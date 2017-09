Humanitarni tiket u podne: Marija Tarlać tipuje za Institut za onkologiju i radiologiju

Navikli ste na prijatna izneđenja iz MOZZARTOVOG humanitarnog sveta... Naša kompanija će do danas dobitnim tiketima, donirati i ustanove u Republici Srpskoj!

Dragi naši evo nas u još jednoj radnoj semici za dobrotvornu akciju kompanije MOZZART “Humanitarni tiket u podne”. Na početku da vas upoznamo koje poznate ličnosti su se priključile plemenitom listiću:

- danas, manekenka Marija Tarlać koja tipuje za Institut za onkologiju i radiologiju Beograd

- utorak, pevač Džej Ramadanovski sastavlja tiket za udruženje Debra - deca leptiri

- sreda, pop-pevač Knez - Nenad Knežević igra za Tiršovu

- četvrtak, muzičar Srđan Čolić Moby Dick

- petak, televizijska voditeljka Danijela Pantić - Slagalica

- subota, TV voditeljka i PR Partizana Biljana Obradović

- nedelja, balerina, pisac, Sonja Lapatanov

Kad smo se upoznali sa narednim gostima plemenite akcije red je da Vas upoznamo da smo dosad u Humanitarnom tiketu imali 68 dobitnika uz čiju pomoć je kompanija MOZZART iz sopstvenih izvora donirala ravno 4. 652. 715, 00 dinara. Idemo ka petom milionu koji će biti doniran upravo onima kojima je pomoć preko potrebna.

Naravno da Humanitarni tiket nije jedina društveno odgovorna akcija kompanije MOZZART. Tu su: “Sto terena za jednu igru”, fenomenalna akcija u kojoj MOZZART obnavlja 100 košarkaških terena. Posle Kiće i Moka dobija svoje igralište. Potom, “Novi dresovi za nove šampione”, akcija u kojoj naša kompanija donira sportsku opremu klubovima iz cele Srbije. Mozzart donira fondacije Podrži život, Budi human, košarkaške klubove iz Čačka, Borac i Žele, zatim vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, paraolimpijce…Naslovni smo sponzori MOZZART KLS lige Srbije, bili u sponzorskom pulu ABA lige, učestvovali u velikoj akciji “Bitka za bebe”, donirali smo pored inkubatora i aparate za ispitivanje sluha kod beba…nastavlja se…

Sad par rečenica o našoj gošći, voditeljki i manekenki Mariji Tarlać.

Kada je reč o dobrom stilu i najbolje obučenim osobama na domaćoj javnoj sceni kao neizbežno ime pojavljuje se Marija Tarlać. Nekadašnja manekenka sa ozbiljnom televizijskom karijerom, a danas uspešna dizajnerka po svom modnom senzibilitetu i odevnim kombinacijama može da parira i najvećim svetskim fashion zvezdama.

Marija je posle udaje za nekadašnjeg košarkaša Dragana Tarlaća bila posvećena supruga i majka, da bi tek nakon četrdesetog rođendana počela da ostvaruje svoj modni san.

“Odrastajući uz dve starije sestre, još od malena sam zavolela modu. Njih dve su stilski potpuno drugačije, jedna je ozbilja, a druga, poput mene, ležernija, tako da sam se ja gledajući njih tražila. Uvek sam izgledala drugačije od drugih, pošto sam sklapala odevne kombinacije u odnosu na to šta od koje sestre ukradem. Međutim, oko neke petnaeste godine, izborila sam se za sebe i svoj stil, tako da i danas zaista volim modu, kao i moje prijateljice koje izgledaju slično kao ja”.

Marija zatim dodaje…

“U trenutku kada sam počela da radim 'City' intenzivno sam se bavila manekenstvom, i to je bio divan period u mom životu. Bilo je prilično naporno jer se radilo noću. Išli smo, a neretko i sami snimali, i po deset događaja za jedno veče, dok bismo noću sve to montirali. Nije to bilo nimalo lako, mada sam ja umela da se izvučem, za razliku od koleginice Biljane Obradović koja je uvek bila vredna. Kad sam se udala, napustila sam posao u emisiji 'City' jer sam želela da se posvetim svom detetu. U potpunosti sam bila posvećena majčinstvu jer kada nešto radim, volim da budem u tome do kraja. A tu pre svega mislim na svog sina i sada na modu”.

Marija se potpuno posvetila i sastavljanju Humanitarnog tiketa u podne. Srećno!

Prva utakmica dolazi iz Bugarske, BEROE - LEVSKI. Gosti imaju pobedu i bod više od rivala koji ima po četiri trijumfa i nerešena ishoda. Beroe je u seriji od tri pobede, a i Levski je pokazao zavidnu formu. Istorija međusobnih duela na strani je kluba iz Sofije, 9:3:15.

“Pokušaću sa kombinacijom iks, dva uz dva plus”, kaže za Mozzart Sport Marija Tarlać.

Poznata manekenka sad se opredelila za utakmicu sa Ostrva, VBA M23 - SAUTEMPTON M23. Vest Bromvič je fenjeraš, a gosti su u sredini tabele. Na poslednjim mečevima dva tima padalo je dosta pogodaka.

“Idemo sa brojem golova, tri plus”.

Svojevremeno uspešna i televizijska voditeljka sad je skoknula do Holandije, AJAKS II -TELSTAR. Mladi Kopljanici drže lidersko mesto. Gosti su malo bliži začelju tabele. Kad se posmatra broj golova na poslednjim mečevima večerašnjih rivala bilo ih je više od tri. Međusobni skor je na strani Ajaksa 6:1:2, I na ovim duelima je bilo dosta pogodaka.

“Igram gol, gol, tri plus”.

Supruga poznatog košarkaša Dragana Tarlaća humanitarni tiket je zaključila kombinacijom jedan, iks uz tri plus. Utakmica iz Švedske, MALME - ELFSBORG. Domaći su trenutni lideri. Gosti sa skoro 20 poena manje su u sredini tabele. Utakmice Malmea se završavaju sa puno golova, a imali su u poslednjih pet duela samo jedan kiks. Gosti su poslednju utakmicu remizirali, 2:2.

“1X&3+”, konstatovala je Marija Tarlać.

I još jedno pozitivno brojanje za kompaniju MOZZART. Od danas će naši gosti, plemeniti kladioci, ukoliko tiketi prođu, usmeravati dobitak i za ustanove u RS.

Dakle, ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Marije Tarlać, dobitak će biti doniran i za Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” Banja Luka u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

(Piše: Đurđe Mečanin)

