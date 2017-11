Humanitarni tiket u podne: Uroš Jakovljević tipuje za GAK u Višegradskoj

Popularni glumac, rođeni Milanovčanin odigrao je čak četiri keca u 513. Humanitarnom tiketu kompanije MOZZART!

U dobrotvornoj akciji kompanije Mozzart, „Humanitarni tiket u podne“, danas će svoj doprinos dati srpski glumac Uroš Jakovljević. MOZZARTOV gost i kladilac je rođen u Gornjem Milanovcu, a glumu je završio na FDU u klasi profesora Dragana Petrovića- Peleta. Uroševa filmografija praćena je ulogama u filmovima „Marko Kraljević: Fantastična avantura“, „Talog“, kao i serijama. „Šešir profesora Koste Vujića“, „Folk“, „Igra istine“, „Miris kiše na Balkanu“, „Samac u braku“ (Kad ljubav zakasni)...

Stalni je član Pozorišta Atelje 212 od 2016. godine. Igra u velikom broju pozorišnih predstava. Dobitnik je pohvale Narodnog pozorišta za rezultate u radu od izuzetnog i posebnog značaja, zatim nagrade za najbolju ulogu u predstavi „Usamljeni zapad“ na međunarodnom festivalu mladog glumca Zaplet 05, 2013. godine, kao i specijalne nagrade žirija za ulogu u predstavi „Čekajući Godoa“ na sedmom festivalu internacionalnog studentskog teatra, 2011. godine. Danas će ovaj mladi glumac probati da upriliči dobitni tiket za GAK u Višegradskoj.

Srećno Uroše!

Milanovčanin i član Ateljea 212 na plemenitom listiću odigrao je četiri jedinice i to na duele: LAJPCIG-HANOVER, VALENSIJA-LEGANES, BARSELONA-SEVILJA, MONAKO-GENGAN. U LŠ Lajpcig je poražen od Porta, pre toga Bajern mu je dva puta uzeo meru. Hanover je sa 4:2 dobio Dortmund. Valensija je u sjajnom nizu od pet trijumfa, prilično ubedljivih. Gosti su takođe bili sjajni četiri pobede, pa poraz od Sevilje. Slepi miševi su na tabeli odmah iza Barse. Sevilja ima devet bodova manje od Katalonaca. Barselona je niz trijumfa prekinula remijem u Atini. Sevilja je u elitnoj ligi savladala moskovski Spartak, 2:1. Kneževi su drugi, iza PSG u Francuskoj. Oba francuska kluba odigrala su 1:1 u svojim poslednjim utakmicama, ali Monako u LŠ.

„Na ove mečeve odigraću četiri jedinice“, kazao je za Mozzart Sport naš subotnji gost.

Uroš se sad opredelio da odigra prelaz iz dva u dva, naravno na Prinčeve. Meč ANŽE – PSŽ. Gosti su lideri ispred Monaka i imaju 8:0 gol razliku na poslednje dve utakmice. Domaći imaju najviše, sedam, remija u celoj francuskoj ligi.

„Očekujem lagano iz dva u dva“.

Naš dobrotvorni kladilac sad se preselio u Bundesligu, AUGZBURG – LEVERKUZEN. Dve ekipe sa istim brojem bodova, ali Bajer ima bolju gol razliku. Leverkuzen je u sjajnom naletu, četiri pobede i remi. Verder je primio tri laka komada od Augzburga. Oba tima igrala su sa puno pogodaka.

"Tri plus“.

I na kraju meč, MENHENGLADBAH – MAJNC. Domaći imaju suficit od šest bodova. Takođe, imaju i četiri pobede iz pet poslednjih duela, samo poraz od Bajera. Gosti iz isto toliko mečeva imaju samo jedan poraz, od Šalkea.

„Probaću sa igrom tim jedan daje dva i više golova“.

Toliko što se tiče humanitarnog tipovanja glumca Uroša Jakovljevića.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je trenutno u plemenitom listiću donirala ravno 4.732.815.

Sve smo bliži petom doniranom milionu!

Da istaknemo da je novac između ostalog usmeren: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar dobija teren Mirsad Jahović. To je 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Uroša Jakovljevića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica AGAPE, Mrkonjić Grad, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Piše: Đurđe Mečanin