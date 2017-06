Hoćeš Jokana? Plati 6.000.000 evra!

Fulam je, po svemu sudeći, podigao visinu obeštećenja koje traži za srpskog trenera

Slaviša Jokanović definitivno je jedna od najzanimljivih ličnosti u ostrvskom fudbalu ovih dana i nedelja. Postoji realna mogućnost da napusti Fulam, a trenutno je Kristal Palas na pol-poziciji to je manje-više bilo poznato, ali novina je što čelnici kluba sa Krejven Kotidža traže baš, baš ozbiljno obeštećenje.

Naime, kako navodi tabloidni Dejl Ekspres, Fulam je „zacepio“ cenu od 6.000.000 evra na ime obeštećenja, što bi Jokanovića svakako učinilo jednim od najplaćenijih u istoriji kada su u pitanju transferi trenera.

Pre nekoliko dana pojavila se informacija da bi Fulam bio zadovoljan i duplo nižom cifrom na ime obeštećenja, ali je, ako je verovati Ekspresu, očigledno došlo do promene stava kod rukovodstva crno-belih.

Možda i zbog činjenice da je Jokanović toliko tražen, pa smatraju da bi mogli znatno više da unovče njegov odlazak. Predsednik Kristal Palasa Mark Periš navodno je prvobitno želeo da dovede Marka Silvu, ali je Portugalac završio u Votfordu zbog čega su se Orlovi okrenuli Jokanoviću.

Engleski mediji tvrde da za Periša novac ne bi trebalo da predstavlja problem, a Jokanović mu je zapao za oko zbog ofanzivnog stila igre Fulama ove sezone i plasmana u plej-of za Premijer ligu.

Srpski stručnjak je u februaru produžio ugovor sa Fulamom do leta 2019. godine i, u principu, ne žuri mu se sa Krejven Kotidža. E sad, da li će to biti dovoljno da se odbije poziv da radi u Premijer ligi ostaje pitanje, pogotovo što mu je pre dve godine prilično nepravedno u Votfordu uskraćena šansa da igra to takmičenje sa ekipom koju je tamo i vratio kroz Čempionšip.

