Hrabri Partizan pao na kraju: Lokomotiva je perfektna

Crno-beli pretrpeli četvrti poraz u petom kolu Evrokupa - 83:93

Partizan je izgubio od Lokomotive Kuban sa 83:93 u petom kolu C grupe Evrokupa, ali crno-beli su odigrali relativno dobru utakmicu. Poraz nikada ne može da donese zadovoljstvo, mada činjenica je da su crno-beli bili u igri do samog finiša i to protiv ekipe koja slovi za glavnog favorita za osvajanje takmičenja.

Odbrana je bila za nijansu bolja, pogotovo ako se uzme u obzir da na terenu nije bilo povređenih Novice Veličkovića i Marka Čakarevića, odnosno da je Patrik Miler igrao "rovit".

Nema dileme da je Lokomotiva kvalitetnija ekipa, ali ovaj meč bi zaista mogao da bude dobra škola za crno-bele. Ovo je četvrti poraz za Partizan u Evrokupu čime su znatno smanjene šanse beogradske ekipe da se nađe u drugoj fazi takmičenja.

Mada to i nije bio cilj.

Ostaće žal u taboru crno-belih, jer su imali i dvocifrenu prednost u prvom poluvremenu, borbenost je bila na visini zadatka, ali ishitrene reakcije u odbrani i u napadu ostaju ozbiljna boljka ovog tima Partizana koji bi svakako trebalo da bude jači u narednom periodu.

U ludoj završnici u kojoj su Partizan u igru vratili Vilijams Gos i Miler, kao i publika frenetičnim navijanjem, Lokomotiva je ipak imala jače živce. Trojka Kulagina dva minuta pre kraja, a onda i pogodak Raglanga za plus deset definitivno su rešili pitanje pobednika.

Serijom od 9:0 u završnici treće deonice košarkaši Lokomotive su došli u situaciju da potpuno kontrolišu utakmicu koja je delovala da je na jednu loptu. Otprilike je to bio i prelomni period, jer je posle toga Partizan konstantno jurio rezultat i u toj trci Lokomotiva je demonstrirala veći kvalitet i iskustvo.

Trevor Lejsi bio je čovek koji je vukao sve konce u igri Lokomotive kada se lomio rezultat. Pogodio je svaki bitan šut u tim trenucima i odbrana Partizana definitivno je pala na tom zadatku.

Partizan je sa znatno više energije otvorio utakmicu nego što je to bio slučaj pre par dana u derbiju. A zanimljivo, najborbeniji u startnoj petorci bio je Strahinja Gavrilović koji do ove sezone nije ni igrao evropske utakmice.

Išao je jako, "u meso" i bez kompromisa protiv gostujućih internacionalaca, a njegov primer sledili su i Najdžel Vilijams Gos, odnosno Samardo Semjuels. Centar sa Jamajke još jednom je potvrdio da se zaista hrani energijom sa tribina.

Ni ovaj put nije previše forsirao, kupio je u prvoj četvrtini lopte pod oba koša i pokazao da će predstavljati ozbiljno pojačanje u reketu koliko god na trenutke delovalo da je prilično ležeran.

Dobar pristup doneo je crno-belima veoma rano, sredinom prve deonice, 11 poena prednosti. Kako je vreme odmicalo, tako su gosti počeli da hvataju priključak. Razigrali su se Kulagin, Antipov i Ragland, pa je tim iz Krasnodara prišao na prihvatljivih minus tri.

Kada su u finišu prvog poluvremena zaustavili Vilijams Gosa, gosti su i napravili preokret i sa minimalnom prednošću otišli na veliki odmor. U tim trenucima videlo se koliko crno-belima nedostaje tandem iskusnih igrača kao što su Veličković i Čakarević.

U narednom kolu Partizan je domaćin berlinskoj Albi.

EVROKUP, PETO KOLO GRUPA C

Partizan – Lokomotiva Kuban 83:93

(24:21, 15:20, 18:22, 26:30)

Dvorana: „Aleksandar Nikolić”

Gledalaca: 4.100.

Sudije: Spiros Gkontas (Grčka), Karlos Kortez (Španija) i Mikele Rosi (Italija).

PARTIZAN: Miler 15, Vilijams-Gos 18, Tadić, Aranitović, Jovanović, Marinković 13, Tomić, Pecarski 5, Gavrilović 5, Andrić 3, Semjuels 17, Šalić 5. Trener: Miroslav Nikolić.

LOKOMOTIVA: Kolins 6, Antipov 10, Regland 23, Baburin, Lejsi 13, Ivlev 2, Ilnickij, Hvostov, Elegar, Kulagin 17, Ovale 12, Brokhof 10. Trener: Saša Obradović.

EVROKUP, PETO KOLO:

Utorak

Lijetkabelis - Budućnost 86:79

/Juskevičijus 31 - Barović 18/

Darušafaka - Andora 85:77

/Vilbekin 24 - Karnovski 17/

Lijetuvos Ritas - Limož 92:76

/Gidraitis 19 - Hejs 16/

Sreda

Uniks - Torino 101:93

/Kolom 26 - Paterson 23/

Zenit - Tofaš 84:82

/Kjurik 27 - Morgan 17/

Hapoel - Galatasaraj 81:91

/Dajson 18 - Hardi 24/

Asvel - Gran Kanarija 68:84

/Kaudi 15 - Balvin 16/

Partizan - Lokomotiv Kubanj 83:93

/Vilijams Gos 18 - Regland 23/

