Humanitarni tiket u podne: Ivan Stevanović Robi tipuje za ŠK Borac iz Čačka

Našeg gosta interesuje društveno odgovorno poslovanje kompanije MOZZART, pa je tipovanje za njega bilo neodoljiv izazov

Samo u Humanitarnom tiketu u podne donirali smo preko četiri i po miliona dinara ili ravno 4.662.715 dinara.

Donacije su otišle, između ostalog, za: fondaciju Podrži život, porodilište u Lazarevcu, Sivi dom u Kruševcu, Život-udruženje za borbu protiv retkih bolesti kod dece, Beli štap, Petnicu, pedijatriju bolnice u Šapcu, Zvončicu, Budi human, Spomenak iz Pančeva, Udruženje MS-a u Zrenjaninu, NURDOR, Sigurnu kuću Niš, Tiršovu, Savez slepih Srbije, Zvečansku, KK Ikar iz Gornjeg Milanovca, Zračak iz Čačka, Koš za sreću, Dom kulture iz Ravnog sela…itd. Preko 50 adresa…Sad idu i u Republiku Srpsku!

Pored Humanitarnog tiketa naša kompanija ima niz društveno odgovornih akcija. “100 terena za jednu igru” u kojoj MOZZART obnavlja 100 košarkaških igrališta širom Srbije, 50. obnovljeno igralište bilo je čačansko Želovo, a na otvaranju su bili legende Duda, Kićan i Žoc. Nakon toga usledilo je obnavljanje i otvaranje terena na Dorćolu - Moka Slavnić i Kraljevu - Nenad Krstić. Uskoro se obnavlja igralište i u Boru. Obradovali smo mnoge klubove donacijama sportske opreme u akciji “Novi dresovi za nove šampione”, ali i porodilišta sa inkubatorima i aparatima za ispitivanje sluha kod beba…

Doniramo i sponzorišemo srpske proslavljene vaterpoliste, košarkaše, rukometaše, paraolimpijce, karatiste, džudiste, pojedince…Naslovni smo sponzori MOZZART KLS lige Srbije, bili smo članovi sponzorskog pula ABA lige…pomažemo čačanske klubove Borac i Železničar.

Srbija je ove godine po prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince, te je nedavno mladom karatisti Lazaru Jojiću, kome je u četvrtom razredu osnovne škole otkrivena Kronova bolest, donirana sportska oprema koju će nositi na Svetskom prvenstvu u Klužu.

Ovo je samo deo MOZZARTOVIH društveno odgovornih aktivnosti!

Vreme je da se upoznamo sa našim plemenitim kladiocem, a sretali smo Ivana Stevanovića i u Mozzartovoj akciji “100 terena za jednu igru”. Pričali smo i tada o konsolidacionim naporima Borca na terenu kod Sokolane. Direktor kluba koji je prošle godine proslavio 90 godina fudbala kraj Morave nije propustio ni otvaranje u MOZZARTOVOM ruhu obnovljenog Želovog igrališta. Jednostavno rečeno, u Čačku se tako nešto ne propušta…

Ali, krenimo od lične karte našeg humanitarnog kladioca. Ivan Stevanović, među Zebrama poznatiji kao Robi, rođen je 24. 6. 1983. godine u Čačku, gde je i načinio prve fudbalske korake. On je danas naš humani majstor klađenja, ali pre svega direktor kluba sa obale Morave na čijem čelu sedi još jedno poznato lice u plejadi MOZZARTOVIH humanih igrača na iskusne tipove. To je Predrag Teofilović Tofija! On je u “Humanitarnom tiketu u podne “ tipovao za školu za mlade sa specijalnim potrebama “Prvi novembar” iz Čačka. Predsednik skupštine FK Borac je Predrag Gagilo Kulašević, a šef stručnog štaba Igor Spasić. Zamolili smo ih da u par reči opišu Robijev učinak u nikada vrelijoj stolici direktora FK Borac…

“Angažovan, požrtvovan i funkcionalan. Poznaje fudbal, a igrače kako dišu, jer to mogu samo oni koji su profesionalno igrali fudbal. Ne pomešajte ga sa ljudima koji su sportski direktori. On ima više posla od njih”, kaže za MOZZART Sport, šef stručnog štaba Borca Igor Spasić, a šta kaže predsednik skupštine FK Borac, Predrag Gagilo Kulašević?

“Radi srcem, bori se za Borac svim snagama. Mi smo se uhvatili u koštac sa konsolidacijom kluba, a on je bitna karika uz PredragaTeofilovića koji nosi veliko breme tih obaveza", reči su Predraga Kulaševića, na koga se nadovezao i predsednik UO FK Borac, PredragTeofilović.

“Naš Ivan, Borčev Robi… Taj drži sve na najvišem mogućem nivou. Požrtvovan je, rešava sve u hodu.To je neophodno da Borac vratimo srcu srpskog fudbala. Generacije naših legendi su nam to ostavile u amanet”, reči su, ili bolje rečeno evaluacija rada Ivana Stevanovića koju za MOZZART Sport iznosi Predrag Teofilović.

