Hečer o promašenim penalima: Baš me briga!

"Zadovoljan sam što smo se vratili iz dvocifrenog zaostatka, što se nismo predavali i što smo nastavili da se borimo", rekao je Partizanov Amerikanac

Partizanova "pretplata" na dramatične završnice nije istekla. Novi triler u režiji crno-belih doneo je veliku radost njegovim navijačima, pošto je Novica Veličković uz zvuk sirene srušio Crvenu zvezdu (78:77)! Aktuelnog vladara srpske košarke, konkurentnog evroligaša i kaznenu ekspediciju koja je prikazala slabost u trenucima kada se tako nešto najmanje očekivalo...

Činilo se da je u 39. minutu stavljena tačka na još jedan uzbudljiv komšijski okršaj. Dva promašena penala Vila Hečera udaljila su Valjak od drugog ovosezonskog trijumfa nad najljućim rivalom, ali sve dok je nada postojala, puleni Aleksandra Džikića se nisu predavali. I takav pristup doneo je pobedu, ne i čelnu poziciju na tabeli MOZZART Superlige, s obzirom da je sastav sa Malog Kalemegdana slavio u prvom krugu rezultatom 85:74. Međutim, poruka poslata iz Humske u četvrtak uveče glasi - Partizan može sa Crvenom zvezdom!

Šta o pomenutom detalju i promašenim slobodnim bacanjima misli kreator stresnog trenutka za većinu u dvorani Pionir Vil Hečer... Inače strelac 16 poena.

"Baš me briga, pobedili smo... Nisam se opterećivao ni na utakmici, jer smo i dalje imali šansu za pobedu. Tražio sam način kako da to vratim", istakao je Partizanov plejmejker po završetku susreta. "Sreća je bila na našoj strani! Zadovoljan sam što smo se vratili iz dvocifrenog zaostatka, što se nismo predavali i što smo nastavili da se borimo. Smatram da je to neki mentalitet koji gajimo kroz čitavu sezonu".

Reči Partizanovog Amerikanca "prepisao" je i konkurent na poziciji organizatora igre Branislav Ratkovica koji je detaljnije ispričao zadatak prilikom Zvezdine akcije za pobedu, osvrnuvši se potom i na Veličkovićev pogodak u poslenjoj sekundi.

"Dogovor je bio da se pravi faul i da mi imamo poslednji napad. Što se njega tiče, Heč je trebalo da odigra 'pik en rol', ali tako se namestilo... Ne možete nikada da podesite kako će se situacija odvijati na terenu. Spletom okolnosti lopta je došla do mene, skupili su sa Novice koji je ostao sam, utrčao dobro i ubacio težak šut".

Govoreći o problemima u dosadašnjim mečevima protiv Zvezde, Ratkovica apostrofira izgubljene lopte... Redigovanje istih pozitivno se odražava na rezultat za svega nekoliko minuta.

"Čim smanjimo broj prodatih lopti na minimum, odmah delujemo bolje. Zvezda je to iskoristila, postizala je lake poene i otišla na deset razlike".

Osma recka u koloni pobeda nije odvela crno-bele korak napred, ali značaj trijumfa nad večitim rivalom svakako postoji.

"Dosta znači na samopouzdanju. Generalno, Zvezda je i dalje prva na tabeli, maksimalno je respektujemo i zaista je dobar protivnik. Dobili smo je dva puta pred svojim navijačima i svakako da nam tako nešto uliva sigurnost", dodao je Ratkovica i zahvalio se publici koja je, kako kaže, bila fantastična.

Piše: Nikola Drenovac