Hevi-metal Liverpul odvrnut do daske! Jedni su “Nepobedivi” (VIDEO)

Mančester Siti na Enfildu doživeo prvi poraz u ligaškoj sezoni - 4:3

Sve je bilo lagano kao lambada. Redom je četa Pepa Gvardiole čistila protivnike, ponekad toliko lako da se činilo kao da se igra sa protivnikom. Sve dok Enfildom nije zasvirao hevi-metal zvuk Jirgena Klopa. Kao u najboljim danima Borusije! Liverpulovi asovi su u prvoj prvenstvenoj utakmici po odlasku Filipea Kutinja u Barseloni rešili da pokažu da nije on bio jedini majstor u tom timu. Leteli su po terenu, grizli i gazili protivnika na svakom kvadratnom centrimetru, sve dok sredinom drugog poluvremena Građani nisu nestali u utrobi osakaćene “Fantastične četvorke”. Redom Roberto Firmino, pa Sadio Mane i zatim Muhamed Salah pogađali su mrežu Edersona i Mančester Sitiju naneli prvi ligaški poraz u sezoni . Bolan i brutalan - 4:3 uz 23. kolu prventva Engleske i verovatno najboljoj utakmici dosadašnjeg toka sezone! Ne samo u Engleskoj, nego u celoj Evropi.

Ona Arsenalova generacija sa Tijerijem Anrijem, Patrikom Vijerom, Fredijem Ljunbergom i ostalima ostaće tako jedina koja će smeti da se nazove nepobedivom. Sitijev san se raspršio na Enfildu, a sa njim i taj mit o nepogrešivom genijalcu Pepu Gvardioli.

Siti će naravno svakako osvojiti titulu u Premijer ligi, ali su barem ostali evropski giganti videli da se sa njima može. Uz preduslov da se na teren izađe sa iskonsom glađu za pobedom, sa željom da se protivniku uđe u meso, da se pobije ako treba.

U Kutinjovom odsustvu Liverpulovu "Fantastičnu četvorku" upotpunio je Aleks Okslejd Čemberlen i bogamu to uopšte nije loše izgledalo. Štaviše, upravo je popularni Oks, uvek solidan, nikad dokazan kao vrhunski igrač, krunisao taj početni elan u igri Klopovih aždaja. Opet se pokazalo da Fabijen Delf nije prirodan bek, izleteo je sa svoje pozicije, potom sklonio Okslejd Čemberlenu sa puta, a ovaj nastavio da u Liverpulu demonstrira ono što mu je u Arsenalu toliko nedostajalo - njuh za gol. Rezantan prizeman udarac, možda je Ederson mogao malo bolje da se postavi, da skrati ugao, ali nije ovo bio njegov dan.

Avaj, nije baš ni da je Siti preko noći zaboravio da igra fudbal. Naprotiv. Polako, ali sigurno prebacili su težište igre na protivničku polovinu terena i krenuli da pritiskaju domaćina. Ali za razliku od svih ostalih Sitijevih rivala u ovoj sezoni Premijer lige, toliko kritikovana odbrana Liverpula dugo je lavovski izdržavala (tek kasnije će na videlo isplivati i njena nesigurnost).

Takva kakva je ipak nije moglo doveka da traje. U 40. minutu meča Džo Gomez je jeftino ispao, a malo je igrača opasnijih od Leroja Sanea kad im se otvori prostor. Đoel Matip tu ništa nije mogao, previše je brz Nemac, Loris Karijus je trebalo da bolje pokrije bliži ugao, ali je pitanje da li je uopšte video loptu - 1:1.

Verovatno su se u tom trenutku domaći navijači uplašili za srce. Nije samo do tog gola, Siti je počeo još hrabrije da napada. Isti ritam i u drugom poluvremenu. Ko zna šta bi se desilo da udarac Nikolasa Otamendija nije završio na prečki.

I onda biblijski potop Građana. I Klopov hevi-metal odvrnut do daske. U razmaku od samo devet minuta Firmino mangupskim lobom, pa Mane munjom i zatim Salah preciznom parabolom rešetali su Edersonov gol. On je i sam pomogao nesrećnim ispucavanjima kod Saneovog pogotka. Nimalo to ne oduzima na kvalitetu Liverpulove igre. U tih osam minuta Redsi su bili toliko ubojiti da bi verovatno probili još jedan tunel na Lamanš kanalu samo da su hteli.

Gvardiola je pošteno izudaran, mada su Bernardo Silva i Ilkaj Gundogan uspeli da u samoj završnici - kada je odbrana Liverpula već zaličila na sebe - sačuvaju obraz Građanima, pa i da taj finiš učine dramatičnim. Čak je duboko u sudijskoj nadoknadi Serhio Aguero imao idealnu priliku da, doduše iz ofsajda, pogodi za konačnih 4:4.

Nije uspeo, ali neće Građani ovo zaboraviti. I neće tek tako lako nestati. Izvući će pouke. Biće još jači.

Ali sada bar i drugi znaju: nisu nepobedivi!

Premijer liga, 23. kolo:

Subota:

Čelsi - Lester 0:0

Kristal Palas - Barnli 1:0 (1:0)

/Sako 21/

Hadersfild - Vest Hem 1:4 (1:1)

/Loli 40 - Noubl 25, Arnautović 46, Lancini 56, 61/

Njukasl - Svonsi 1:1 (0:0)

/Hoselu 68 - Aju 60/

Votford - Sautempton 2:2 (0:2)

/Grej 58, Dukur 90 - Vord Prous 20,44/

VBA - Brajton 2:0 (1:0)

/Evans 4, Doson 55/

Totenhem - Everton 4:0 (1:0)

/Son 26, Kejn 47, 59, Eriksen 81/

Nedelja:

Bornmut - Arsenal 2:1 (0:0)

/Vilson 70, Ajb, 74- Beljerin 52/

Liverpul - Mančester Siti 4:3 (1:1)

/Okslejd-Čemberlen 9, Firmino 59, Mane 61, Salah 68 - Sane 40, Bernardo Silva 84, Gundogan 81/

Ponedeljak

21.00: (1,22) Mančester Junajted (6,50) Stouk (13,0)

