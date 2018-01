Humanitarni tiket u podne: Dušan Alimpijević tipuje za Kliniku za hematologiju KC Vojvodine

Trener Zvezdinih košarkaša danas ide na dupli trijumf, jer veruje u pobedu protiv Efesa na parketu, i kladilačku sreću u MOZZART-ovom plemenitom tiketu

Strateg KK Crvena zvezda, Dušan Alimpijević, 582. je dobrotvorni kladilac u plemenitoj akciji kompanije MOZZART, „Humanitarni tiket u podne“. Eventualni dobitak, Dušan je nameran da uputi Klinici za hematologiju KC Vojvodine. On se danas nalazi na kvoti 8,67, odnosno u igri za plemenitu donaciju od 86.700 dinara.

Dušan je poznat po tome da je trenersku karijeru započeo veoma rano, sa 22 godine. U početku je bio pomoćni trener KK Novi Sad, a potom i KK Vojvodina, da bi u toku sezone 2013/14. preuzeo poziv prvog trenera. U Vojvodini se zadržao sve do 2015. godine, kada je otišao u subotički Spartak. Dve sezone je proveo na kormilu ovog tima u kome je ostvario odlične rezultate i bio proglašen za trenera sa najboljim rezultatom u Subotici.

Na mestu trenera FMP-a, 2017.godine zamenio je Branka Maksimovića. Vodio je veoma mladu ekipu koja je pokazala zube protiv favorizovanog Partizana u plej-ofu, a pobedom su izborili plasman u finale. S obzirom da su se u finalu našli neočekivano, pa je jedan od najboljih igrača, Džon Bolden otputovao u SAD, poraz od Crvene zvezde u finalu je bio izvestan. Nakon toga, u julu prošle godine, Dušan Alimpijević je postavljen za prvog trenera KK Crvena Zvezda.

Trener crveno – belih Dušan Alimpijević, kome želimo da sa ekipom večeras savlada Efes, dobrotvorni tiket započeo je utakmicom Bundeslige, BAJER LEVERKUZEN– BAJERN. Duel tima koji zauzima četvrtu poziciju i lidera lige koji ima veliki bodovni suficit u odnosu na pratioce. Bavarci su napravili niz od osam uzastopnih trijumfa, dok je Leverkuzen u 18 poslednjih mečeva pomešao pobede i remije. Međusobni skor je naravno na strani gostujućeg tima koji je rivala pobedio čak 35 puta, 11:9:35.

“Da se na početku okušam sa golovima, od dva do četiri”, kaže za Mozzart Sport Dušan Alimpijević.

Dule koji je trenersku karijeru započeo u Novom Sadu okušao se i sa utakmicom španske Primere, HETAFE – MALAGA. Domaći su u zlatnoj sredini, gosti u crvenoj, alarmantnoj zoni. Jorgandžije su u poslednjem prvenstvenom susretu uzele meru Hetafeu, slavili su sa 2:0. Malaga je uletela u minus fazu sa četiri uzastopna poraza. Ipak, bolji međusobni skor imaju gosti, 9:3:12, a poslednji međusobni okršaj dobili su sa 3:0.

“I opet golovi, sad od dva do pet”.

Bivši trener Spartaka i FMP-a za treću utakmicu na plemenitom listiću odabrao je duel iz Francuske 2, ORLEAN – REMS. Sa 44 osvojena boda gosti drže lidersku poziciju. Rivali u susret ulaze sa 13. mesta. Serija bez poraza lidera lige traje čak deset duela, poslednji trijumf bio je ubedljiv, 5:1. I Orlean u poslednja dva duela nema poraz. Istorija kaže, 1:1:1.

“Probaću sa kombinacijom iks, dva uz dva plus”.

Strateg crveno-belih koji sa oduševljenjem prati društveno odgovorni rad kompanije MOZZART i koji se nada da će današnji plemeniti listić biti dobitan i tako uz našu asistenciju pomoći Klinici za hematologiju u Novom Sadu odabrao je i dve utakmice iz Druge lige Holandije. Prvo duel dve ekipe iz samog vrha tabele FORTUNA – AJAKS II. Sa dva boda više od rivala domaći su lideri lige. Napadači dva sastava pokazuju zavidnu efikasnost, Fortuna je na poslednjih pet utakmica davala i primala uvek ukupno više od četiri gola, ne retko bilo je i šest. Isto se može reći i za mlade Kopljanike koji su jedan meč dobili sa 7:0. Međusobni skor glasi 2:0:7, a na svih pet poslednjih duela padalo je više od tri pogotka.

“Kombinacija, jedan, iks uz tri plus”.

Dušan je dobrotvorno tipovanje okončao sa utakmicom NEC – GO AHED IGLS. Nec ima bod deficita u odnosu na lidera lige, a rivali su u sredini tabele. Nec je dobio sve tri poslednje utakmice i to sa visokom razlikom, ubedljivo. Go Ahed se može pohvaliti samo sa tri remija iz poslednjih pet mečeva. Statistika je ipak na strani gostujućeg sastava, 1:4:4.

“KMB 1X&3+”, zaključio je plemeniti tiket Dušan Alimpijević za koga se nadamo da će večeras protiv Efesa dovesti Zvezdu do nove pobede.

Dušana smo upoznali i sa društveno odgovornim delovanjem kompanije MOZZART. Naime, prethodnih godina, kroz saradnje s Fondacijom B92 i Blic fondacijom i kroz nabavku inkubatora i aparata za skrining sluha kod beba, kompanija MOZZART uticala je na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih.

Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije MOZZART svakako je akcija „Sto terena za jednu igru“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji i sklanjanja dece sa ulice. Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja. Ovoj akciji pridružile su se i podržale je mnoge naše i svetske košarkaške legende: Svetislav Pešić, Dejana Bodiroga, Dragan Kićanović, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Darko Miličić, Duda Ivković, Željko Obradović, Saša Danilović, Milan Gurović...

Pored obnove košarkaških terena, kompanija MOZZART osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“. Mozzart opremu trenutno nosi više od 50 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije. Nastavljamo dalje u istom ritmu…

Informacija bitna za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Dušana Alimpijevića, dobitak će biti doniran i za Dom za mušku djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com