Humanitarni tiket u podne: Uroš Luković tipuje za Koš za sreću

Nastavlja se MOZZARTOVA akcija „Humanitarni tiket u podne“, u kojoj smo dosad imali 72 dobitnika i doniranih 4.857.815 dinara. Poslednji dobitnik bio je košarkaš Marko Tejić, a evo još nekih detalja…

Sreću u tipovanju će danas oprobati srpski košarkaš Uroš Luković. Rođen je u Beogradu, a prve košarkaške korake je napravio sa 17 godina u mlađim kategorijama Torlaka. Četvorogodišnji ugovor sa FMP-om potpisao je 2007, ali je dve godine bio pozajmljen ekipi Radnički basket. Nakon toga je potpisao ugovor sa Saragosom iz Španije, ali u ovom timu nikada nije zaigrao zbog teškog preloma noge. Postaje član Kumanova za koji je odigrao dve sezone. Na kratko prelazi u estonski Tartu, da bi se ponovo vratio u Kumanovo. Sledeća destinacija, takođe kratkog daha, bio je makedonski klub Kožuv, a potom opet Kumanovo. U MZT Skoplju je proveo sezonu 2015/16, a u beogradskom Partizanu sezonu 2016/17. Trenutno igra za tim Mornara iz Bara sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor. Uroš je odlučio da, ukoliko tiket bude dobitan, sredstva usmeri ka fondaciji Koš za sreću.

Srećno, Uroše!

Prva utakmica na dobrotvornom listiću dolazi iz Srbije, VOŽDOVAC – PARTIZAN. Derbi kola u koji crno-beli ulaze posle remija sa Spartakom. Pre toga Đukićevi puleni imali su četiri uzastopne pobede. Voždovac je u poslednja dva kola imao trijumf i remi u Čačku. Istorija međusobnih duela je na strani gostiju iz Humske, 2-1-13. U poslednjem okršaju Voždovac je slavio sa 3:1.

„Bez dileme igram dvojku uz dva do četiri gola“, kaže za MOZZART Sport Uroš Luković.

Skoknućemo I do Francuske, meč LION – LIL. Olimpik je održao lekciju usred Nice, 0:5. Očigledno je ušao u formu, sve same pobede, jedan remi i gol-razlika 17:0 u poslednjih pet utakmica. Lil večeras nema šta da traži u Lionu, naročito jer je izgubio poslednja dva meča i bez obzira što bolje stoji u međusobnim utakmicama. Četiri pobede više od Liona.

„Kec u kombinaciji sa golovima, od dva do četiri.“

Naredna dva duela dolaze sa Ostrva, ČELSI – SVONSI i ARSENAL – HADERSFILD. Plavci su I dalje treći iza dva Mančestera. Gosti su u crvenoj zoni. Posle tri pobede Čelsi je odigrao nerešeno sa Liverpulom. Arsenal ima bod manje od Čelsija, rival je na sredini tabele Premijer lige. Arsenal je u oba međusobna duela pobedio sa 2:1.

„Na Čelsi igram kombinazziju 1&2-4, a na Arsenal čistog keca.“

Uroš je „pronašao“ još dva keca na plemenitom listiću. Utakmice iz Austrije i Švajcarske, SALCBURG – MATERZBURG i BAZEL – LUCERN. Salcburg diše za vrat vodećem Šturmu i nalazi se u seriji od četiri trijumfa. Rival je u opasnoj zoni. Kod Švajcaraca Bazel je u seriji od četiri utakmice bez poraza. U prvenstvu upravo je dobio Lucern u gostima sa 1:4. Dobro, Kup utakmice mogu da donesu iznenađenje mada je statistika ubedljivo na strani Bazela, 34 trijumfa.

„Za kraj dva keca na Salcburg i Bazel“, konstatovao je današnji humanitarni kladilac Uroš Luković.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Uroša Lukovića dobitak će biti doniran i za Humanitarnu organizaciju Partner u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Piše: Đurđe Mečanin