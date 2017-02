Hečer: Za navijače je PAOK bio kao porodično okupljanje, za nas nije... Ali nisam baš planirao 27 poena

Junak Partizanove pobede skromno o svom učinku u Solunu

(Od specijalnog izveštača iz Soluna)

Sipao je iz svih pozicija i uništio PAOK. Logično, Vilijam Hečer je više nego zadovoljan. Pre svega pobedom Partizana u Solunu, pa tek onda sopstvenim učinkom, iako je ubacio čak 27 poena.

"Sjajno je to što sam poistigao 27 poena, ali nije da sam planirao tako nešto. Samo sam radio šta treba kako bismo pobedili. Šanse za šuteve su se stvarale, a ja sam ih uzimao", skromno će Hečer posle meča.

Najava još boljih dana za američkog pleja?

"Ne gledam to kao na bivanje u formi i ne bivanje u formi, to je sve deo sezone. Nekada igrate teške utakmice, neke odbrane su jače, a u nekim nisam uspeo da pronađem način da igram protiv odbrane... Mnogo je faktora u tome da li igram najbolje što mogu".

Da se vratimo na samu utakmicu. Ima Hečer i neke zamerke na igru crno-belih.

"Vrlo čudna utakmica za nas. Znali smo da će ovde biti samo prvo poluvreme serije i hteli smo da odigramo dobro i da ostvarimo pobedu i najveću moguću razliku. Mislim da smo povremeno igrali dobro, ali da smo u ključnim trenucima mnogo grešili. U sledećim utakmicama ćemo morati da se pobrinemo za to i da budemo mnogo koncentricansniji u Beogradu. Pobeda tamo bi nam značila prolaz, ali moramo prvo da popravimo svoju igru".

A sama atmosfera u Solunu? Specifična po dva uslova. Jedan preko puta drugog bila su dva prijateljska kluba. Za samog Hečera posebna i po tome što je bio igrač PAOK-a?

"Nije bilo posebne motivacije da pobedim PAOK. Igrači idu dalje, igraju protiv bivših ekipa. PAOK zna kako se osećam prema njima, imao sam neke dobre uspomene ovde, ali sada sam u Partizanu i hoću da Partizan pobedjuje. Mislim da svi to razumeju. A što se tiče prijateljske atmosfere, to ne znam. Mogu da govorim samo o nama. Što se mene tiče, nije bila prijateljska utakmica. Razumeli smo da su navijači uzbuđeni. Za njih je to kao porodično okupljanje. Za nas nije. Neko pobeđuje, neko gubi. Moramo da se takmičimo da prođemo dalje, a PAOK je naš protivnik".

Piše: Marko Protić;

Foto: Star Sport.