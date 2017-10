Humanitarni tiket u podne: Nela Mihailović tipuje za Institut za onkologiju u Beogradu

Poznata glumica je 500. plemeniti kladilac u MOZZARTOVOJ dobrotvornoj akciji i zbog toga ima zagarantovani dobitak ukoliko tiket ne prođe

Stigosmo i do trenutka kad s ponosom konstatujemo da MOZZARTOV „Humanitarni tiket u podne“ stiže do svog 500. izdanja! Početna ideja akcije kojom od srca pomažemo ustanove, pojedince, sve one kojima je to potrebno u Srbiji, a od nedavno i u Republici Srpskoj, sabrala je u svom krilu 69 kladilaca koji su uspešnim tipovanjima ostvarili dobitak od 4.662.715 dinara.

Vanji Buliću, koji je krajem 2016. istipovao za sumu od 351.025 dinara, još uvek nema ravnog. Naši plemeniti gosti iz dana u dan napadaju bastion Bulićevog kladilačkog umeća. Ima li šanse da njegov dobitak upućen Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bude dostignut i prestignut? Naravno da ima, jer su naši gosti zajedno s nama odlučni da vođeni istom namerom „ulovimo“ još više dobitnih listića.

Zato u ovom trenutku ciljamo na prekoračenje sume od 5.000.000 dinara i nastavljamo dalje…

Pomenuli smo i novine, odnosno humanitarne listiće koji su prešli na drugu stranu Drine. Naši plemeniti kladioci od nedavno tipuju i za pomoć koja putuje na adrese u Republici Srpskoj, s tim što ista tipovanja na ovom području imaju ulog od 50 konvertibilnih maraka, dok MOZZART u Srbiji svakodnevno daje ulog od 10.000 dinara.

To je naš put kojim gazimo u susret novim humanitarno–kladilačkim radostima i uzbuđenjima. Čekali smo dosad više tiketa, strepeli u poslednjim sekundama susreta, zbrajali golove, a nekada se i nadali da će napadačke mašine ostaviti mreže i košarkaške obruče da miruju.

Vratimo se 500. humanitarnom tiketu. Naš laureat, jubilarni plemeniti kladilac je glumica Nela Mihailović. Nju u tu čast danas čeka zagarantovani dobitak u visini od 500 evra koji će biti usmeren ka Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Mi bismo, ipak, voleli da Nela pogodi za za još veću donaciju. Zato vas pozivamo da podržite njena tipovanja.

Pomenuli smo dobitni listić Vanje Bulića, ali je red da se setimo i drugih, veoma uspešnih dana u našoj akciji. Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga pogodio je sve tipove i ostvario dobitak od 184.426 dinara, koji je usmerio, a MOZZART donirao, topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, tačnije narodnoj kuhinji pri ovoj crkvi. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković, po čijem je imenu nazvan i jedan od obnovljenih terena u MOZZARTOVOJ akciji „100 terena za jednu igru“. Uroš je istipovao za fenomenalnih 170.067 dinara.

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, još 11 članova „kluba 100.000“, ukupno ih je 14.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, NURDOR-u, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici…

Setimo se još nekih sportista, trenera, glumaca, muzičara koji su u minulom periodu podržali „Humanitarni tiket u podne“: Uroš Spajić, Zdravko Čolić, Dejan Bodiroga, Dejan Stanković, Žarko Paspalj, Piksi Stojković, Dejan Tomašević, Slobodan Nikić, Živko Gocić, Saša Đorđević, Radomir Antić, Robert Prosinečki, Miro Bilan, Nikola Rađen, Igor Kokoškov, Ljubiša Tumbaković, Lepa Brena, Boba Živojinović, Dejan Savić, Andrija Milošević, Ana Bekuta, Bora Čorba, Aleksandar Atanasijević, Vojin Ćetković, Voja Brajović, Vlado Šćepanović, Uroš Tripković, Miroslav Ilić, Bajaga, Moca Vukotić, Aleksandar Šoštar, Mile Isaković, Seka Sablić, Stefan Birčević, Bobi Marjanović, Boža Maljković, Marina Maljković, Sloboda Mićalović Ćetković, Dejan Milojević, Dejan Radonjić, Neša Ilić, Dragan Škrbić, Dragoljub Đuričić, Dušan Kecman, Milan Kalinić, Irfan Mensur, Goran Đorović, Slavoljub Muslin, Zoran Filipović, Ivica Kralj, Jasna Šekarić, Lane Gutović, Lepa Lukić, Marko Simonović, Marinko i Nikola Rokvić, Matija Bećković, Mića Berić, Miško Ražnatović, Nebojša Glogovac, Branislav Lečić, Zoran Kesić, Nikola Kojo, Pera Božić, Gagi Jovanović, Jugoslav Vasović, Praja Dalipagić, Moka Slavnić, Tozovac, Bogdan Obradović, Slobodan Soro, Marko Nikolić, Stragi Stevanović, Nele Karajlić, Sergej Trifunović, Vlado Gergijev, Dača Ikodinović, Vuk Kostić, Dragan i Živana Ilić, Miloš Teodosić, Nikola Demonja, Rada Đuričin, Vesna Dedić, Iva Štrljić, Biljana Obradović, Džej, Knez, Žika Nikolić Šarenica, Marina Kotevski, Teofil Pančić, Dara Džokić, Radisav Ćurčić, Vladimir Savićević, Vlade Jovanović, Boris Novković, Bane Mojićević, Cakana, Dragana Kosjerina, Mihajlo Pjanović, Marko Pantelić, Mare Milošević, Mare i Dare, Miloš Jojić, Tanja Bošković, Luka Pavićević, Den Tana, Vasa Mijić, Danica Maksimović…

Naravno da osim „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno i svečano otvoreno 53. košarkaško igralište. Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

I da još jednom podvučemo nedelja je dan rezervisan za 500. jubilarni „Humanitarni tiket u podne“ koji priređuje Kompanija MOZZART. Čast i zadovoljstvo nam je da u našoj humanitarnoj akciji koja traje skoro dve godine učestvuje i jedna od najboljih srpskih glumica, Nela Mihailović.

