Humanitarni tiket u podne: Mirko Alvirović tipuje za KBC Bežanijska kosa

Urednik i voditelj emisije SAT odigrao je dvojku na Fajenord!

Veličina slova A A A

Specijalizovani novinar i voditelj Mirko Alvirović, 594. je humanitarni kladilac plemenite akcije kompanije MOZZART, pod nazivom „Humanitarni tiket u podne“. Pošto se oko Mirka već više od od pola veka sve okreće, naravno na točkovima, nadamo se da će u njegovim rukama proraditi i kladilačka mašinerija koja oktanske brojeve iz njegovog srednjeg imena pretvara u kvotu 15,58! MOZZART je u ovu svrhu kladilački rezervoar Mirka Alvirovića natankovao s uplatom od 10.000 dinara, koja pomnožena s kvotom donosi potencijalni dobitak od 155.800 dinara za donaciju KBC-u "Bežanijska kosa".

Sve u svemu, Alvirović ovog podneva kreće na patrolu, čiji itinerer, odnosno prva etapa počinje utakmicom Serije A u 18.30... I tako redom, sve do poslednje, četvrte etape najnovijeg, za Mirka premijernog putešestvija po kladilačkim drumovima. Karirana zastavica pada na utakmici Arsenal – Čelsi. Zbog te odluke Mirka Alvirovića, rezime svodimo tek nakon derbi susreta Liga kupa kada ćemo znati da li su Tobdžije i Plavci bili isplativi u tipovanju SAT-ovom zaštitnom licu.

Popričaćemo docnije o bogatoj biografiji našeg gosta, jer Mirko Alvirović je pre neobaveznog ćaskanja požurio da sa garažnih mesta na svetlost dana izveze četiri, po svoj prilici znalački odabrana tipovanja.

ODIGRAJ MIRKOV TIKET

Naš dobrotvorni kladilac prvo se opredelio za duel sa Apenina, LACIO – UDINEZE. Rimljani su 25 puta slavili posle okršaja sa timom iz Udina. Dobili su četiri od poslednjih pet međusobnih mečeva. Neboplavni su na poziciji broj tri, a gosti u zlatnoj sredini Serije A. Pozitivna serija Lacija traje sedam duela. Udineze je na poslednja četiri okršaja ostvario po dve pobede i remija.

„Verijem u trijumf Rimljana pa igram keca uz golove, tri plus“, kaže za MOZZART Sport kolega Mirko Alvirović.

Urednik SAT-a potom se opredelio za duel iz Holandije, UTREHT – FAJENORD. Gosti imaju 30 pobeda u mečevima sa večerašnjim rivalom. Statistika 8:13:30. Trenutno gosti imaju tri boda više od domaćih. Utreht nije poražen u poslednje tri utakmice. Serija Fajenorda trajala je osam mečeva, ali je niz prekinuo Ajaks pobedivši sa 2:0.

„Mislim da će doći dvojka“, reče Mirko, otpusti kvačilo, pa ode u novi MOZZART krug.

Alvirović senior je još jednom zgazio na Čizmu, SAMPDORIJA – ROMA. U Đenovi je pala Fjorentina, bilo je 3:1 za domaće. Vučica nije u formi, tri poraza iz pet poslednjih duela. Ipak, sa Interom je bilo nerešeno. Statistika je na strani gostujućeg sastava 11:11:20.

„Nisam siguran kome idu bodovi pa ću pokušati sa igrom gol, gol uz tri plus“.

I našeg Mirka „patrola“ je odvezla do Ostrva, ARSENAL – ČELSI. Istorija je krajnje ujednačena 23:19:22. I prvi susret dva rivala okončan je bez golova. Tobdžije su sa 4:1 dobile Palas u poslednjoj utakmici. Plavci su bili još sigurniji, slavili su sa 4:0.

„Sudeći da na prvoj utakmici nije bilo pogodaka, a da su se strelci raspucali ponovo igram GG&3+“, konstatovao je Mirko Alvirović koji dobitak usmerava ka KBC-u Bežanijska kosa.

Inače, poslednja, 105. dobitnica u plemenitom listiću kompanije MOZZART bila je glumica 105. Anja Mit pa je dosad donirano 5.841.760, 00 dinara.

Uz kratak predah, a pre priče o karijeri Mirka Alvirovića, pomenemo i plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić i Marko Tejić. Dakle, petnaest članova kluba 100.000.

Nadamo se da će i naš današnji gost uspeti da svoje ime upiše u listu šampiona "Humanitarnog tiketa u podne". Zaslužio je, jer čim izgovorimo Alvirovićevo ime, u mislima smo već na nekoj magistrali ili auto-putu prema poznatim odredištima kako u zemlji, tako i u regionu, ali i na test poligonu uz novotarije svetske automobilske industrije. S njim obilazimo sajmove automobila, informišemo se o novim modelima četvorotočkaša i njihovim karakteristikama.

Bitno je reći da se Mirko Alvirović, svesrdno se zalaže za unapređenje saobraćajne kulture, i bezbednosti u saobraćaju. U tu svrhu, njegova inicijativa svodi se na obuke vozača profesionalaca, i vozača amatera za bezbedno upravljanje motornim vozilima, odnosno za sticanje veština i iskustva neophodnih za blagovremeno reagovanje u potencijalno rizičnim situacijama na stazi NAVAK. To je u kratkim crtama opis Mirkovih plemenitim ciljevima motivisanih napora, koje naš gost uz plejadu prekaljenih profesionalaca ulaže kako bi drumovi bili bezbedniji!

Gost "Humanitarnog tiketa u podne", rođen je u Drvaru, studirao je književnost, a potom i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Voditelj je emisije SAT i izdavač revije SAT plus. Tvorac je NAVAK-a, prve škole bezbedne vožnje. Ima licencu instruktora vožnje i položen vozački ispit za sve kategorije, osim za A. Prvu Zastavinu „fiću“ je kupio davne, 1969. godine, i od tada pa do danas je bio vlasnik preko 30 automobila.

Recimo na kraju da kompanija MOZZART pored „Humanitarnog tiketa u podne“ ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren „Mirsad Jahović“. To je 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem „Milan Gurović“, koje je 56. po redu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, a potom i za juniore FK Sloboda iz Užica., potom u Niš, Obrenovac itd.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše… Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Mirka Alvirovića, dobitak će biti doniran i Domu za starija lica, NATURA-Pale, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 21:00 2032 ENGLK Arsenal - Chelsea tgg gg3+ 1,87 Sre 20:00 1602 HOL 1 Utrecht - Feyenoord ki 2 2,15 Sre 18:30 1026 ITA 1 Lazio - Udinese kmb 1&3+ 2,10 Sre 20:45 1004 ITA 1 Sampdoria - Roma tgg gg3+ 1,80 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com