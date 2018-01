Hubner u odbrani Radže: Neka puši i neka pije - najbolji je!

Pa, valjda stari dobri Dario to zna najbolje

O tome šta je znao i kakav je bio Dario Hubner i na terenu, a bogme i van njega, ne treba ništa više reći nego dati vam link gde možete da se podsetite cele priče i zakucate na vrata ovog asa. A o njemu vam sada pričamo jer se javio da javno odbrani Radžu Najngolana od pritisaka posle snimka na kome se vidi kako fudbaler Rome puši i pije. I psuje.

Hubner je vrlo lako pronašao način da sve objasni. Pa, valjda veliki Dario to zna najbolje kako je igrati sa cigarom u ustima i žariti Serijom A.

"Bez obzira na cigarete, Radža je i dalje najbolji. On kada istrči na teren da svoje srce i pretrčki duplo u odnosu na ostale. On je važan, ako ne i nezamenjiv igrač za Romu", rekao je Hubner.

Potom je nastavio da objašnjava.

"Ubeđen sam da sportisti manje šteti 10 cigareta, nego pet nekome ko živi kancelarijski život. Vaša pluća su široka kada trenirate. Bio je i pripit na tom snimku, ali kome se ne dogodi da popije koju čašu više tu i tamo? Ne pije on svaku noć, da je tako sigurno ne bi bio fudbaler".

Malo i o odnosu javnosti prema fudbalerima.

"Deluje mi da sada vaša pojava i to što kažete vredi mnogo više nego pre 30 godina. Tada su golovi bili mnogo važniji. Socijalne mreže mogu i da vam pomognu mnogo - postavite 50.000 puta svoja tri, četiri gola koja ste dali i eto vas u reprezentaciji. Radža je ispao naivan što je objavio taj snimak".

Hubner ipak kaže da Najngolan treba da sve reši u svlačionici.

"Treba da se vrati u tim, pogleda trenera u oči i shvati da je napravio grešku. Sve treba da reši u svlačionici i tamo treba da ostane. Da sam na Di Frančeskovom mestu, više bi trebalo da me brine kako Šik igra", rekao je Hubner.