Humanitarni tiket u podne: Mihajlo Pjanović tipuje za Zvončicu

Naš današnji humanitarni kladilac Mihajlo Pjanović, iz prve, i bez razmišljanja, prihvatio je poziv da se uključi u našu dobrotvornu akciju i od srca je pohvalio društveno odgovorno poslovanje kompanije MOZZART.

Na početku nekoliko rečenica o našoj današnjoj poznatoj ličnosti.

Prve fudbalske korake je napravio u lokalnom Polimlju iz Prijepolja, da bi karijeru nastavio u Javoru iz Ivanjice. Prvoligaški debi imao je u dresu OFK Beograda i za Romantičare s Karaburme odigrao 82 prvoligaška meča i postigao 19 golova. Kao golgeter se potpuno arfimisao u beogradskoj Crvenoj zvezdi u kojoj je na 111 prvoligaških utakmica postigao čak 80 golova.

Dva puta je bio prvak Jugoslavije (2000, 2001) i tri puta osvajač kupa Jugoslavije (1999, 2000 i 2002).

Pjanović je posle obećavajućih partija u OFK Beogradu i Crvenoj zvezdi otišao u Rusiju, nekoliko sezona proveo je u moskovskom Spartaku i Rostovu u kome je i okačio kopačke o klin, mnogi su saglasni, prerano za igrača takvog kalibra.

Naš današnji kladilac i svojevremeno ubojiti napadač Mihajlo Pjanović se na svom plemenitom tiketu opredelio za mnogo pogodaka. Pa da vidimo o kojim utakmicama je reč.

Humanitarni tiket otvaramo utakmicom STANDARD - VAREGEM. Reč je o meču četvrtog kola belgijskog šampionata. Osvrnemo li se na tabelu, možemo videti da je Varegem trenutno bolje plasirana ekipa. Imaju dve pobede i poraz, a tim iz Liježa ima skor 1-1-1. Varegem je do sada pokazao napadački potencijal, postigli su osam golova. To se ne može reći i za Standard čiji napadači nisu toliko inspirisani u dosadašnjem delu prvenstva. Sada će imati pravu priliku da poboljšaju statistiku.

„Očekujem golove i igram 3+“, kaže za MOZZART Sport Mihajlo Pjanović.

Na redu je prava poslastica za sve ljubitelje nemačke Bundeslige. Okršaj dva kluba bogate istorije, BAJERN MINHEN - BAJER LEVERKUZEN. Pristalice Bavaraca na samom startu lige zasigurno očekuju pravi spektakl i dobru igru svog tima na Alijanc areni. Tim iz Minhena nije blistao na Audi kupu, a ni na Internacionalnom kupu šampiona. Utisak su popravili nakon trijumfa u nemačkom Superkupu, gde su nakon boljeg izvođenja penala bili uspešniji od Borusije iz Dortmunda. Leverkuzen je odigrao mnogo kontrolnih mečeva na kojima su bili izuzetno efikasni.

„Pred nama je pravi derbi, odigraću golove, 3+.“

Sledeći meč našeg dobrotvornog tiketa je KASIMPAŠA - BEŠIKTAŠ. Oba kluba imaju maksimalan broj bodova nakon prvog kola turske lige. Kasimpaša je bila bolja u gostima od Alanjaspora (1:3), a Bešiktaš na svom terenu nije imao većih problema gde je porazio Antalijuspor rezultatom 2:0. Na svim prethodnim susretima ova dva rivala viđen je veliki broj golova, što ne bi trebalo da izostane ni na ovom meču.

„Stavljam 3+ bez mnogo razmišljanja.“

Dolazimo do samog kraja plemenitog tiketa. U ponudi za današnji dan su i utakmice španske lige što Pjana ne želi da propusti. On se odlučio za jednu od njih, i to VALENSIJA - LAS PALMAS. Na startu Primere, obe ekipe će igrati maksimalno agresivno i biti izuzetno motivisane u želji da ostvare prvenac u veoma jakoj ligi Španije.

„Timovi imaju kvalitet, nadam se velikom broju golova i smatram da će i ovde doći 3+“,zaključio je nekadašnji golgeter koji je još jednom pohvalio našu dobrotvornu akciju.

I na kraju da se podsetimo samo na pojedine društveno odgovorne akcije kompanije MOZZART.

Pored „Humanitarnog tiketa u podne“ u kome smo imali ravno 60. dobitnika i donirali preko četiri miliona dinara kompanija MOZZART se prepoznaje po sjajnim akcijama u kojima obnavlja 100 košarkaških terena u Srbiji. Uskoro će se obnoviti i svečano otvoriti igralište KK Železničar u Čačku, 50. po redu. Potom MOZZART donira sportsku opremu klubovima iz cele Srbije u akciji „Novi dresovi za nove šampione“.

Ali to nije sve: MOZZART donacijama i sponzorstvima pomaže subotičku Kolevku, humanitarne fondacije Budi human i Podrži život, srpske vaterpoliste, košarkaše, rukometaše, karatiste… naša kompanija je naslovni sponzor MOZZART KLS lige, član sponzorskog pula ABA lige…

* Kvote prikazane na grafici bile su aktuelne u trenutku kada je učesnik sastavljao tiket i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin