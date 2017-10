Huligansko šamaranje igrača: Gde se dade ono „I u dobru, i zlu“... Zašto navijači mrze svoje fudbalere?

„Kada je Partizan izgubio od Hajduka 0:5, ceo stadion je ustao i apaluzima ispratio igrače. Zbog takvih stvari sam se zaljubio u klub i počeo da navijam za njega. Danas navijači Partizana traže smenu trenera posle dve utakmice, žele da pričaju sa igračima...“

Iako je trenutno traje klupska u kojoj se očekuje da reprezentacija Poljske obezbedi plasman na Mundijal u Rusiju, poljski fudbal i dalje potresa skandal oko navijača i igrača Legije. Zbog loših igara na poečtku sezone, huligani Legije su na klupskom parkingu šamarali svoje igrače i pretili im da će biti još gore ako ne počenu da pobeđuju...

Poljski mediji su izvestili da su sampo dvojica igrača poteđeni, a da je među ćrtvama huliganskog „prevaspitavanja“ bio i pomoćni trener i bivši igrač Legije, Aleksandar Vuković.

On je demantovao da ga je bilo ko tukao, ali nije demantovao incident i zapitao se u kakvom to svetu navijači žive.

„Pre svega želim da istaknem da me niko nije tukao. Nisam fizički povređen, ali jesam psihički i emotivno. Osećam se loše. Ono što se desilo je u suprotnosti sa mojim shvatanjima, načinom života. Kao čoveka i trenera kojem Legija mnogo znači. U prethodne dve godine sam bio pomoćnik četvorici različitih trenera i naravno da osećam krivicu za celu situaciju“, rekao je Vuković za poljske medije.

Vuković kaže da ne može da razume ovakve postupke navijača.

„Kao navijač dsam odrastao sa potpuno drugačijim idealima. Legija je sada u problemima i igra slabo iz raznih razloga. I baš zato nam je potrebna podrška. Loši rezultati koje postižemo nisu posledica nedostatka volje ili posvećenosti. Kao navijač se ponekad pitam da li danas imamo objektivan i fer stav prema igračima. Imam utisak da nemamo. Igrači su bitniji od navijača, trenera ili pomoćnog trenera. I zato zarađuju 10 ili 20 puta više od tog pomoćnika. Da li je to razlog da ih mrzimo i da im zavidimo? Nije, a ponekad mi se čini da je tako...“

On smatra da neki navijači ne shvataju koliko su igrači bitni.

„Ova odbojnost prema igračima se primiri samo kada su rezultati dobri i kada ima uspeha. Kada nema rezultata, onda odmah slede kritike, sarkazmi, mržnja... Da nije bilo dobrih rezultata prethodnih godina, klub bi danas bio u drugačijoj situaciji i u finansijskim problemima. A tu stabilsnost kroz rezultate obezbeđuju igrači na terenu, a ne predsednik iz fotelje. Kada će da dobiju podršku ako neće sada kada im je potrebno? Šokiran sam što niko ne pominje da smo u prethodnih pet godina osvojili sve što se moglu osvojiti. Zato danas stojim iza tih igrača, pružam im podršku, ali ću im istovremeno tražiti da poprave igru i rezučltate. I oni to znaju“.

Vuković je najveći deo karijere proveo u Legiji i Partizanu i to su dva kluba za koje navija. Podsetio je na primere iz prošlosti.

„Kada je Partizan izgubio od Hajduka 0:5, ceo stadion je ustao i apaluzima ispratio igrače. Igrači su dobili podršku kada im je bilo teško. Zbog takvih stvari sam se zaljubio u klub i počeo da navijam za njega. To je nešto što mi je blisko. Ali svet se promenio... Danas navijači Partizana traže smenu trenera posle dve utakmice, žele da pričaju sa igračima... Pitam se šta se dogodilo sa onim sloganom 'S vama i u dobru, i u zlu'. Ja sam odrastao na drugačijim idealima“, rekao je pomoćni trener Legije.