Humanitarni tiket u podne: Andrija Gerić tipuje za Dom u Veterniku

Proslavljeni odbojkaš, ali i psiholog Andrija pokušava da golovima dođe do dobitka!

Zove se Andrija Gerić i ima 40 godina. Iza Andrije je 20 godina iskustva u vrhunskom odbojkaškom sportu, mnogo uspona i padova, finalnih utakmica, povreda i pobeda. Bio je član Reprezentacije Srbije 15 godina. Igrao je i živeo u Italiji, Srbiji, Turskoj i Grčkoj…

Posle karijere se akademski edukovao i stekao zvanje diplomiranog psihologa i u isto vreme završio NLP metodologiju za Mentalnog coacha-a.

U radu koristi znanja iz psihologije i praktične psihologije i trudi se da klijent može da primeni sve ono što rade odmah na prvom treningu i prvom meču ili trci. Do sada je radio sa preko 100 kijenata iz raznih sportova poput: fudbala, košarke, odbojke, tenisa, vaterpola, atletike, šaha, biciklizma, jedrenja, jiu-jice, MMA, K1, triatlona, plivanja, stonog tenisa, golfa i mačevanja.

Gerićeva misija je pomoći sportistima da se ostvare, poboljšalju svoj rezultat i dostignu sve ono o čemu sanjaju.

Pre nego što naš čuveni odbojkaš započne tipovanje da se podsetimo, našem 500. plemenitom kladiocu posrećio se jubilarni Humanitarni tiket u podne koji priređuje kompanija MOZZART. Poznata srpska glumica Nela Mihailović sastavila je pravu kombinaciju i postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnim listićem.

Naša popularna glumica će Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd usmeriti, a MOZZART će donirati, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad u plemenitom listiću donirala ravno 4.732.815 dinara. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar dobija teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište. I Novi Sad dobija obnovljeni teren koji će poneti ime proslavljenog košarka Milana Gurovića.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić gost koji je svojim učešćem podržao jednu od društveno odgovornih aktivnosti kompanije MOZZART.

Prva utakmica stiže sa Ostrva, PORT VEJL – KRU. Za domaće se može reći da imaju četiri trijumfa iz pet poslednjih mečeva, samo jedan poraz. U FA kupu stradao je Oksford. Gosti imaju učinak 2:0:3, uz poslednju utakmicu u kojoj su pobedili. Istorija kaže: 9:5:12 u korist večerašnjeg gosta.

“Verujem da bar jedan tim neće dati gol na meču, NG”, kaže za Mozzart Sport legendarni odbojkaš Andrija Gerić.

Poznati gost koji podržava društveno odgovorni rad kompanije MOZZART zadržao se u Engleskoj. Meč, OLDAM – NJUKASL M23. Oldam ima dva remija pobedu, pa dva poraza. Veliki broj pogodaka viđen je na ovim utakmicama, jedna je okončana rezultatom 4:4. Svrake imaju čak četiri neuspeha i samo jedan trijumf. Statistika međusobnih okršaja ne pomaže, nije bilo duela dve ekipe.

“Pokušaću sa tri plus”.

Gera se sad opredelio za duel NORTEMPTON – SAUTEMPTON M23. Domaći na poslednjih pet utakmica imaju skor 2:2:1. Sveci imaju tri trijumfa, ali I dva poraza. Statistika dva kluba je prazna i neće nam pomoći.

“Sad okušavam igru od dva do četiri gola”.

Poslednji duel je susret GILINGEMA i REDINGA M23. Domaći imaju tri pobede, po remi I poraz na poslednjih pet utakmica. Gosti su u seriji od tri pobede, a na dva meča bilo je pet odnosno sedam pogodaka.

“Tri plus”, zaključio je proslavljeni odbojkaš.

Još jednom da se osvrnemo na sportske rezultate slavnog odbojkaša:

Evo na kojim je sve velikim takmičenjima učestvovao naš gost i šta je sve osvojio:

Olimpijade

Atlanta 1996. – BRONZA

Sidney 2000. – ZLATO

Atina 2004. – 5. mesto

Peking 2008. – 5. mesto

Svetska prvenstva

Japan 1998. – SREBRO

Argentina 2002. – 4. mesto

Japan 2006. – 4. mesto

Svetski Kup

2003. -BRONZA

Svetski Grand čempions kup

2003. – BRONZA

Svetska liga

2003., 2005. ,2008., 2009. – SREBRO

2002., 2004. -BRONZA

Evropska prvenstva

Grčka 1995. – BRONZA

Holandija 1997. – SREBRO

Austrija 1999.- BRONZA

Češka 2001. – ZLATO

Nemačka 2003. – 4.mesto

Italija 2005. – BRONZA

Rusija 2007. – BRONZA

Turska 2009. – 5. mesto

Bravo za Andriju Gerića!

I da Vas podsetimo da donacije u Humanitarnom tiketu u podne idu i u Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Andrije Gerića dobitak će biti doniran i za Ustanovu socijalne zaštite za smeštaj starijih lica DANA, Modriča u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:30 2343 ELDVK Oldham - Newcastle M23 ug 3+ 1,90 Uto 20:45 2330 ELDVK Port Vale - Crewe tgg ng 2,19 Uto 20:45 2358 ELDVK Gillingham - Reading M23 ug 3+ 1,50 Uto 20:45 2341 ELDVK Northampton - Southampton M23 ug 2-4 1,45 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama