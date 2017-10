Humanitarni tiket u podne: Marina Rajević Savić tipuje za Udruženje Život

Poznatu voditeljku kladilački patriotizam vuče ka pobedi Orlova sa minimalno dva postignuta gola na meču...

Dragi kladioci Mozzarta i čitaoci portala Mozzart Sport, ulazimo u novi ciklus od sedam dana dobrotvorne akcije kompanije MOZZART “Humanitarni tiket u podne”. Od 9. oktobra do 15.10 imaćemo nove goste, plemenite kladioce koji su se priključili jednoj od mnogobrojnih društveno odgovornih akcija naše kompanije.

Evo kako izgleda raspored plemenitih kladilaca po danima:

Ponedeljak, trebalo je da gostuje direktor MS Klik Nanad Radujević, ali nije ispoštovao dogovor i poslao potrebne podatke za učešće u Humanitarnom tiketu. I to se dešava, na sreću retko. Umesto Nenada danas će tipovati voditeljka Marina Rajević Savić.

Utorak, smo rezervisali za košarkaša Zvezde Dejana Davidovca. Sreda, glumica Ivana Knežević koja je na prvu podržala ovu MOZZARTOVU akciju. U četvrtak gost će biti glumac Milutin Milošević. Petak, svakog časa očekujemo da dobijemo ime poznate ličnosti koja će sastaviti tiket za Koš za sreću. Subota je rezervisana za još jednu voditeljku Radu Radenović, a nedelja za sjajnu voditeljku Adrijanu Čortan.

Sve naše goste, poznate ličnosti i humanitarne kladioce ukratko smo upoznali sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije MOZZART.

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je ove godine po prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince, te je nedavno mladom karatisti Lazaru Jojiću, kome je u četvrtom razredu osnovne škole otkrivena Kronova bolest, donirana sportska oprema koju će nositi na Svetskom prvenstvu u Klužu. Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 60 adresa stiglo je preko 4.500.000 dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Prethodnih godina, kroz saradnje s Fondacijom B92 i Blic fondacijom i kroz nabavku inkubatora i aparata za skrining sluha kod beba, kompanija Mozzart uticala je na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih. Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije Mozzart svakako je akcija „Sto terena za jednu igru“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji sklanjanja dece sa ulice.

Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja. Ovoj akciji pridružile su se i podržale je mnoge naše i svetske košarkaške legende: Svetislav Pešić, Dejana Bodiroga, Dragan Kićanović, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Darko Miličić... Tereni na kojima će stasavati neki novi šampioni nose upravo imena ovih proslavljenih asova. Mnogo bolji uslovi, specijalna profesionalna podloga, kliritne table i zglobni obručevi donose duh veliki sportskih hala na otvorene terene širom naše zemlje. Sa ponosom možemo da kažemo da je u prethodnih godinu i po dana, od prvog obnovljenog terena do danas, u proseku na svakih deset dana nicao po jedan novi košarkaški teren! Pored obnove košarkaških terena, kompanija Mozzart sport osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“. Mozzart opremu trenutno nosi više od 40 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije. Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Vreme ja da Vas bliže upoznamo sa današnjom gošćom.

Marina Rajević Savić rođena je 17. juna 1960. u Peći, na Kosovu i Metohiji. Po ocu Branislavu, potomak je stare, ugledne metohijske porodice Rajević, a po majci Oliveri, rođenoj Mićković, vodi poreklo iz plemena Kuči. Ima brata Bojana. Osnovnu školu pohađala je u rodnoj Peći, Beogradu i Parizu. Završila je Trinaestu beogradsku gimnaziju i Filološki fakultet u Beogradu, na katedri za francuski jezik i književnost i italijanski jezik.

Kao mala želela je da postane balerina ili lekar, ali gostovanje u emisiji „Prekobrojni čas“, na radiju Studio B, kada je imala petnaest godina, određuje njen životni put. Počinje da radi kao novinar, voditelj ove emisije za srednjoškolce, a par godina kasnije postaje voditelj popularnih emisija „Pop non stop“, „Sto veličanstvenih“ i „Igla naša ploča vaša“.

Za sebe često kaže da je „dete“ Studija B, da je u toj kući, uz pesnika Dušana Radovića, direktora Dragana Markovića, novinare i urednike, Aleksandra Kostića i Živadina Mitrovića, pekla zanat i zavolela novinarstvo.

Uporedo sa radom na radiju, sa osamnaest godina počinje televizijsku karijeru, kada je zapazio novinar Dževad Sabljaković i pozvao da s njim vodi u to vreme veoma gledanu emisiju Vikend program. Sarađuje i sa Mićom Orlovićem u programu za inostranstvo, zatim sa Svetolikom Mitićem, u dokumentarnom programu.

Sa 22 godine udaje se za fudbalera Dušana Savića i s njim odlazi u Španiju u Hihon, a zatim u Francusku. Žive u Lilu, a potom u Kanu, na Azurnoj obali, gde im se 1987. rađa prvi sin Uroš. Osam godina borave u inostranstvu, odakle pravi kratke emisije i priloge za dokumentarni program koji uređuje Svetolik Mitić Skale. Povremeno piše za novine.

Po povratku iz Francuske, 1990. u Beogradu rađa drugog sina Vujadina i ubrzo počinje sa radom u Naučnom programu Televizije Beograd. Vodi emisije Nedeljne naučne novosti, Naučni intervju, i Naučni forum. Godine 1992. prelazi na Treći kanal, gde osmišljava i počinje da uređuje novi projekat, serijal emisija „Dok anđeli spavaju“. Godine 1996. prelazi na BK Televiziju, sa istom emisijom i tu radi do 2001.

Emisija „Dok anđeli spavaju“, pojavljuje se ponovo, ovoga puta na „Studiju B“, u periodu od 2005. do 2006.

Marina živi u Beogradu.

ODIGRAJ MARININ TIKET

Sastavljamo još jedan u nizu plemenitih listića, 487. po redu i nadamo se da će Marina i kompanija MOZZART obradovati sve u udruženju Život.

Prva utakmica dolazi iz kvalifikacione G grupe u kojoj se sastaju ALBANIJA i ITALIJA. Gosti su obezbedili drugu poziciju, ne mogu sa pristignu vodeće Špance, ali ne strepe ni od Albanaca. Albanci su igrali promenljivo sa skorom od dva pobede, remijem i dva poraza. Za Italijane jedino su Španci bili kobni i naneli im poraz od 3:0. Istorija međusobnih okršaja je na strani gostiju, dve pobede od po 1:0 I 2:0.

“ Da se oprobam sa brojem pogodaka od dva do četiri”, kaže za Mozzart Sport Marina Rajević Savić.

Naredna utakmica dolazi iz kvalifikacione grupe I, ISLAND - KOSOVO. Island je lider i nikako ne bi želeo da ispusti čelnu poziciju koja vodi znamo gde. Gosti su poslednji u grupi imaju samo poen, uz gol razliku 3:22. Islanđani su dobili četiri poslednja duela i to bez primljenog gola. Kosovo ima svih pet poraza iz toliko mečeva. Jedini međusobni okršaj dobio je Island sa 2:1.

“Ponovo golovi od jedan do četiri”.

Sad se naša gošća opredelila za još jednu utakmicu iz grupe I, UKRAJINA - HRVATSKA. Hrvati su mnogo toga prokockali odigravši sa Finskom 1:1. Ukrajinci imaju tri trijumfa i dva poraza od selekcija sa ostrva. Island, Turci i Finci su zagorčali život našim susedima. Statistika međusobnih okršaja glasi 1:2:2.

“Ne bih da se igram sa konačnim ishodom pa ponovo odigravam od dva do četiri gola”.

Poznata voditeljka na kraju je ostavila dve utakmice iz naše grupe. Prva, VELS - REPUBLIKA IRSKA. Na prve tri pozicije bodovi su raspoređeni od 18, 17 do 16. Velšani se nadaju celom plenu protiv Iraca i tako bi eventualno ugrozili selekciju Srbije koja i dalje vodi. Velšani su u seriji od dva remija i tri poraza. Irci imaju skor 2:2:1, taj poraz je od izabranika selektora Muslina. Međusobni skor glasi 0:3:2.

“Da pokušam sa duplom šansom iks, dva”.

I poslastica za kraj plemenitog listića, SRBIJA - GRUZIJA. Ukoliko želi u Rusiju Srbima se ne sme ponoviti Austraja. Gruzija ima tri remija pa poraz od Velsa što govori da Orlovima neće biti lako da upišu tri poena. Srbi su bili solidni, a onda im se dogodio Beč, sad je prilika da sve dođe na svoje mesto.

“Idemo sa kombinazzijom jedinica uz dva plus”, zaključila je humanitarno tipovanje voditeljka Marina Rajević Savić koja će dobitak, ukoliko prođe tiket, usmeriti za Život- Udruženje građana za borbu protiv rektih bolesti kod dece”.

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Marine Rajević Savić, dobitak će biti doniran i za Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Fojnica u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:45 6779 KSPEV Wales - R.Ireland ds X2 1,56 Pon 20:45 6778 KSPEV Serbia - Georgia kmb 1&2+ (4.5) 1,27 Pon 20:45 6780 KSPEV Albania - Italy ug 2-4 1,52 Pon 20:45 6784 KSPEV Ukraine - Croatia ug 2-4 1,50 Pon 20:45 6785 KSPEV Iceland - Kosovo ug 1-4 1,33 Kladi se