To misle Robijevi saradnici koji ne propuštaju da naglase da Borac mora ići putem koji je trasirao Živorad Bija Stanković, fudbalski otac generacija Zebri…

Takođe, važno je reći da Ivan Stevanović ima pozamašan staž u klubu s obale Morave. Od dečačkih dana, Borac je njegov dom, a fudbalska karijera ga ukrcavala na Parni valjak iz Humske s kojim je osvojio dve duple krune. Karijera ga je vodila do Karaburme, odnosno OFK Beograda, i tako redom… Složio je direktor Borca 64 utakmice u Superligi Srbije, a onda krenuo putem kojim ide svaki kvalitetan igrač. Sabrao je 21 nastup za mladu reprezentaciju i u tri navrata poneo državni grb u A selekcije Srbije.

Podsetimo da je Robi u svoje vreme važio za perspektivnog desnog beka, a to svakako nije moglo da promakne skautima Sošoa… Ivan Stevanović je fudbalskog zanata radi “skoknuo” do Francuske. Sošoov dres je bio njegov…U njemu je osvojio Kup Francuske.

Naš humani kladilac ima dosta toga u biografiji. Kako se oseća dok popunjava naš plemeniti listić?

“Čast mi je i zadovoljstvo što ste me pozvali da se pridružim velikim imenima koja svakodnevno čistog srca tipuju za dobra dela. MOZZART se dokazao kao društveno odgovorna kompanija, a Čačak to ceni. To je moj stav. U mom poslu, zahvalan sam gradu, pre svega MilunuTodoroviću, Ostoji Mijailoviću, Milenku Kostiću, ali celom klubu. Nabrajati ljude iz FK Borac neću, jer nikoga ne bih izdvajao. Svi su previše bitni, tako da bi izostavljanje bilo koga bilo greh koji ne mogu sebi da priuštim”, kaže Ivan Stevanović, a kako je počeo da korača fudbalskim puteljcima i magistralama evropskog sporta?

Taj deo priče najbolje ilustruju reči Aleksandra Ivkovića, trenera najmlađih kategorija čačanskih Zebrica, koji je jednom, svakako neformalnom prilikom kratko rekao novinaru MOZZART Sporta…

“Obećavao mi je mnogo kao desni bek. To je bilo sjajno dete, ali eto… Fudbalski sam sve očekivao od njega, a Robi ispade jednako dobar, ako ne i još bolji direktor. Snašao se na oba mesta”, reči su popularnog Aca Šerifa, još uvek glavnog trenera najmlađih fudbalera Borca. Čačak zna, da ko kroz njegovo sito prođe ima šanse da se nada crveno – belom dresu Zebri.

Ivan Stevanović ga je prošao, uz još puno toga u bogatoj sportskoj karijeri. Mi mu uz sve uspehe u svom klubu želimo još samo jedno. Želimo mu da uspešno završi konsolidaciju Borca, ali i današnju kladilačko – humanitarnu misiju, uz poruku:”Robi, pogodi sa kreča i ovaj jedanesterac MOZZARTOVOG Humanitarnog tiketa”…

Krećemo sa plemenitim tipovanjem. Prva utakmica dolazi iz kvalifikacija za Mundijal, BiH - BELGIJA. Gosti su prvi u grupi sa osam poena više od rivala. Belgijanci su u fenomenalnoj seriji pobeda od kojih sun eke bile rukometne. Istorija međusobnih duela je ujednačena 3:1:3.

“Krećemo sa golovima, gol, gol” kaže nekada neuhvatljivi desni bek Partizana Robi Stevanović.

Sadašnji direktor Borca Ivan Stevanović na plemenitom listiću našao je mesto i za duel BELORUSIJA - HOLANDIJA. Domaći su posledni u grupi A, a Holanđani gaje još neku nadu. I poslednji rezultati su solidni, četiri trijumfa i samo poraz od Francuza. Međusobni skor glasi 2:0:5.

“Ponovo ću pokušati sa golovima i to od dva do četiri”.

Ivan je ponovo odabrao kvlifikacionu grupu A, utakmica BUGARSKA - FRANCUSKA. Gosti sa bodom više od selekcije Švedske drže čelnu poziciju. Bugari imaju tri od pet, tri trijumfa iz poslednjih pet okršaja. Istorija utakmica dva sastava kaže 2:0:4, a Francuzi su bili bolji u poslednja dva duela.

“Verujem u kombinazziju iks, dva sa tri i više golova”.

Naš plemeniti kladilac kao poslednju utakmicu na MOZZARTOVOM Humanitarnom tiketu odabrao je duel ŠVAJCARSKA - MAĐARSKA. Duel prvoplasirane i trećeplasirane ekipe stim što je Švajcarska rešila svoj status jer je imala pet pobeda na poslednjih pet utakmica. Istorija kaže 2:1:1.

“Jedan, iks uz tri plus”, zaključio je Ivan Stevanović koji će dobitak usmeriti šahovskom klubu Borac iz Čačka.

I još jednom da naglasimo. Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta, dobitak će biti doniran i Domu za lica sa invaliditetom Prijedor, Republika Srpska.

Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Piše: Đurđe Mečanin