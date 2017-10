Humanitarni tiket u podne: Ivan Zarić tipuje za NURDOR

Poznati glumac odigrao je više poena od ponuđene margine na crno-bele!

Ivan Zarić, poznati srpski glumac, rado se odazvao pozivu kompanije Mozzart i uzeo učešće u našoj plemenitoj akciji „Humanitarni tiket u podne“. Ivan je sin glumca Dragana Zarića i brat glumice Milice Zarić kja je takođe svojim učešćempodržala našu akciju. Oženjen je poznatom voditeljkom Ivanom Zarić. Ivanova filmografija je počela 1987. godine kada je debitovao u tv seriji „Soba 405“. Uloge je imao i u serijama „Bolji Život“, „Otvorena vrata“, „Gore-dole“, „Kazneni prostor“,“Naša mala klinika“, „Ulica lipa“, „Miris kiše na Balkanu“. Poznatiji filmovi u kojima je glumio su „Ni na nebu, ni na zemlji“, „Vukovar, jedna priča“, „Paket aranžman“, „Lavirint“, „Optimisti“, „Poslednja audijencija“, „Zajedno“. Ivan se uključio u našu humanitarnu akciju i odlučio da tipuje za udruženje „Nurdor“, organizaciju roditelja dece koja su obolela od kancera.

Kompanija Mozzart je svim srcem uz Ivana u želji da njegov tiket bude dobitan.

Pre nego što naš glumac započne tipovanje da se podsetimo, našem 500. plemenitom kladiocu posrećio se jubilarni Humanitarni tiket u podne koji priređuje kompanija MOZZART. Poznata srpska glumica Nela Mihailović sastavila je pravu kombinaciju i postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnim listićem.

Naša popularna glumica, ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, usmeriće, a MOZZART će donirati, ravno 70.100 dinara. Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar dobija teren Mirsad Jahović. To će biti 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić naš današnji gost!

Prva utakmica dolazi sa Ostrva, ARSENAL - NORIČ. Tobdžije su u poslednjih pet utakmica izborile četiri trijumfa, poslednji ubedljiv nad Evertonom, minimalan nad Zvezdom. Gosti u Čempionšipu imaju pet pozitivnih ishoda, tri pobede i dva remija. Istorija međusobnih duela glasi 8:5:1 u korist domaćih.

„Probaću sa kombinacijom, jedan uz tri plus“, kaže za Mozzart Sport Ivan Zarić.

Srpski glumac sad se opredelio za utakmicu iz Nemačke, LEVERKUZEN - UNION BERLIN. Leverkuzen je nanizao tri pobede i dva remija. Union je još bolji u Cvajti, četiri trijumfa i remi. Oba kluba pokazala su zavidnu efikasnost. Jedini međusobni okršaj dobio je Bajer i to sa ubedljivih 5:0.

„Primenjujem istu taktiku, 1&3+“, Zarić kombinuje golove i ishod meča.

Jača polovina popularne voditeljke Ivane Zarić za treći meč na plemenitom listiću odabrao je duel NUMANSIJA - MALAGA. Prva utakmica šesnaestine finala Kupa Španije. Domaći su u poslednje vreme zabeležili po dva trijumfa i poraza, uz remi. Malaga je u lošoj formi, čak četiri poraza iz poslednjih pet duela. Statistika glasi 7:2:5 i Numansija je u svoju korist rešila četiri od ukupno pet poslednjih okršaja.

„Pokušaću sa golovima, gol, gol“, kaže naš humanitarni kladilac.

I za kraj plemenitog tipovanja Ivan je ostavio dve košarkaške utakmice u kojima su akteri naši večiti rivali. Prvo duel Evrolige, HIMKI - CRVENA ZVEZDA. Real, Makabi, Olimpijakos i Himki imaju dosad maksimalan učinak. Beograđani imaju pobedu i poraz. U oba takmičenja Himki ima svih pet poslednjih pobeda. Zvezda je u ABA ligi poražena od Budućnosti i Cedevite. Međusobni skor je ujednačen, 1:1.

„Himki-Zvezda, H2 (8.5)“, tipuje Ivan Zarić.

U Evrokupu naš gost se okreće meču BILBAO - PARTIZAN. Crno-beli imaju dva poraza u ovom takmičenju. Španci su imali tri trijumfa koja su prekinuli sa dva poraza. Partizan je sa tri pobede u ABA ligi, poslednja partija bila je na zavidnom nivou protiv Igokee. Dva tima se nisu sastajala.

„Odigraću na ukupan broj poena, više od ponuđene margine, 175.5“, zaključio je plemeniti listić Ivan Zarić koji će potencijalni dobitak usmeriti za NURDOR.

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Ivana Zarića, dobitak će biti doniran i za Dnevni boravak za decu i omladinu sa težim i kombinovanim smetnjama MOJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