Rođena je u Valjevu gde je završila osnovnu i srednju školu. Akademiju dramskih umetnosti upisala je u Beogradu, gde je diplomirala u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Narodno pozorište je bilo mesto gde je ostvarila svoju prvu ulogu igrajući Katarinu u Šekspirovoj predstavi „Ukroćena goropad“, koja je izvedena više od sto puta. Od 1993. godine je igrala kao stipendista, a od 1994. Postaje stalni član.

Nela igra i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212. Zapažena je u velikom broju drama, filmova, pozorišnih predstava počev od drame „Napuštena soba“, preko filmova „Golubovića apoteka“, „Klasa 2002.“, „Ilka“; „Mali svet“, „Skela“; „Diši duboko“, „Crni Gruja i kamen mudrosti“, „Drug Crni u NOB-u“, „Led“, pa sve do serija „Crni Gruja“, „Stižu dolari“, „Ranjeni orao“, „Selo gori, a baba se češlja“, „Cvat lipe na Balkanu“, „Nepobedivo srce“, „Santa Maria della Salute“. Širem gledalištu je ostala najupečatljivija u ulozi Žice u seriji „Stižu dolari“.

Po njenoj želji, zagarantovani dobitak u visini od 500 evra koje donira Kompanija MOZZART pripašće Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd. Na ovu adresu naša kompanija je već donirala sredstva.

Pređimo na plemenito tipovanje, a danas glavna uloga poverena je glumici Neli Mihailović.

Prva utakmica po izboru naše gošće dolazi sa Ostrva, EVERTON-ARSENAL. Tobdžijama su još uvek sveža sećanja na duel sa Zvezdom. Istorija međusobnih duela ubedljivo je na strani gostiju, 7:12:33. Arsenal bolje stoji na tabeli i ima pet poena više od današnjeg rivala. Poslednje premijerligaške utakmice Everton je remizirao, a Arsenal izgubio. Treba napomenuti da su četiri od poslednjih pet međusobnih utakmica pripale Tobdžijama, a da samo na jednom meču nije došlo više od tri gola.

„Pošto imam zagarantovani dobitak u visini od 500 evra, mogu opuštenije da sastavim plemeniti listić. Očekujem golove na meču i igram tri plus“, kaže za MOZZART Sport glumica Nela Mihailović.

Nela se zadržala u Engleskoj i na tiketu našla mesto za par TOTENHEM - LIVERPUL. Totenhem je po plasmanu odmah iza dva Mančestera, Liverpul je slabije kotiran. U Ligi šampiona Liverpul je održao lekciju slovenačkom Mariboru, 7:0. Pre toga imao je tri remija. Totenhem u poslednjih deset utakmica ne zna za poraz. Sa strašnim Realom je podelio bodove, 1:1. Međusobni skor glasi 13:15:24 i Liverpulu su pripala dva poslednja okšaja.

„Ista taktika, golovi, 3+“.

Žica iz „Stižu dolari“ odabrala je interesantan duel sa Apenina, UDINEZE - JUVENTUS. Juve ima 19, a klub iz Udina šest bodova. Staroj dami ukoliko želi da sustigne Napoli i Inter potrebni su bodovi iz ovog meča. Klub iz Torina je napravio i dva kiksa u poslednja dva kola. Torino, Roma, Fjorentina uzeli su meru Udinezeu. Međusobni skor glasi 8:7:29, pobednik se nazire, ali je poslednji duel ovih rivala završen podelom bodova, 1:1.

„Evo pokušaću sa dvojkom na Juventus“.

Nela je odlučila da odigra još jednu dvojku, utakmica sa Pirineja, SELTA - ATLETIKO. Madriđani bolje stoje na tabeli, imaju pet bodova više. Klub iz Viga ne zna za poraz u poslednjih pet okršaja. Las Palmas je dobio sa 5:2. Sjajnu seriju Jorgandžija prekinuo je Čelsi, dok je derbi sa Barsom zaključen bez pobednika. Statistika 11:8: 18. Tri poslednja duela pripala su Atletiku.

„Verujem da će tako biti i sad, dvojka“, zaključila je plemeniti listić glumica Nela Mihailović koja će dobitak usmeriti za Institut za onkoloiju i radiologiju Beograd.

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Nele Mihailović, dobitak će biti doniran i za Humanitarnu organizaciju Partner u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 14:30 2022 ENG 1 Everton - Arsenal ug 3+ 1,70 Ned 17:00 2026 ENG 1 Tottenham - Liverpool ug 3+ 1,60 Ned 16:15 4016 ŠPA 1 Celta - Atl.Madrid ki 2 2,05 Ned 18:00 1032 ITA 1 Udinese - Juventus ki 2 1,35

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama.