Humanitarni tiket u podne: Goran Đorović tipuje za SOS Dečje selo u Preševu

Dobar poznavalac španske Primere gađa keca na Sosijedad

I to se dogodilo. U dobrotvornoj akciji kompanije MOZZART „Humanitarni tiket u podne“ prebacili smo cifru od doniranih tri miliona dinara. Tačnije, to je učinio naš 45. dobitnik odbojkaški reprezentativac Aleksandar Atanasijević koji je istipovao plemeniti listić za 87.431 dinar. Ovaj dobitak Aleksandar je namenio Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Ali da se još jednom podsetimo…

Kompanija MOZZART u Humanitarnom tiketu u podne donirala je novac u Tiršovu, za NURDOR, Institut za onkologiju i radiologiju, za Čika Bocu, Zvončicu, MS Zrenjanin, Gerontološki centar Beograd, Podrži život, SOS Dečje selo Kraljevo, Spomenak Pančevo, Topčidersku crkvu Sv. apostola Petra i Pavla, Petnicu i tako redom na preko 35 adresa.

Ukupno smo imali 45 poznatih ličnosti humanitarnih kladilaca čiji tiketi su bili dobitni. I dalje prednjači novinar i pisac Vanja Bulić sa 351.025 dinara koliko je uplaćeno Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd. Potom imamo dobitnike od preko 100.000 dinara: muzičara Momčila Bajagića Bajagu, kompozitora Vojkana Borisavljevića, sportskog novinara Predraga Miljuša, čuvenog trenera Radomira Antića, eks-košarkaša Uroša Tripkovića, legendu Zdravka Čolića, saksofonistu Jovana Maljokovića i glumca Vojina Ćetkovića.

Nova fantastična i ukupno donirana cifra iznosi ravno 3.021.253 dinara.

Bravo za sve učesnike „Humanitarnog tiketa u podne“, a danas je na redu 305. učesnik. Bravo za dobitnike koji su našoj kompaniji pomogli da iz sopstvenih sredstava donira pomenutu cifru od preko tri miliona dinara.

Naravno, kompanija MOZZART ovde neće stati jer mnogima je pomoć preko potrebna!

Do novih osmeha srećno našim dobrotvornim kladiocima, naravno i narednim koji će biti gosti od danas do sledeće nedelje. To su: trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije Goran Đorović, trener u stručnom štabu Parizana i legenda crno-belih Dušan Kecman, odbojkaški reprezentativac Nikola Rosić, pevačica Zorana Pavić, trener i eks-reprezentativac Hrvatske Slaven Rimac, trener Miodrag Ješić i selektor vaterpolista Crne Gore i trener Jadrana Vlada Gojković.

PREPIŠI GORANOV TIKET

Pa kad sve znamo da krenemo sa Goranovim plemenitim listićem. Prva utakmica dolazi iz Premijer lige, KRISTAL PALAS - ARSENAL. Domaći su u donjem domu, Tobdžije pri vrhu tabele. Da je Palas ušao u formu pokazuju četiri uzastopna trijumfa koje je prekinuo Sautempton. Gosti još pamte neuspehe protiv Liverpula i Bajerna, ali su savladali Čekićare u poslednjoj utakmici. Statistika u međusobnim duelima je 1-3-9.

„Da u plemenito tipovanje krenem sa iksom, verujem da neće biti pobednika“, kaže za MOZZART Sport Goran Đorović.

Naš gost koji je igrački stasavao u Prištini, potom Crvenoj zvezdi za koju je odigrao 101 meč, a dokazao se još u Selti, La Korunji, Elčeu, kao drugi par na humanitarnom listiću odigrao je baš iz Primere, REAL SOSIJEDAD - HIHON. Gosti su 18. a Sosijedad ima 27 bodova više i sedmi je. Real je upao u krizu rezultata, ima čak četiri poraza, uz jedan remi. Hihon ima pobedu, dva remija i dva minimalna poraza. Sosijedad ima malo bolju međusobnu statistiku 9-5-6.

„Čist kec na Sosijedad.“

Reprezentativac naše zemlje čak 49 puta, odabrao je da na humanitarni listić stavi i jednu utakmicu iz lige Portugalije, MARITIMO - ŠAVES. Bodovna razlika dva kluba iznosu pet poena. Maritimo je bolje plasiran, šesto mesto. Šaves je ostvario dve pobede u poslednja dva susreta. Međusobna statistika skromna, samo dva remija.

„Dupla šansa X2.“

Gosti MOZZARTOVOG „Humanitarnog tiketa u podne“ bili su selektor Srbije Slavoljub Muslin, trener Zoran Filipović, tim menadžer Pavle Simić, a danas još jedan asistent u stručnom štabu A selekcije Goran Đorović koji je odigrao i dve utakmice iz lige Holandija 2. Prvo, PSV II - VOLENDAM. Na tabeli dva kluba se dodiruju, četvrto i peto mesto. Volendam nije osetio miris poraza na poslednjih pet utakmica. Statistika u međusobnim utakmicama 2-1-5.

„Igram keca na drugi tim PSV-a.“

Goran je odigrao i utakmicu UTREHT II - OS. Timovi sa začelja tabele. Ekipe sa izuzetno slabim odbranama pa se naš gost opredelio za golove.

„Ovde bi moralo da dođe 3+.“

I za kraj Đorović je odigrao na meč iz ruske lige URAL - GAZOVIK. Domaći bolje stoje na tabeli jer imaju sedam bodova više. Ural ima i četiri trijumfa iz poslednjih pet utakmiica, ali…

„Gađam dvojku na goste“, zaključio je humanitarni tiket Goran Đorović koji će dobitak, ukoliko ga bude, usmeriti za SOS Dečje selo u Preševu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:45 4010 ŠPA 1 Sociedad - Gijon ki 1 1,40 Pon 21:00 2010 ENG 1 Crystal Pal. - Arsenal ki X 3,70 Pon 21:00 4109 POR 1 Maritimo - Chaves ds X2 1,75 Pon 16:30 4310 RUS 1 Ural - Gazovik O. ki 2 2,95 Pon 20:00 1629 HOL 2 PSV II - Volendam ki 1 2,30 Pon 20:00 1630 HOL 2 Utrecht II - Oss ug 3+ 1,30

* Prikazane kvote bile su aktuelne u trenutku kada je učesnik odigrao tiket i podložne promenama

Piše: Đurđe Mečanin