Humanitarni tiket u podne: Biljana Kostreš tipuje za Svratište

Novinarka Žurnala očekuje golove na finalu Lige šampiona

Veličina slova A A A

Dobro je poznato da se kompanija MOZZART godinama ponaša kao sve društveno odgovorne kompanije. Ipak, nije loše napomenuti da je MOZZART uzeo učešće u plemenitim akcijama poput Bitka za bebe, Srce za decu… Zatim da naša kompanija kontinuirano pomaže Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici, Ustanovu za zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama Kolevka iz Subotice, kao i humanitarnu organizaciju Podrži život za lečenje teško obolele dece. Podrži život ćemo podržavati i u narednom jednogodišnjem periodu.

MOZZART posebnu pažnju posvećuje donacijama i sponzorstvima usmerenim ka sportu. Veliki odjek u Srbiji ima akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta u zemlji. Stigli smo do 38. terena. Potom, doniramo sportsku opremu u akciji Novi dresovi za nove šampione, naslovni smo sponzori MOZZART Superlige Srbije, članovi smo sponzorskog pula ABA lige, ali pored košarkaša Borca i Železničara MOZZART pomaže zlatne delfine, rukometaše, džudiste, karatiste...

Da se vratimo našoj plemenitoj akciji „Humanitarni tiket u podne“ u kojoj smo donirali blizu četiri miliona dinara na preko 40 adresa.

Naša današnja gošća je novinarka Sportskog žurnala Biljana Kostreš. Članica je košarkaške rubrike, dakle ekspert za najpopularniju igru u Srbiji. U redakciju našeg sportskog dnevnika došla je još 2001. godine. Tokom bogate karijere pratila je žensku i mušku reprezentaciju Srbije, KK Partizan, ali i sve mlađe selekcije u zemlji. Izveštavala je sa Fajnal fora 2015. godine, Evropskog prvenstva iste godine. Pratila je naše devojke na dva EP i jednom SP. Naravno, i sad će se naći na najznačajnijem takmičenju Starog kontinenta u tekućoj godini. Izveštavaće iz Češke, ali da vidimo kako je Bilja sastavila humanitarni tiket.

Srećno, Biljana!

Naravno naša gošća je dobrotvorni listić započela sa najznačajnijom utakmicom Lige šampiona. U finalu koje se održava u Kardifu sastaće se dva giganta JUVENTUS - REAL MADRID. Stara dama je u seriji od 13 utakmica imala samo jedan poraz i to od Rome. Madriđani su na osam poslednjih mečeva doživeli jedan poraz od Atletika. Međusobna statistika glasi 6-2-3 za Juve, ali to u ovom finalu neće ništa da znači.

„Za početak idem na golove, od dva do šest na meču“, kaže za MOZZART Sport Biljana Kostreš.

PREPIŠI BILJANIN TIKET

Naša gošća potom je skoknula do Švedske, JENĆEPINGS - MALME. Gosti su lideri lige, domaći imaju čak pet remija. Malme u poslednjih pet utakmica ima samo jedan poraz. U međusobnim okršajima Malme je četiri puta bio bolji od rivala koji takođe ima jedan trijumf. Na ovim mečevima bilo je golova.

„Pokušaću s duplom šansom, X2 uz tri i više golova.“

Bilja je treću utakmicu birala iz lige Turske, BEŠIKTAŠ - OSMANLI. Bešiktaš je lider i budući šampion zemlje. Domaći će sigurno želeti da pobedom zaključe takmičenje. Na sedam poslednjih međusobnih okršaja Bešiktaš nije doživeo poraz.

„Jedan, iks uz tri plus.“

Košarkaški ekspert je odigrao još jednu utakmicu iz lige Turske, ADANA - FENERBAHČE. Gosti bi da sačuvaju visoku treću poziciju. Domaći su odavno prežaljeni, 2-3-6 je odnos međusobnih okršaja, a poslednji duel dva tima završen je bez pobednika.

„Dupla šansa X2 sa četiri i više golova.“

I još jedna utakmica po izboru naše koleginice iz Žurnala. Kazahstan, KAIRAT - KARAGANDI. Domaći su u seriji, dobili su sa 3:0 i Astanu. Gosti su fenjeraši.

„1X sa četiri i više golova.“

I za kraj dve košarkaške utakmice, prva iz MOZZART Superlige Srbije, BORAC - FMP. Poslednje kolo u kome Čačani teško da mogu da sustignu Dinamik, a Panteri su izborili ABA ligu i plej-of.

„Dvojka na tim iz Železnika koji je dobio poslednjih sedam međusobnih utakmica.“

Polufinale španske ACB lige, VALENSIJA - BASKONIJA. Dva sjajna tima koja su odigrala dve izuzetne utakmice. Prvi susret je pripao gostima iz Valensije 82:83.

"Igram više koševa od zadate margine“, zaključila je humanitarni tiket Biljana Kostreš koja će eventualni dobitak usmeriti ka Svratištu za decu ulice.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 19:00 7024 SRBSL Borac - FMP ki 2 1,45 Sub 15:00 4247 KAZ 1 Kairat Almaty - Karagandy kmb 1X&4+ (-) 2,20 Sub 20:45 6405 LŠ Juventus - Real Madrid ug 2-6 1,40 Sub 16:00 5305 TUR 1 Adanaspor - Fenerbahce kmb X2&4+ (-) 2,10 Sub 18:00 5405 ŠVE 1 Jonkopings Sodra - Malmo kmb X2&3+ (-) 2,45 Sub 19:00 7034 ŠP1PF Valencia - Saski Bask. up više (156.5) 1,85 Kladi se

* Kvote prikazane na grafici bile su aktuelne u trenutku kada je učesnica sastavljala tiket i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin