Humanitarni tiket u podne: Aleksa Brđović tipuje za Dečje odeljenje neurologije KC Srbije

Čuveni odbojkaš odigrao jedinice na Romu i Liverpul!

Veličina slova A A A

Danas u plemenitom tiketu imamo sjajnog čoveka i odbojkaša. Pogađate, reč je o izdanku odbojkaške porodice Brđović.

Aleksa Brđović (Beograd, 29. jul 1993) je srpski odbojkaš. Visok je 203 cm i igra na poziciji tehničara. Sin je proslavljenog jugoslovenskog odbojkaša, Dejana Brđovića.

Brđović je profesionalnu karijeru započeo 2009. u kraljevačkoj Ribnici, u kojoj se zadržao godinu dana. Sezonu 2010/11. je proveo u požarevačkom Mladom radniku, da bi potom, od 2011. do 2013. nastupao za beogradski Partizan.

Internacionalnu karijeru gradi od 2013. godine, kada je prešao u poljski PGE Skra Belhatov, sa kojim je, za dve sezone, osvojio dve titule prvaka države (2013/14, 2014/15) i jedan Super Kup Poljske (2014/15). Od 2015. Nastupao je za OK Gazprom Jugru iz Surguta.

Aleksa je, sa kadetskom reprezentacijom, osvojio srebro (2009) i zlato (2011) na evropskim prvenstvima, dok je, sa mlađim seniorima, osvojio srebrnu medalju (2014).

Seniorski debi je imao 2012. godine, u Svetskoj ligi. Tokom naredne tri godine, bio je na širem spisku reprezentacije - povremeno bi i igrao, uglavnom u grupnoj fazi Svjetske lige - ali ga nije bilo među putnicima na završnice velikih takmičenja, sve do 2015. kada se, konačno, njegovo ime našlo na spisku za Evropsko prvenstvo.

ODIGRAJ ALEKSIN TIKET

Da krenemo sa dobrotvornim tipovanjem. Prva utakmica po izboru našeg gosta dolazi sa Apenina, ROMA – LACIO. Vučica ima bod manje od rivala, ali i sjajnu seriju od pet uzastopnih trijumfa. Gradski rival je još ubedljiviji, devet trijumfa u nizu. Istorija međusobnih duela je na strani Rome, pobedila čak 23 puta.

“Plemeniti tiket započinjem jedinicom na Romu”, kaže za naš portal Aleksa Brđović.

Potom Aleksa prelazi na Ostrvo i igra dvojku na Građane. Duel LESTER – MANČESTER SITI. Međusobna statistika glasi 5:4:8. Siti se osamio na liderskoj poziciji i ima seriju od šesnaest utakmica bez poraza. Lisice imaju tri pobede pa poslednji remi.

“Nemam veliku dilemu i igram dvojku na Mančester”.

Još jedna utakmica iz Premijer Lige i još jedan kec po izboru našeg gosta, LIVERPUL – SAUTEMPTON. Domaći beže šest poena rivalu, iz pet utakmica imaju četiri trijumfa i poraz od Totenhema. Liverpul je 18 puta bio bolji od protivnika koji je u poslednjih pet međusobnih okršaja tri puta slavio I dva puta odigrao nerešeno.

“Jedinica”.

Sledi madridski derbi, Jorgandžije dočekuju kraljevski klub. Real ne igra u skladu sa očekivanjem pa je tek treći. Oba kluba imaju po 23 boda. Atletiko nije doživeo poraz u čak osam utakmica. Oba sastava pobedila su u poslednjim mečevima. Real je 24 puta savladao Jorgandžije.

“Verujem da će biti golova na utakmici, tri plus”.

Srpski odbojkaški reprezentativac još jednom je na humanitarnom listiću odigrao 3+. Bundesliga, LEVERKUZEN- LAJPCIG. RB je drugi iza Bajerna. Bajer je ušao u pozitivan niz, tri trijumfa i dva remija. Lajpcig je savladao Hanover u poslednjem prvenstvenom meču.

“3+”.

Brđović je za kraj ostavio duel iz naše Superlige, CRVENA ZVEZDA – RAD. Zvezda je u poslednje dve utakmice dobila Borac i Radnički sa po 4:0. Rad je poražen od Pančeva i Partizana. Favorit se zna.

“Kombinujem jedinicu uz tri plus”, zaključio je plemeniti listić Aleksa Brđović.

Inače, pre nego što zaključimo današnji plemeniti listić moramo istaći dosadašnje rezultate “Humanitarnog tiketa u podne”. Imali smo 70 humanitarnih kladilaca sa dobitnim listićima koji su MOZZARTU pomogli, da iz sopstvenih izvora, donira ravno 4.732.815 dinara.

Polako, ali sigurno bližimo se i petom doniranom milionu!

Na listi dobitnika i dalje vodi novinar i pisac Vanja Bulić sa iznosom od 351.025 dinara koje je Mozzart po Vanjinoj želji donirao Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd. Iza Vanje sledi poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga sa dobitkom od 184.426 dinara, a koji je Bajaga usmerio, a MOZZART donirao, Topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla-tačnije narodnoj kuhinji. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković po kome je i jedan obnovljeni teren u MOZZARTOVOJ akciji “100 terena za jednu igru” dobio ime. Uroš je istipovao fenomenalnih 170.067 dinara.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Zvončici, udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…itd.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: “100 terena za jednu igru” u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Jubilarno 50. obnovljeno i otvoreno bilo je čuveno čačansko Želovo igralište, a tu svečanost su svojim prisustvom uveličali Dragan Kićanović, Duda Ivković, Željko Obradović...Jedan od sledećih renoviranih terena bio je u bloku 45 koji je svečano otvorio predsednik nacionalnog Saveza Predrag Danilović, a prisutni su bili i Neša Ilić i Branko Lazić. Potom je i Novi Pazar dobio novi teren koji je otvorio Mirsad Jahović po kome je igralište i dobilo ime, a 56. ukupno obnovljeno igralište je u Novom Sadu, Milan Gurović. Potom sledi akcija, “Novi dresovi za nove šampione” u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. KMF Borac iz Čačka dobio je dve Mozzartove garniture. Pred početak studentske lige Beogradskog univerziteta, kompanija Mozzart je u okviru društveno odgovorne akcije “Novi dresovi za nove šampione”, obradovala je rukometni tim sportskog društva Električar sa dve nove garniture dresova. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku „Kolevku“, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe”, Mozzart je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

I da Vas podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Alekse Brđovića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica Prijedor u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 16:00 2707 SRB 1 Crvena Zvezda - Rad kmb 1&3+ 1,35 Sub 20:45 4001 ŠPA 1 Atl.Madrid - Real Madrid ug 3+ 1,80 Sub 16:00 2004 ENG 1 Leicester - Man.City ki 2 1,35 Sub 16:00 2006 ENG 1 Liverpool - Southampton ki 1 1,45 Sub 18:00 1007 ITA 1 Roma - Lazio ki 1 2,20 Sub 15:30 3003 NEM 1 Leverkusen - RB Leipzig ug 3+ 1,45 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su dostupne u trenutku tipovanja i podložne su promenama