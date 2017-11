Humanitarni tiket u podne: Jelica Brestovac tipuje za Dom za decu i omladinu Vera Radivojević

Glumica je odigla „keca“ na Azure u baražu za odlazak na Svetsko prvenstvo, a onda tiket začinila i golovima mladih reprezentativaca Srbije

Današnji „Humanitarni tiket u podne“, jedna od društveno odgovornih akcija koju priređuje kompanija MOZZART biće bogatiji za još jednu glumicu, Jelicu Brestovac. Glumu je završila u Novom Sadu u klasi profesorke Mire Banjac. Diplomirala je predstavom „Dom Bernarde Albe“, koju je režirala Mira Banjac, igrajući Ponsiju.

Jeličin prvi profesionalni angažman bio je u pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici. Bila je to monodrama „Čavke na žici“, Nedeljka Terzića, a u režiji Gordane Lukić. Igrala je u nekoliko predstava za decu, istog pozorišta. Stalni angažman dobija u Vršcu, u pozorištu „Sterija“, gde ostaje tri godine, kao zaposlena glumica, a kasnije se godinama vraća , kao gostujući glumac. Igrala je u predstavama :"Tango", S.Mrožeka, u režiji Velimira Mitrovića, uloga Alje; "Bajka o mrtvoj carevoj kćeri", N.Koljade,uloga Nine, u režiji S.A.Isajeva (Moskva), "Kir Janja", u režiji Vladimira Lazića, uloga Katice, "Ženski razgovori", D.Radovića, u režiji Ljilje Josifović,(jedna od žena), "Ah, to vreme uživanja", Karla Goldonija,uloga Kleoniče, režija V.Lazić, "Svet",B.Nušić, u režiji Pavla Lazića (služavka Ana), "Don Žuan se vraća iz rata", u režiji V.Lazića(gde igra četiri lika), pozorište u S. Mitrovici, "Dugonja i Trbonja", predstava za decu, u režiji Tomislava Pejčića, igrala zlu vešticu, "Ludi dan" ,K. Goldonija, uloga Jelene, režija Liliane Ivanović, "Kokoška" Koljadina, u režiji Miše Belegišanina, "Leteća trupa",u režiji Nikole Zavišića, po Sterijinim tekstovima..i još mnoge druge.

Uredjivala je i vodila emisije na radiju, u Vršcu : "Ljudi među nama", "Zabavno popodne" i "Zrna mudrosti".Već godinama živi u Beogradu i radi kao slobodna umetnica. Igra predstave u sopstvenoj produkciji : "Tražim muža", monodrama-kabare, po tekstovima D.Radovića, u sopstvenoj režiji, "Pipi Duga Čarapa", monodrama za decu, u režiji Cvetina Aničiča, "Papazjanija", Olivere Jelkić, monodrama za decu, u sopstvenoj režiji, "Bubamara", Olivere Jelkić, nagrada za najbolje glumačko ostvarenje na festivalu monodrame za decu u Novom Sadu, i mnoge druge. Od televizijskih ostvarenja, igrala je u serijama : "Seljaci", Dragoslava Lazića, uloga Ruže Pendrek (Rtv Pink), "Da se ne pročuje", kratka humoristička forma, po tekstovima Ivana Tomaševića, uloga Micike šankerice (Tv Bn), 32 epizode. "Zvezdara", Dragoslava Lazića, uloga Lene, "Naša mala klinika", igrala Silviju (TV B92), "Zaustavi vreme", lik Sanje, "Najlepše bajke", D.Lazića, epizoda "Usamljeni dečak", uloga vaspitačice i Dobre vile..

Filmovi : "Čarlston za Ognjenku" Uroša Stojanovića (žena iz sela), "Dok su oni leteli na mesec", Boriše Simovića (kratki metar), i najnoviji film "Kozje uši", Vladislave Vojnović, u režiji Marka Kostića, uloga Bojane. Izvesno vreme je radila kao kasting menadžer za igrani program, na Tv Happy.

Naša današnja gošća glumica Jelica Brestovac pokušaće da nastavi niz koleginice Nele Mihailović. Inače, naša popularna glumica, koja je bila 70 dobitnica u ovoj akciji, usmerila je ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, a MOZZART je donirao, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

U ovoj radnoj sedmici u Humanitarnom tiketu u podne kompanije Mozzart svoje učečće su potvrdili: Jelica Brestovac, Bojan Janić, Aleksandar Ilić, Bora Đorđević, Indira Radić, Aleksa Brđović i Nenad Sakić.

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Još malo o MOZZARTOVOM društveno odgovornom radu...

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je ove godine po prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince, te je nedavno mladom karatisti Lazaru Jojiću, kome je u četvrtom razredu osnovne škole otkrivena Kronova bolest, donirana sportska oprema koju je nosio na Svetskom prvenstvu u Klužu. Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je skoro pet miliona dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Prethodnih godina, kroz saradnje s Fondacijom B92 i Blic fondacijom i kroz nabavku inkubatora i aparata za skrining sluha kod beba, kompanija Mozzart uticala je na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih. Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije Mozzart svakako je akcija „Sto terena za jednu igru“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji i sklanjanja dece sa ulice. Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja. Ovoj akciji pridružile su se i podržale je mnoge naše i svetske košarkaške legende: Svetislav Pešić, Dejana Bodiroga, Dragan Kićanović, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Darko Miličić, Duda Ivković, Željko Obradović, Predrag Danilović, Moka Slavnić, Mirsad Jahović, Milan Gurović i mnogi drugi... Tereni na kojima će stasavati neki novi šampioni nose upravo imena ovih proslavljenih asova. Mnogo bolji uslovi, specijalna profesionalna podloga, kliritne table i zglobni obručevi donose duh veliki sportskih hala na otvorene terene širom naše zemlje. Sa ponosom možemo da kažemo da je u prethodnih godinu i po dana, od prvog obnovljenog terena do danas, u proseku na svakih deset dana nicao po jedan novi košarkaški teren! Pored obnove košarkaških terena, kompanija Mozzart sport osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“. Mozzart opremu trenutno nosi više od 40 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije. Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Kompanija Mozzart jedan je od donatora na ovogodišnjem konkursu Fondacije za mlade talente grada Beograda. Fondacija je raspisala je 30. oktobra novi konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Beograda. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem sajta fondzamladebeograd.rs

Konkurs će trajati do 20. novembra i očekuje se veliki broj prijavljenih srednjoškolaca. Direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart Borjan Popović je tim povodom istakao.

“Sa zadovoljstvom smo se pridružili radu Fondacije koja će pomoći mladim talentima. I pored uloženih sredstava, pobrinućemo se da talenti iz oblasti sporta i nauke dobiju našu dodatnu podršku u razvoju svojih veština, jer oni su budućnost ove zemlje, a mi kao društveno odgovorna kompanija koje se posebno oslanja na te dve oblasti, podržavamo inicijative i ulažemo u njihov razvoj“.

Pošto smo se upoznali sa biografijom glumice Jelice Brestovac i pošto smo nešto rekli i o društveno odgovornom poslovanju kompanije MOZZART red je da Jelica krene u plemenito tipovanje. Srećno Jelice!

ODIGRAJ TIKET JELICE BRESTOVAC

Prva utakmica je revanš meč za plasman na Mundijal, ITALIJA – ŠVEDSKA. U prvom meču Šveđani su ostvarili minimalan trijumf i sa određenom zalihom i nadom idu na Apenine. Istorija međusobnih duela glasi 6:2:5. Azuri su pre poraza od Šveđana imali pozitivan niz. Gosti su imali poraze od Bugarske i Holandije. Poslednja utakmica je okončana minimalcem, ali su i Italijani pre toga dva puta ostvarili dva minimalna trijumfa. Sad će za rusku vizu trebati nešto ubedljivija pobeda.

„Probaću sa jedinicom na Italijane“, kaže za MOZZART Sport naša gošća.

Jelica je donela odluku da na humanitarnom tiketu nađe mesto za prijateljski duel mladih reprezentacija. Tipovala je na duel SRBIJA M 19 – HOLANDIJA M19. Igra naših mladih fudbalera, bila je na zavidnom nivou sve do nedavnog poraza od Irske (2:1). Kada je reč o Lalama, oni nisu kiksnuli na šest uzastolnih mečeva, ali ih pre toga baš i nije pratio glas naročito uspešnih duela. Međutim, u poslednje vreme oba tima prati učestala UG 3+ reputacija koja na prijateljskoj utakmici ne bi trebalo da bude upitna, budući da se bunkerisanje u odbrani ne isplati u utakmici koja nema takmičarski značaj. To je povuklo i Jelicu, koja je kao iz topa rekla.

„Igram na golove, tri plus“.

Naša gošća odigrala je i jednu prijateljsku utakmicu, POLJSKA – MEKSIKO. Pre tri dana obe selekcije odigrale su kontrolne utakmice koje su okončane nerešenim ishodima. Poljaci su sa Urugvajcima odigrali bez golova, a Meksiko se ravnopravno nosio sa Belgijom, 3:3. Poljska je pre Urugvaja imala tri ubedljiva trijumfa. Honduras je sa 3:2 dobio Meksiko. Međusobni skor glasi 1:2:0.

„U mojoj igri, računam samo na golove! Tačnije, nadam se da će ih biti od dva do pet“.

I na kraju jedan košarkaški meč. ABA 1 liga, MORNAR – IGOKEA. Oba sastava imaju po 10 bodova. Barani su imali dva trijumfa pa su naređali tri poraza, poslednji od Budućnosti i Porta. Tim iz Laktaša je slavio nad Cedevitom i Limenkama. Ubedljiv poraz doživeo je od Partizana, a u poslednjoj utakmici i Zadar je nadvisio Aleksandrovčane.

„Zbir poena na meču biće manji od ponuđene margine, 158,5“, zaključila je glumica Jelica Brestovac koja je tipovala za Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević“, Jovana Cvijića 1, Bela Crkva.

Kompanija MOZZART, ukoliko prođe tiket, donira novac i u Republici Srpsko.

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Jelice Brestovac, dobitak će biti doniran i Centar ZAŠTITI ME u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 21:00 8257 ABA Mornar Bar - Igokea up manje (158.5) 1,85 Pon 20:45 6626 MPR Poland - Mexico ug 2-5 1,35 Pon 20:45 6745 KSPEV Italy - Sweden ki 1 1,55 Pon 14:00 6704 MPRM Serbia M19 - Netherlands M19 ug 3+ 1,70 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama