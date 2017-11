Humanitarni tiket u podne: Aca Ilić tipuje za Prihvatilište za decu Beograd

Popularni pevač odigrao je dvojku na Zvezdu, ali i prelaz 1-1 na utakmici Partizan - Rad u Kupu Srbije!

Veličina slova A A A

Pre nego što poznati srpski pevač Aleksandar Aca Ilić započne plemenito tipovanje da napomenemo da je poslednji pravi, dobrotvorni listić, sastavila glumica Nela Mihailović i tako je postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnom kombinacijom.

Ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, Nela je usmerila, a MOZZART je donirao, ravno 70.100 dinara. Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815.

Još malo pa pet doniranih miliona na preko 50 adresa u Srbiji, a od nedavno dobici idu ustanovama i u Republici Srpskoj!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To će biti 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, a potom i za juniore FK Sloboda iz Užica.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Par rečenica o uspešnoj karijeri našeg današnjeg gosta.

Aleksandar „Aca” Ilić (Gornji Milanovac, 5. maj 1961) srpski je pevač folk muzike. Najpoznatije pesme su mu: Isplači se na grudima mojim, Ne daj se, generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine, nasledniče, Ej, ženo, ženo...

Rođen je 1961. godine u Gornjem Milanovcu. Muzičku karijeru započeo je 1983. godine. Oženjen je Biljanom Jevtić, takođe srpskom pevačicom narodne muzike, sa kojom ima sina Ivana. Stjepa Radovanović je 1983. godine, došao na ideju da napravi turneju sa Biljom i Acom, i on je zaslužan što su se njih dvoje venčali, jer ih je upravo ta turneja zbližila.

Karijeru je započeo 1981, snimivši singl-ploču Ako si srećna, još srećnija bila/Kasno je, draga, sve. Prvi veliki uspeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj, veliki oče. Do sada je snimio petnaest albuma...

ODIGRAJ ACIN TIKET

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić naš današnji gost Aca Ilić! Srećno!

Aca je krenuo od osmine finala srpskog Kupa, iz Čačka, gde ne može bez trzavica. Dakle BORAC - CRVENA ZVEZDA. Čačanski igrači su štrajkovali zbog nekih neizmirenih prinadležnosti I videćemo da li će moći da se suprotstave jačoj Zvezdi. Ali možda kod Zebri proradi inat. Čačani su između dve komšijske pobede, Sloboda i Javor, smestili tri poraza. Beograđani imaju trijumfe I samo remi sa Arsenalom. Iz 19 pokušaja Borac je četiri puta iznenadio današnje goste.

“Mislim da dvojka ne bi smela doći u pitanje, dva na Zvezdu”, kaže za Mozzart Sport Aca Ilić.

Prelazimo na duel PARTIZAN – RAD. Crno-beli imaju niz od pet trijumfa. Rad je dobio samo Napredak i pored toga ima četiri poraza u poslednjih pet mečeva. Građevinari još uvek nemaju trijumf nad Partizanom koji je uz četiri remija čak 18 puta savladao tim sa Banjice.

“Razlog da puno ne razmišljam i odigram prelaz iz jedan u jedan”.

Naš Milanovčanin je odigrao i na utakmicu AUSTRALIJA – HONDURAS. Prvi duel kvalifikacija za Mundijal okončan je bez golova. Gosti dosad, u poslednjih pet mečeva, imaju tri nerešena ishoda i dva trijumfa. Australija je bila bolja od Sirije i Tajlanda. Ponavljamo istorija ne naginje ni na jednu stranu jer je jedini okršaj ovih selekcija zaključen bez pogodaka.

“Kec na Australiju”.

Aca se opredelio za dvojku na Barselonu u duelu sa Bambergom. Meč BAMBERG – BARSELONA. Klubovi ne stoje nešto na tabeli Evrolige. Nemci su slavili nad Zvezdom, imali još tri pobede, ali im je lekciju održala ekipa najtrofejnijeg trenera Evrope, Željka Obradovića. Barsa je moć pokazala u El Klasiku dobivši Real. Međusobni skor je 2:6.

“ Za mene ovo je čista dvojka”.

I za kraj plemenitog listića jedna od poslastica kola, FENERBAHČE – OLIMPIJAKOS. Fener je bio u zaletu koji je prekinula Darušafaka. Tim iz Pireja igra solidno, ali je dozvolio poraz u večitom derbiju sa Zelenima. Međusobna statistika je 6:8.

“Na Fener igram jedinicu”, kaže naš gost koji je plemeniti tiket sastavio za ustanovu u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, koja zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz cele Srbije, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca ulice…

Važna informacija…

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Ace Ilića, dobitak će biti doniran i za Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju BUDUĆNOST, Derventa u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 18:45 7930 EVRL Fenerbahce - Olympiakos ki 1 1,35 Sre 20:00 7929 EVRL Brose Bamberg - Barcelona ki 2 1,80 Sre 10:00 6819 KSPPF Australia - Honduras ki 1 1,70 Sre 16:00 2742 SRB K Borac C. - Crvena Zvezda ki 2 1,20 Sre 18:30 2743 SRB K Partizan - Rad pk 1-1 1,53 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama