciji za novinare uoči prvog meča trećeg kola kvalifikacija za LŠ, uglavnom na srpskom odgovarao na pitanja, nije želeo da se upliće u vanfudbalske teme, a o Partizanu je govorio biranim rečima.

“Ovo su najlepše utakmice koje možete da igrate. Čeka nas sjajan stadion, biće fanstastična atmosfera. Imamo neke probleme sa povredama, ali imamo brojnu ekipu i spremne zamene“, rekao je albanski trener na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

On je osim na sva pitanje ovdašnjih novinara odgovarao na srpskom, iako su mu nadležni u Olimpijakosu sugerisali da to radi na engleskom.

“Očekujem tešku utakmicu. Spremni smo, bio sam ranije ovde, znam šta nas čeka, ali pričali smo o tome i spremali se“, naveo je on.

Novinari su ga pitali i šta bi smatrao pozitivnim rezultatom u Humskoj, odnosno preneli su mu stav kolege Miroslava Đukića koji je istakao da je od 0:0, pa svaka pobeda, dobar ishod.

“Svaki rezultat kada daš gol u gostima je pozitiva, ali neka bude kako je rekao gospodin Đukić, bićemo zadovoljni“, uz osmeh je konstatovao trener Olimpijakosa.

Nije se Hasi, za razliku od prisutnih iz pirejskog kluba, previše uzbudio ni kada su ga pitali koliko je bitno to što navijači Olimpijakosa neguju bratske odnose sa pristalicama Crvene zvezde, odnosno koliko će ta činjenica da utiče na atmosferu.

“Ako je pun stadion za igrače je to bolje nego da bude samo 1.000 ljudi. Kao igrač živiš za ovakve utakmice.“

Hasi je u Anderlehtu radio sa Aleksandrom Mitrovićem, a sada u Olimpijakosu sa Sašom Zdjelarom i Jagošem Vukovićem. O odnosu sa njima rekao je:

“Imamo Belgijance, Grke, Afrikance, Brazilce... Možda mi pomaže moje vaspitanje. Rano sam otišao od kuće, učio sam jezike i upoznavao kulture. Dobar igrač je svuda dobar igrač, to je najbitnije“

Nije hteo Hasi da se dotiče priče o Kosovu.

“Ovde smo došli da pričamo samo o fudbalu, a ove drugte stvari nek

rešavaju ljudi koji su plaćeni za to“, manirom veštog diplomate zaključio je Hasi.

Zamenik kapitena Olimpijakosa Kostas Fortunis istakao je da veruje kako se ekipi neće ponoviti prošlosezonski kiks kada je u trećem kolu kvalifikacija za LŠ pirejski tim ispao od Hapoel Ber Ševe.

“Mislim da smo ovog puta spremni za kvalifikacije, napravili smo dobar tim. Partizan je jako dobra ekipa, znamo sve o njima, ali smo došli ovde da napravimo dobar rezultat pred revanš“, poručio je Fortunis.

Sutrašnji duel Partizana i Olimpijakosa igra se od 20.45 na stadionu u Humskoj.

