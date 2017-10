Humanitarni tiket u podne: Rada Đuričin tipuje za dečje odeljenje Instituta za onkologiju

Poznata glumica odigrala je četiri plus na Špance!

Iz plejade iskusnih srpskih glumica, a u dobrotvornu akciju kompanije Mozzart, pod nazivom “Humanitarni tiket u podne”, pridružila nam se Rada Đuričin. Njene godine su za svako poštovanje, jer je u korist ove dobrotvorne akcije izdvojila svoje vreme i trud da shvati o čemu se zapravo radi i odmah pristala da bude deo akcije kojoj je za cilj da pomogne udruženjima, organizacijama, fondacijama i pojedincima.

Naša poznata glumica je rođena u Vršcu, 1934. godine u pravoslavnoj, svešteničkoj porodici. Diplomirala je na dva fakulteta, Fakultetu dramskih umetnosti i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Debitantsku ulogu imala je na sceni Narodnog pozorišta, igrajući glavnu ulogu u predstavi “Dnevnik Ane Frank”.

Filmografija ove sjajne glumice je izuzetno velika, a mi ćemo ovde spomenuti samo deo njenog stvaralaštva. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka glumila je u preko trideset filmskih ostvarenja. Devedesetih godina se pojavljuje u seriji “Vruć vetar”, u filmu “Iskušavanje đavola”, seriji “Jastuk groba mog”, seriji “Desanka” posvećenoj Desanki Maksimović… Od 2000. godine pa do danas je pamtimo u serijama “Jesen stiže, dunjo moja”, “Vratiće se rode”, “Selo gori a baba se češlja”, “Miris kiše na Balkanu”, kao i u velikom broju filmova.

U “Humanitarnom tiketu”, a po Radinoj želji (ukoliko tiket bude dobitan), kompanija Mozzart će sredstva donirati Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, Dečje odeljenje, a neće biti prvi put da donacija ode na ovu adresu.

Legendarnoj Radi Đuričin želimo puno humanitarno-kladilačke sreće i da započnemo plemenito tipovanje!

Prvi par na današnjem humanitarnom tiketu jeste duel između reprezentacija GRUZIJE i VELSA. Domaćin se trenutno nalazi na petoj, pretposlednjoj poziciji i nema nikakvih šansi da se kvalifikuje na Svetsko prvenstvo. Međutim, kako u poslednjih nekoliko utakmica nisu ostvarili pobedu, sigurno je da će se potruditi da obraduju navijače jednim trujumfom. S druge strane, Vels zauzima drugu poziciju i zaostaje četiri boda za Srbijom, tako da svaki kiks može skupo da ih košta. S toga treba očekivati da Bejl i ekipa daju sve od sebe da osvoje sva tri boda.

,,Odigraću dvojku na Vels, ova utakmica je izuzetno važna za Zmajeve“, kaže naša gošća.

Naredni meč dolazi nam sa Ostrva. Reč je od duelu selekcija ENGLESKE i ŠKOTSKE u uzrastu do 21 godine. Gordi Albion je u dosadašnjem delu ostvario pobedu i remi, tako da trenutno zauzima drugu poziciju. Momci u kiltovima za sada imaju samo jedan meč iza sebe, u kome su ostvarili pobedu, tako da bi novim trijumfom preskočili svoje komšije. Veliko istorijsko rivalstvo ove dve britanske zemlje garantuju dobar meč.

,,Staviću keca i 2+, Englezi mi deluju kao apsolutni favoriti“.

Nastavljamo sa utakmicama iz kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Sada ćemo se pozabaviti mečom koji se nas najviše tiče, a to je duel između AUSTRIJE i SRBIJE. Domaćin je vezao par loših utakmica, tako da se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji, i bez šansi je da se kvalifikuje. Situaciju će sigurno otežati činjenica da će navijača Srbije, kojih u Austriji ima mnogo, biti barem približno, ako ne i više od domaćih. To će biti od velike pomoći izabranicima Slavoljuba Muslina da ostvare još jednu bitnu pobedu, kojom će se dodatno približiti željenom cilju, a to je igranje na nekom velikom takmičenju, posle ravno sedam godina.

,,Igraću X2 i 2+, verujem u Orlove i njihov kvalitet“.

Poslednja utakmica na današnjem dobrotvornom tiketu jeste duel između ŠPANIJE i ALBANIJE. Crvena furija je uvek i svuda apsolutni favorit, zbog obilja fenomenalnih igrača, stasalih i kaljenih u velikanima svetskog fudbala, Barseloni i Realu, ali i drugim klubovima. Međutim, trenutna politička podvojenost u Španiji i iredentizam Katalonije može uzdrmati igrače u ovom meču. Primera radi, Đerar Pike je kritikovan što je pristao da igra za Španiju. Ostaje da vidimo kakvu će želju za igrom i pobedom pokazati reprezentacija sa Iberijskog poluostrva. Što se tiče Albanije, ona je apsolutni autsajder u ovom duelu, tako da utakmicu može odigrati potpuno rasterećeno i bez pritiska, pa ako se desi čudo, desi, ako ne, nikom ništa.

,,Igram 4+, Španci tradicionalno daju dosta golova“, zaključila je plemenito tipovanje sjajna i kao i obično predusretljiva Rada Đuričin koja je potencijalni dobitak namenila Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, dečje odeljenje.

Nadamo se da će Rada, kad je humanitarni tiket u pitanju, krenuti dobitničkim stopama, trenutno ih imamo 69, ali sad je pravi trenutak za par rečenica o društveno odgovornom poslovanju kompanije MOZZART.

Donacijama podržavamo fondacije Budi human i Podrži život. MOZZART je obnovio i svečano otvorio i 52. košarkaško igralište u čuvenoj akciji “100 terena za jednu igru”. Tačnije košarkaški teren u Kraljevu koji je poneo ime srpskog nekadašnjeg kapitena Nenada Krstića. Doniramo i sportsku opremu klubovima iz cele Srbije u akciji “Novi dresovi za nove šampione”. Podržavamo paraolimpijce, košarkaše, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste…

Donirali smo svojevremeno veliki broj inkubatora srpskim porodilištima, kao i aparate za skeniranje sluha kod naših najmlađih…

To je znamo samo delić MOZZARTOVOG društveno odgovornog poslovanja, ali obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim!

I da, ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Rade Đuričin, dobitak će biti doniran i za YU Dom za lica sa invaliditetom, Višegrad, Republika Srpska. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 6035 KVM21 England M21 - Scotland M21 kmb 1&2+ 1,55 Pet 18:00 6750 KSPEV Georgia - Wales ki 2 1,90 Pet 20:45 6751 KSPEV Austria - Serbia kmb X2&2+ 1,65 Pet 20:45 6755 KSPEV Spain - Albania ug 4+ 1,68 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama