Humanitarni tiket u podne: Dragoslav Šekularac tipuje za Prihvatilište za stara i odrasla lica u Kumodraškoj

Druga Zvezdina zvezda odigrao je četiri jedinice na mečeve Lige šampiona!

“Kralj driblinga”, druga Zvezdina zvezda, iza Rajka Mitića, reprezentativac kada je Jugoslavija bila olimpijski pobednik, četvrta u svetu i druga u Evropi. Sa Zvezdom, čiji je dres obukao 470 puta, osvojio je sedam titula državnog prvaka i pet kupova.

Šekularac ima, što je posebno apostrofirao, pozitivan bilans u derbijima s Partizanom, u utakmicama koje je smatrao najvažnijim u karijeri. Za državni tim je odigrao 41 duel i dao šest golova. Kao trener, sa Zvezdom je osvojio „duplu krunu”. Šeki je uvek bio u centru pažnje. Voli da se priča o njemu.

“Pre svega mnogo toga dugujem Crvenoj zvezdi koja je uticala na moj karakter. U klubu sam naučio da treba svaki dan da se brijem, da budem čist i namirisan, da ne srčem supu, kako da se ponašam u muškom, a kako u ženskom društvu”.

Dragoslav još dodaje…

“Možda sam mogao materijalno da se bolje obezbedim, ali mene to nikada nije zanimalo. U Beogradu je postojalo pet kafana u koje ako niste odlazili niste bili niko, postojalo je pet devojka sa kojima ako se niste zabavljali niste bili niko. Meni posle utakmice nisu bile pare u glavi, već samo da svratim do „Madere” da me svi vide. Nijedan današnji džip ne može da se poredi sa popularnošću koju je imala moja vespa, jer džipova sad ima koliko hoćeš, a ja u to vreme, parkiram motor ispred bioskopa, i stvori se gužva oko njega veća nego na blagajni”.

Šekularac je i dalje samouveren…

“Verujem da sam popularniji od svakog domaćeg fudbalera. Evo, da krenemo od Pravnog fakulteta do Terazija, ja i najpopularniji domaći igrač, da vidimo koga će više ljudi da prepozna. Nikada ničemu u životu nisam „robovao”. Da sam imao nekoga da me sprečava u mojim „hirovima” dao bih mu osamdeset posto svoje zarade i opet bih bio multimilioner. Jedan prijatelj je lepo rekao: „Imao si mnogo pametne noge, za tako glupu glavu”. A što se tiče priče kako sam ispred „Metropola” novcem brisao cipele, to je stvar mog karaktera, hteo sam svima da pokažem, da imam mnogo, ali evo sada priznajem, da sam taj novac vratio u džep, sve je to bio samo vic, fora, nikad nisam voleo dosadu, uvek sam pravio razne šale sa svima, takav sam. I dalje sam duhom mlad, družim se samo sa omladinom, moj najstariji drug ima trideset pet godina. Ja sam bolestan, bole me leđa, kičma, noge, teško se krećem, imam slabo srce, pa još treba da se družim sa takvima i slušam njihove probleme”.

Inače, “Humanitarni tiket u podne” Šeki je sastavio neposredno pred odlazak u bolnicu.

“Ništa strašno, moram da operišem bruh”, i započeo je plemenito tipovanje. Srećno Šeki!

Naš humanitarni kladilac odigrao je svih osam utakmica Lige šampiona koje su danas na rasporedu. Prvi duel je meč BEŠIKTAŠ – PORTO. Turci su bez poraza u grupi, Portugalci bez remija. Dva kluba deli osam poena. Domaći i gosti nisu osetili gorčinu poraza na poslednjih pet utakmica. Statistika kaže 1:2:3.

“Krećem sa prelazom iz iksa u iks, X-X”, kaže za Mozzart Sport Dragoslav Šekularac.

Potom je Šeki odigrao prvog od četiri keca na tiketu i to na meču SPARTAK MOSKVA – MARIBOR. Moskovljani imaju četiri boda više od Slovenaca. Spartak ulazi u formu, ali pamti se poraz od Sevilje. U slovenačkoj ligi Maribor beleži trijumfe. Jedini međusobni duel ikončan je remijem, 1:1.

“Bez dileme kec”.

Druga Zvezdina zvezda ponovo se opredelila za prelaz. Meč APOEL – REAL MADRID. Kiprani su bez pobede u grupi, Madriđani imaju sva tri znaka, tri boda kasne za Totenhemom. APOEL ima tri sigurne poslednje pobede i dva remija pre toga. Naravno statistika međusobnih duela je na strani Zidanovih pulena, tri pobede.

“Iz dva u dva”.

Šeki je na četvrtom paru odigrao gol, gol uz tri plus. DORTMUND – TOTENHEM. Englezi su bez poraza u grupi na čelu tabele. Borusija ima samo dva boda, iz dva remija. Nemci imaju tri poslednja poraza u Bendesligi, Arsenal je uzeo meru Totenhemu pobedivši u Premijer ligi sa 2:0. Na međusobnim okršajima uvek je bilo tri I više pogodaka.

“GG&3+”.

Naš poznati gost, plemeniti kladilac odigrao je još tri jedinice. Utakmice MANČESTER SITI – FAJENORD, MONAKO – RB LAJPCIG, NAPOLI – ŠAHTJOR. Siti sa maksimalnim učinkom igraju protiv kluba koji u grupi nije uknjižio bod. Kneževi su fenjeraši u grupi G, imaju dva boda manje od Lajpciga. U poslednjim prvenstvenim kolima oba kluba su odigrala nerešeno. Napoli u Evropi ne igra kao na Apeninima. Ukrajinci imaju šest bodova više, ali su izgubili poslednji duel u domaćoj ligi, dok je Napoli savladao Milan.

“Jedinice na Mančester Siti, Monako i Napoli”.

Na kraju nam je ostao duel SEVILJA – LIVERPUL. Gosti su u seriji od četiri pobede. I Sevilja ima četiri trijumfa uz poraz od Barse u poslednjih pet utakmica. Na pomenutim susretima oba tima uknjižila su maker po gol.

“Igram na gol, gol, gg”, zaključio je Humanitarni tiket u podne Šeki koji je dobitak, ako ga bude, namenio Prihvatilištu za stara i odrasla lica u Kumodraškoj ulici 226 A u Beogradu.

Nadamo se da će Šekularac pokušati da ugrozi rekord Humanitarnog tiketa u podne koji drži novinar i pisac Vanja Bulić, koji je krajem 2016. istipovao za sumu od 351.025 dinara. Naši plemeniti gosti iz dana u dan napadaju bastion Bulićevog kladilačkog umeća! Ima li šanse da njegov dobitak upućen Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bude dostignut i prestignut? Naravno da ima, jer su naši gosti zajedno s nama odlučni da vođeni istom namerom „ulovimo“ još više dobitnih listića. Zato u ovom trenutku ciljamo na prekoračenje sume od 5.000.000 dinara i nastavljamo dalje…

Naši plemeniti kladioci od nedavno tipuju i za pomoć koja putuje na adrese u Republici Srpskoj, s tim što ista tipovanja na ovom području imaju ulog od 50 konvertibilnih maraka, dok MOZZART u Srbiji svakodnevno daje ulog od 10.000 dinara.

Pomenuli smo dobitni listić Vanje Bulića, ali je red da se setimo i drugih, veoma uspešnih dana u našoj akciji. Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga pogodio je sve tipove, i ostvario dobitak od 184.426 dinara, koji je usmerio, a MOZZART donirao, topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, tačnije narodnoj kuhinji pri ovoj crkvi. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković, po čijem je imenu nazvan i jedan od obnovljenih terena u MOZZARTOVOJ akciji „100 terena za jednu igru“. Uroš je istipovao za fenomenalnih 170.067 dinara.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno i svečano otvoreno 55. košarkaško igralište, a za njim i 56. Milan Gurović u Novom Sadu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme. Pred početak studentske lige Beogradskog univerziteta, kompanija Mozzart je u okviru društveno odgovorne akcije “Novi dresovi za nove šampione”, obradovala i rukometni tim sportskog društva Električar sa dve nove garniture dresova.

Pomažemo na godišnjem nivou humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Doniramo klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Ministarstvo zdravlja i kompanija MOZZART ujedinili su se u akciji opremanja zdravstvenih ustanova po Srbiji s ciljem lakšeg i bržeg oporavka pacijenata. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić” je prva ustanova kojoj je naša kompanija uručila donaciju u vidu 45 LCD televizora.

Institut za majku i dete je osnovan 1950. godine i ova novobeogradska bolnica zbrinjava najveći broj dece na godišnjem nivou iz Srbije, ali i iz regiona. Akcija će se širiti po čitavoj Srbiji, a po prioritetima koje je odredilo Ministarstvo, donacije televizora biće usmerene na brojne zdravstvene ustanove.

U nastavku akcije, televizori će biti donirani Kliničkom centru Srbije, a potom i ostalim institucijama, kako obrazovnim tako i zdravstvenim. U kompaniji MOZZART veruju da će ova akcija inspirisati i druge kompanije da na svoj način pomognu društvu i zajednici.

I da damo važnu napomenu…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Dragoslava Šekularca dobitak će biti doniran i za Dom za djecu I omladinu bez roditeljskog staranja RADA VRANJEŠEVIĆ, Banja Luka, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 18:00 6401 LŠ Spartak Moscow - Maribor ki 1 1,25 Uto 18:00 6402 LŠ Besiktas - Porto pk X-X 5,10 Uto 20:45 6403 LŠ Sevilla - Liverpool tgg gg 1,45 Uto 20:45 6404 LŠ Man.City - Feyenoord ki 1 1,12 Uto 20:45 6405 LŠ Napoli - Shakhtar ki 1 1,45 Uto 20:45 6406 LŠ Monaco - RB Leipzig ki 1 2,60 Uto 20:45 6407 LŠ Apoel Nicosia - Real Madrid pk 2-2 1,48 Uto 20:45 6408 LŠ Dortmund - Tottenham tgg gg3+ 1,68 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama