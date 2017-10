Humanitarni tiket u podne: Mijat Gaćinović tipuje za Koš za sreću

Srpski reprezentativac zna da će Vučica lako odbraniti Rim

Veličina slova A A A

Kompanija Mozzart u današnjoj dobrotvornoj akciji “Humanitarni tiket u podne” ima kao gosta fudbalera Mijata Gaćinovića. Srpski as, rođen u Novom Sadu trenutno igra za Ajntraht iz Frankfurta. Srpski reprezentativac, koji je prvi put branio boje naše zemlje na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, 2013. igrajući u reprezentaciji igrača do 19 godina kada je Srbija postala šampion Evrope. Titulom prvaka sveta sa reprezentacijom do 20 godina okitio se na Novom Zelandu 2015, a ove godine je prvi put debitovao u dresu seniora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, postigavši gol protiv Gruzije. Što se klupskih nastupa tiče, igrao je za Leotar iz Trebinja i Vojvodinu iz Novog Sada, da bi od 2015. godine zaigrao u nemačkom Ajntrahtu u kome je i danas. Sin je bivšeg jugoslovenskog fudbalera, Vladimira Gaćinovića.

Mijat je odlučio da svoj dobitni tiket usmeri za “Koš za sreću”. Kompanija Mozzart će ga svesrdno podržati u ovoj zajedničkoj, plemenitoj akciji.

Pre nego što srpska reprezentativac započne tipovanje da napomenemo da je poslednji pravi, plemeniti listić, sastavila glumica Nela Mihailović i tako postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnom kombinacijom.

Ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, Nela je usmerila, a MOZZART donirao ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815.

Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 55. košarkaško igralište i to u Novom Pazaru koje od sada nosi ime proslavljenog košarkaša Mirsada Jahovića.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić naš subotnji gost Mijat Gaćinović!

ODIGRAJ MIJATOV TIKET

Današnji humanitarni tiket započinjemo utakmicom iz Bundeslige, HANOVER – BORUSIJA DORTMUND. Nemački Crveni ostvarili su pobedu u prošlom kolu nakon nekoliko veoma loših utakmica. Ipak, pored tih kikseva nalaze se na solidnom šestom mestu, sa pet bodova zaostatka u odnosu na vodeću Borusiju. S druge strane, i Crnožuti su vezali dva loša meča nakon odličnog starta sezone. Bez obzira na to, trenutno vode na tabeli, i imaju isti broj bodova kao stari rival Bajern iz Minhena, pa je ova utakmica za njih od izuzetnog značaja da ostanu tu gde jesu.

I dalje ostajemo na Nemcima, s tim da sada pogled usmeravamo na meč ŠALKE – VOLFSBURG. Šalke je ove sezone rastrzan igranjem u dva takmičenja, ali bez obzira na tu činjenicu Kraljevsko plavi igraju jako pristojno u domaćem takmičenju i nalaze se na poziciji broj pet. Zanimljiv je podatak da je njihov naredni protivnik, ekipa Volsburga u prethodnih pet duela ostvarila isto toliko remija. Međutim, trenutni odnos snaga daje za pravo navijačima domaćina da se nadaju novoj pobedi njihovih miljenika.

Dobrotvorni tiket nastavljamo duelom sa Ostrva, ARSENAL – SVONSI. Izabranici Arsena Vengera ni ove sezone nisu startovali kako se od njih očekuje, pa je izvesno da ni ove godine neće biti ništa od titule u Premijer ligi. Međutim, oni se bez obzira na sve uvek nalaze u vrhu tabele, što je i trenutno slučaj. Labudovi ni ove godine ne pokazuju baš mnogo, jer su u dosadašnjem delu Premijer lige osvojili samo osam bodova, pa se može očekivati da će Tobdžije upisati novih tri boda na svoj konto.

I dalje se fokusiramo na Engleze, a sledeća utakmica je KRISTAL PALAS – VEST HEM. Orlovi su očajni ove sezone, jer su do sada samo jednom trijumfovali, i to su jedini osvojeni bodovi za njih. Ni Čekićari se ne mogu pohvaliti mnogo boljim partijama, jer se i oni nalaze u zoni ispadanja. Ovo nije meč koji odlučuje ko će ispasti u niži rang, ali će pokazati ko više zaslužuje da ostane u najelitnijem engleskom takmičenju.

Plemeniti tiket završavamo utakmicom sa Apeninskog poluostrva, duelom ROMA – BOLONJA. Rimska Vučica igra jako dobro ove sezone u oba takmičenja u kojima učestvuje. Jedini poraz u poslednih pet mečeva pretrpeli su od lidera Napolija, koji ove sezone ne zna za poraz u nacionalnom takmičenju. Bolonja je imala kontinuitet igranja solidnih mečeva, ali je u poslednja dva kola pokvarila utisak vezavši dva poraza. Ipak, Rimljani važe za favorita u ovom duelu, uzevši u obzir i bolju ekipu i iganje pred domaćom publiko.

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Mijata Gaćinovića, dobitak će biti doniran i za Naš Dom Enea, Prijedor-Kozarac u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 16:00 2015 ENG 1 Arsenal - Swansea kmb 1&3+ 1,47 Sub 16:00 2010 ENG 1 Crystal Pal. - West Ham ki 1 2,50 Sub 20:45 1012 ITA 1 Roma - Bologna pk 1-1 1,68 Sub 15:30 3005 NEM 1 Hannover - Dortmund kmb 2&3+ 1,98 Sub 15:30 3007 NEM 1 Schalke - Wolfsburg ki 1 1,75 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com