Humanitarni tiket u podne: Ivana Jorović tipuje za Sofiju Majstorović iz Zablaća

Na početku nove radne sedmice za „Humanitarni tiket u podne“ podsećemo vas na nekoliko društveno odgovornih akcija naše kompanije.

U akciji “100 terena za jednu igru” obnavljamo 100 košarkaških igrališta u Srbiji. Poslednji teren Nikola Kalinić obnovljen je u Subotici, a već se radi rekonstrukcija jednog terena u Čačku. Doniramo sportsku opremu klubovima iz cele Srbije u akciji „Novi dresovi za nove šampione“. Pomažemo fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku...

Kompanija MOZZART je samo u „Humanitarnom tiketu u podne“ donirala čak 3.967.854 dinara. Nedostaje još 35.146 dinara da zaokružimo i četvrti donirani milion. Već smo pomalo nestrpljivi u želji da prebacimo pomenutu sumu, ali će nam ove sedmice u tome pomoći naše nove poznate ličnosti koje su se priključile MOZZARTOVOJ plemenitoj akciji.

To su srpska perspektivna teniserka Ivana Jorović, trener Borac Igor Spasić, fudbaler Kelna Miloš Jojić, fudbaler Dinamo Kijeva Aleksandar Pantić, svojevremeno reprezentativac Srbije, košarkaš Branko Cvetković, i popularni radijski dvojac Darko Mitrović i Marko Stepanović.

Pa da krenemo i vidimo kako je dobrotvorni tiket sastavila srpska teniserka Ivana Jorović.

Srećno!

Čačanka je krenula s utakmicom iz šampionata Danske, HELSINGOR - ODENZE. Oba sastava su doživela poraze u prvom kolu nacionalnog prvenstva i to od po 2:1. Pre toga domaći tim je imao trijumf i tri nerešena ishoda. Odenze je imao seriju od tri poraza, pa remi.

„Pokušaću sa golovima, od dva do četiri“, kaže za MOZZART Sport Ivana Jorović.

Trenutno 172. teniserka sveta kao drugu utakmicu na MOZZARTOVOM plemenitom listiću odabrala je duel iz Švedske, HAMARBI - ELFSBORG. Gosti su šesti na tabeli i imaju četiri boda više od rivala. Domaći na poslednjih pet duela imaju jednu pobedu i četiri neuspeha. Elfsborg je bio uspešniji ima čak četiri trijumfa i remi. Na svim poslednjim utakmicama bilo je i prilično golova. Istorija okršaja dva sastava glasi 13-6-12, a Elfsborg je bio ubedljiv i dobio je sva tri poslednja duela.

„Isprobaću sreću sa 3+.“

Članica Fed kup reprezentacije Srbije sad je na dobrotvornom listiću skoknula do Irske, FIN HARPS - DERI SITI. Gosti su treći i imaju deset bodova više od rivala. Fin Harps u poslednjih pet utakmica ima skor 2-1-2. Gosti imaju dve pobede, ali i bolne poraze u kvalifikacijama za Ligu Evrope i to od 4:1 i 6:1. Međusobni skor je 2-3-14.

„Ponovo golovi, od dva do pet.“

Ivana je plemeniti listić kompanije MOZZART zaključila pripremnim duelom INTER - LION. Klub iz Milana na poslednjih pet duela ima tri pobede, remi i poraz. Olimpik čak četiri trijumfa i remi. Na svim ovim mečevima bilo je pogodaka, dva i više. Od dve međusobne utakmice Lion je dobio jednu, a jedna je okončana nerešenim ishodom.

„Još jednom 3+“, bila je i ovog puta samouverena Ivana Jorović koja će potencijalni dobitak usmeriti ka bebi Sofiji Majstorović iz Zablaća kraj Čačka kojoj je hitno potrebno lečenje.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 19:00 5501 DAN 1 Helsingor - Odense ug 2-4 1,45 Pon 14:05 8663 ŠAM K Inter - Olympique Lyon ug 3+ 1,40 Pon 21:00 2576 IRS 1 Finn Harps - Derry City ug 2-5 1,40 Pon 19:00 5407 ŠVE 1 Hammarby TFF - Elfsborg ug 3+ 1,45 Kladi se

* Kvote prikazane na grafici bile su aktuelne u trenutku kada je učesnica sastavljala tiket i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin