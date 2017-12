Humanitarni tiket u podne: Milan Bošković tipuje za Dom u Veterniku

Naš poznati sportski novinar pronašao je četiri keca

U današnjoj dobrotvornoj akciji kompanije MOZZART „Humanitarni tiket u podne“ naš gost je novinar Milan Bošković. Rođen je u Beogradu 1978. godine, gde je završio gimnaziju „Sveti Sava“. Potom je imao opciju da nastavi studije u Americi, međutim, odluku da ostane u Srbiji doneo je u poslednjem trenutku, dok je bio pred vratima turističke agencije u kojoj je trebalo da podigne kartu. Ako ga pitate zašto je to uradio, ističe da je u pitanju bio samo osećaj i ništa više. Nije se kajao jer je od 1997. godine sportski novinar i bavi se poslom koji voli.

Potiče iz ugledne lekarske porodice, ali je on odlučio da se bavi novinarstvom. I to sportskim. Punih 12 godina, tačnije od avgusta 2003. godine pa do 1. oktobra 2015. radio je kao sportski novinar na televiziji B92. Šarmantni Beograđanin odavno je slovio za jednog od najboljih sportskih novinara na ovim prostorima.

Sada je zaposlen u Al Jazeera Balcans. U ovom trenutku polovinu radne sedmice provodi u Sarajevu, a ostatak u Beogradu. Od 1. januara baza će mu biti srpska prestonica iz koje će raditi kao urednik, reporter, prezenter… Oženjen je Jelenom, profesorkom violine sa kojom ima sina Mihaila.

Milana smo delimično upoznali s društveno odgovornim poslovanjem kompanije Mozzart. Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija. Akcija na koju smo posebno ponosni je „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije.

Inače, nedavno smo u „Humanitarnom tiketu u podne“ prešli pet doniranih miliona koji su otišli na preko 50 adresa u Srbiji, a od nedavno dobici idu ustanovama i u Republici Srpskoj!

Krećemo sa plemenitim tipovanjem. Srećno, Milane!

Prva utakmica na plemenitom listiću dolazi sa Ostrva, kup, ČELSI – BORNMUT. Plavci u poslednjih pet utakmica imaju skor 3-1-1. Gosti su bez pobede sa dva remija i tri poraza. Istorija okršaja dva tima naravno na strani je Plavaca, 4-0-1.

„Očekujem pobedu Čelsija“, kaže naš kolega Milan.

Bošković je sad prešao na kopno, Francuska 1, MARSELJ – TROA. Olimpik je bliži vrhu tabele, gosti su u Donjem domu. Lion i Ren su uzeli skalp Marselju. Troa je ostvario minimalac u poslednjem duelu. Istorija mečeva dva tima je 9-5-3.

„Ponovo kec.“

Naš plemeniti gost pomešao je fudbal i košarku. Evroliga, BARSELONA – UNIKAHA. Oba tima loše stoje na tabeli Evrolige. Barsa je u minus fazi, četiri uzastupna poraza. Unikaha ima tri trijumfa iz pet mečeva. Katalonci su 39 puta „tukli“ rivala.

„Predosećam trijumf Barse, kec.“

I naredna utakmica je košarkaška, UNIKS – CEDEVITA. Tim iz Kazanja ima pet pobeda, jednu više od ekipe iz Zagreba. Cedevita je uzela meru Ciboni i FMP-u, a Uniks Astani u VTB ligi. Skor međusobnih duela je izjednačen, 2-2.

„Kec na Uniks.“

Milan je potom odabrao još jednu Kup utakmicu, BAJERN – DORTMUND. Bavarci imaju pet pobeda za redom. Borusijin skor glasi 2-1-2, naravno, u poslednjih pet utakmica. Poslednja dva međusobna susrta dobili su igrači iz Minhena.

„Igram na golove, GG.“

I za kraj Milan je odabrao jedan prelaz. Utakmica SELTIK – PARTRIK. Da li treba reći da je Seltik lider lige? Gosti su ubedljivo na poslednjoj poziciji Škotske. Seltik je malo oborio formu, ima dva poraza u poslednjih pet utakmica. Seltik je čak 27 puta dobio rivala.

„Prelaz, iz keca u kec“, konstatovao je Bošković, koji je dobitak namenio Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, a videćemo da li će to biti zagarantovanih 30.000 dinara, ili više.

Bitna informacija za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg plemenitog gosta Milana Boškovića, dobitak će biti doniran i za Gradsku organizaciju Crvenog krsta, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 21:00 7551 EVRL Barcelona - Unicaja ki 1 1,30 Sre 20:45 2038 ENGLK Chelsea - Bournemouth ki 1 1,30 Sre 20:50 5015 FRA 1 Olympique Marseille - Troyes ki 1 1,33 Sre 20:45 3067 NEM K Bayern - Dortmund tgg gg 1,50 Sre 20:45 2408 ŠKO 1 Celtic - Partick pk 1-1 1,30 Sre 17:00 7072 EVRK Uniks - Cedevita ki 1 1,25 Kladi se

* Kvote prikazane na grafici bile su aktuelne u trenutku kada je učesnik sastavljao tiket i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin