Humanitarni tiket u podne: Predrag Popović Pop tipuje za Koš za sreću

Poznati radijski voditelj odigrao je iks na meču Keln-Bate!

Radijski voditelj, Predrag Popović Pop, danas će pomoći u realizaciji „Humanitarnog tiketa u podne“, dobrotvornoj akciji kompanije Mozzart. Nekada je bio član pop benda „Dobar, loš, zao“, a danas radi kao radijski voditelj. Na TDI radiju vodi emisije „Kontra kviz“ i „Antidepresiv“ i svojim prepoznatljivim humorom mami osmehe širokom auditorijumu. Svi ga rado slušaju, dok on oko sebe neprestano širi dobre vibracije. I ovoga puta, učestvujući u našoj plemenitoj akciji, pokušaće da dobitnim tiketom obraduje Koš za sreću. Kompanija Mozzart ga podržava u tom zajedničkom poduhvatu.

Današnji plemeniti tiket započinjemo mečom AEK – MILAN. Atinjani su nakon pobede na startu takmičenja protiv Rijeke vezali dva remija, i trenutno se nalaze na drugoj poziciji. S druge starne, Rosoneri su ostvarili pobedu više, pa se zasluženo nalaze na vodećoj poziciji u grupi. Ali kako ništa nije rešeno, ovo će biti pravi muški duel, jer je poznato da Grci tradicionalno igraju dobro kod kuće.

,,Biće ovo čvrsta utakmica, s toga igram 0-2“, kaže za Mozzart Sport naš gost Pop.

Tiket nastavljamo utakmicom koja će biti odigrana u Nemačkoj, KELN – BATE BORISOV. Jarčevi su sve neprijatno iznenadili jer u do sada tri odigrana kola imaju isto toliko poraza. Međutim, ova utakmica biće prava prilika da malo obraduju svoje navijače. Belorusi su značajno bolji od narednog protivnika, i kako sad stvari stoje, biće glavni konkurent našoj Crvenoj zvezdi za prolazak dalje, zbog toga im je svaki bod važan, počevši od ovog meča.

,,Ovde će biti gusto, zato stavljam X“.

Sada se usredsređujemo na duel JANG BOJSA i DINAMA iz Kijeva. Zanimljivo je da su Švajcarci do sada ostvarili sve same remije, a može ih obradovati da su uspeli da jedan izvuku u Kijevu, protiv ekipe Dinama. Taj meč im može biti podstrek za ovaj predstojeći duel. S druge strane, Ukrajinci su do sada najviše pokazali u ovoj grupi, i ne čudi što važe za favorite u osvajanju prvog mesta.

,,Deluje mi da će pasti 2-3 gola“.

Pogled sada usmeravamo ka meču koji mnogi u Srbiji jedva čekaju, a to je duel PARTIZAN – SKENDERBEG. Grobarima je samopouzdanje poljuljano nakon nesrećnog poraza od Dinama u Beogradu, gde su praktično izgubili dobijeni meč. Ali na njihovu sreću, ni gosti iz Albanije ne briljiraju u do sada tri odigrana duela, pa se navijači na stadionu JNA mogu nadati prvoj pobedi.

,,Igram 1, mislim da će Partizan pobediti“.

Plemeniti tiket nastavljamo duelom iz Londona, ARSENAL – CRVENA ZVEZDA. Tobdžije su, po mnogima, nezasluženo osvojile tri poda u Beogradu. Sada su na svom terenu apsolutni favoriti. Ali ni Delije ne idu na Ostrvo da bi bili topovsko meso, već da pokažu najbolje što mogu, pa šta bude, biće.

,,Staviću 1-1, Arsenal je apsolutni favorit“.

Današnji dobrotvorni tiket završavamo utakmicom LACIO – NICA. Lacijali su u prethodna tri kola prilično lako osvojili maksimalnih devet bodova, i sa puno samopouzdanja dočekuju goste iz Nice. Međutim, ni oni nisu loši, izuzimajući poraz kod kuće baš od ekipe iz Rima.

,,Nema sumnje, Lacio je favorit, zato igram 1“, konstatovao je Predrag Popović Pop koji je dobrotvorni tiket kompanije MOZZART u Srbiji sastavio za Koš za sreću, a u RS vidite na kraju teksta.

Inače, pre nego što zaključimo današnji plemeniti listić moramo istaći dosadašnje rezultate “Humanitarnog tiketa u podne”. Imali smo 70 humanitarnih kladilaca sa dobitnim listićima koji su MOZZARTU pomogli, da iz sopstvenih izvora, donira ravno 4.732.815 dinara.

Polako, ali sigurno bližimo se i petom doniranom milionu!

Na listi dobitnika vodi novinar i pisac Vanja Bulić sa iznosom od 351.025 dinara koje je Mozzart po Vanjinoj želji donirao Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd. Iza Vanje sledi poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga sa dobitkom od 184.426 dinara, a koji je Bajaga usmerio, a MOZZART donirao, Topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla-tačnije narodnoj kuhinji. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković po kome je i jedan obnovljeni teren u MOZZARTOVOJ akciji “100 terena za jednu igru” dobio ime. Uroš je istipovao fenomenalnih 170.067 dinara.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Zvončici, udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…itd.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: “100 terena za jednu igru” u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Jubilarno 50. obnovljeno i otvoreno bilo je čuveno čačansko Želovo igralište, a tu svečanost su svojim prisustvom uveličali Dragan Kićanović, Duda Ivković, Željko Obradović...Jedan od sledećih renoviranih terena bio je u bloku 45 koji je svečano otvorio predsednik nacionalnog Saveza Predrag Danilović, a prisutni su bili i Neša Ilić i Branko Lazić. Potom je i Novi Pazar dobio novi teren koji je otvorio Mirsad Jahović po kome je igralište i dobilo ime, 55. ukupno obnovljeno. Potom sledi akcija, “Novi dresovi za nove šampione” u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. KMF Borac iz Čačka dobio je dve Mozzartove garniture. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku „Kolevku“, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe”, Mozzart je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

I da Vas podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Predraga Popovića Popa dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica KUĆA NJEGE SANDIĆ, Prnjavor u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

