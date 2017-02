Hečer: Ponovo jedem, nadam se da ću brzo na teren, ali...

Partizanov bek o neprijatnom iskustvu sa trovanjem salmonelom

Izvesno je da je u pitanju bilo trovanje salmonelom, mada se još ne zna da li se crno-bela delegacija zarazila na samom turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu ili još i ranije. To uostalom i nije tema za Vilijama Hečera, koji u intervjuu za Večernje novosti kaže da razmišlja samo o tome kako da se što pre vrati u tim Partizana.

"Nadam se da ću brzo na eren, ali zavisiće od toga kad ami telo bude spremno. Osećam se olje. U telu više nemam to što me je mučilo. Počeo sam da jedem i sada se oporavljam. Potrebno je vreme da mi se vrati energija, da se mišići oporave", kaže Hečer za Novosti.

Celo iskustvo opisuje kao vrlo neprijatno.

"Definitivno smo nepto pojeli što je izazvalo salmonelu. Samo sam počeo da osećam mučninu, zatim me je uhvatila jaka groznica, pa visoka temeperatura koja nije mogla da spadne nekoliko dana. Dijareja me je takođe mučila", prepričava Hečer za Večernje novosti.

(FOTO: Star Sport)