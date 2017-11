Humanitarni tiket u podne: Nenad Milenković tipuje za Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije

Novinar, pisac i producent nada se da će Zvezda i Partizan pogoditi više koševa od ponuđene margine...

Ulazimo u još jednu radnu sedmicu za društveno odgovornu akciju kompanije MOZZART “Humanitarni tiket u podne”. Slobodno možemo reći da je ovo odbojkaška nedelja pošto će naši gosti, plemeniti kladioci, biti i proslavljeni odbojkaši: Andrija Gerić, Slobodan Boškan, Ivan Miljković i Željko Tanasković. Pored slavnih odbojkaša poznate ličnosti koje su ove sedmice podržale jednu od MOZZARTOVIH društveno odgovornih akcija su i novinar, pisac i producent Nenad Milenković, potom glumica Branka Petrić i UFC borac Bojan Veličković.

Pre nego što srpski novinar i pisac započne dobrotvorno tipovanje da napomenemo da je poslednji pravi listić sastavila glumica Nela Mihailović i postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnom kombinacijom. Nela je ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, usmerila, a MOZZART je donirao, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad samo u ovoj akciji donirala ravno 4.732.815 dinara.

Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, a naredni grad koji će se ponoviti sa novim terenom je Novi Sad. Sjajno igralište, 56., otvoriće proslavljeni košarkaš Milan Gurović.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“. MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić naš današnji gost Nenad Milenković, novinar, producent, urednik JUGART produkcije, idejni tvorac Festivala domaćih igranih serija- FEDIS u regionu. Autor romana “Jaz” i “Što ne govori se svima”.

Novac će, ukoliko prođe plemeniti tiket, nameniti Udruženju ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova.

Nenad Milenković je humanitarno tipovanje počeo derbijem, PARTIZAN-ZVEZDA. Posle sedam kola u ABA ligi večiti su ujednačeni po broju bodova, po 10, a toliko imaju Cedevita i Igokea. Đetići imaju bod više doboljno za prvo mesto na tabeli Jadrana. Na Evro-sceni oba rivala doživela su poraze od Bamberga i Limoža. Crno-beli su pre toga ušli u seriju od tri trijumfa. Zvezda je imala dva poraza pa dva trijumfa. Partizan je sa poenom prednosti dobio poslednji večiti derbi. Sad je Zvezda ubedljivi favorit što potvrđuju i kvote, ali teško je reći ko će posle utakmice izaći uzdignute glave.

“Odigraću na više postignutih poena od ponuđene margine, 170,5”, kaže za Mozzart Sport naš gost.

Plemeniti kladilac se opredelio da na humanitarnom tiketu sad odigra na utakmicu iz Belorusije, TORPEDO – BATE. Domaći na poslednjih pet mečeva ima skor 2:2:1. Borisov ima tri trijumfa, po jedan remi i poraz. Istrorija međusobnih okršaja je na strani gostiju, 4:10:20. Poslednji duel dve ekipe okončan je bez golova.

“Pokušaću sa golovima od dva do četiri”.

Novinar i pisac sad se okušao na meču iz Druge lige Francuske, AVR – REMS. Gosti su lideri lige i imaju sedam bodova više od sedmoplasiranog Avra. Rems ima četiri pobede iz pet poslednjih utakmica. Međusobni skor je na strani domaćih, 8:4:5. Poslednji okršaj dve ekipe završen je remijem, 1:1.

“Ponovo golovi od dva do četiri”.

Nenad je odabrao i meč sa Apenina, Serija B, PERUĐA – AVELINO. Timovi iz sredine tabele, a Peruđa je poslednju utakmicu, u gostima, odigrala nerešeno 3:3. Mlekadžije iz Parme su u poslednjoj utakmici uzele meru Avelinu. Svih pet poslednjih međusobnih duela sa Avelinom Peruđa je dobila i slavila. Bilo je i više golova.

“Idem na tri plus”.

I za kraj naš humanitarni kladilac odabrao je meč iz Cvajte, NIRNBERG – INGOLŠTAT. Domaći imaju bolji plasman i pet poena više od rivala. Ipak, posle tri uzastopne pobede Nirnberg je doživeo minimalan poraz. Gosti su u sjajnoj seriji od četiri pobede i jednog remija. Domaći imaju bolji međusobni skor, pet trijumfa.

“Ponovo tri plus”, konstatovao je Nenad Milenković.

Naravno ni danas ne zaboravljamo donaciju za Republiku Srpsku:

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Nenada Milenkovića dobitak će biti doniran i za Dom za starije osobe IVAN PAVAO II, Banja Luka u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

