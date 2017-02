Hrvati, jeste prepotentni, ali imate zašto, sada potražite nekog drugog za selektora...

Šef stručnog štaba Slovenije, Veselin Vujović nastavlja polemiku sa komšijama koje je šokirao u borbi za bronzu na SP

Kada se pomosli na rukomet na prostorima bivše Jugoslavija, većini ljubitelja jedna od prvih asocijacija je Veselin Vujović.

Legendarni bek dvostrukog šampiona Evrope, Metalosplastike iz Šapca, godinama unazad gradi sve respektabilniju trenersku karijeru. Trenutno je selektor Slovenije koju je minulog vikenda doveo do bronzane medalje na Svstkom prvenstvu u Francuskoj savladavši baš favorizovane Hrvate. Naravno, to je izazvalo veliko slavlje u inače mirnoj i pastoralnoj "deželi". Jer, najslađe je pobediti komšiju sa kojim baš i nisi u najboljim odnosima. Narvno, odmah su sa druge strane granice bačene mnoge "otrovne strele" koje su uglavnom gađale upravo Vujovića, kopajući po svako njegovoj rečenici koju je izgovorio u euforiji velikog uspeha. Jedna od onih na koju su se zakačili je da su "Hrvati prepotentni", mislivši naravno na rukometaše, pre svih igrače i stručni štab. Odmah su usledili odgovori, što preko medija, što preko društvenih mreža uz široku narodnu raspravu o legendarnom rukometašu. Jer najviše boli kada izgubiš od komšije sa kojim baš i nisi u najboljim odnosima. A Vujović ne bi bio on kada ne bi rekao poslednju. A tako će, čini se biti i ovog puta.

"Ja nikada ne lažem i uvek kažem ono što mislim! A to što sam rekao bilo je u određenom kontekstu. Istina je, rekao sam da su Hrvati prepotentni , ali sam mislio da je jasno da sam govorio u pozitivnom smisli. Takva sportska, rukometna nacija ima svako pravo da se tako ponaša, a onaj koji je drugačije razumeo je totalni kreten!", izjavio je za portal svijet-rukometa.com

Uvređeni Vujović nije se tu zaustavio, već je poručio ljudima iz Hrvatskog rukometnog saveza da novog selektora potraže negde drugde, a da njega zaobiđu.

"U ovom trenutku niti mogu niti želim da budem selektor Hrvatske. Pitali su me nedavno i ja sam pozitino odgovorio. Pa ko ne bi voleo da vodi takvu reprezentaciju?! To je isto kao kada bi me pitali da postanem trener Barselone. Trenutno sam selektor Slovenije i nemam ni vremena za takve razgovore".

(foto: Action Images)