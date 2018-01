Humanitarni tiket u podne: Vladimir Kovačević tipuje za Nikolu Jeličića

Bivši vaterpolista novi je učesnik Mozzartove humane misije...

Prvi dan vikenda, uz napomenu da večeras čekamo i srpsku Novu godinu, a u našem plemenitom tiketu još jedan mladi, ali izuzetno perspektivni glumac. Vladimir Kovačević je 583. učesnik humanitarnog tiketa koji je podržao društveno odgovornu akciju kompanije MOZZART.

Jednu od glavnih uloga u popularnoj seriji “Istine i laži”, koja se od ponedeljka do četvrtka prikazuje na Prvoj, tumači mladi glumac Vladimir Kovačević. Odrastao je u novobeogradskim blokovima, a trenutno je student završne godine glume na Fakultetu dramske umetnosti, u klasi Srđana Karanovića.

Kao uzore ima starije kolege Nebojšu Glogovca, Ljubomira Bandovića i Dragana Mićanovića.

Trenirao je vaterpolo gotovo 14 godina. Počeo je u Partizanu, a najduže je igrao u Tašu. Ipak, prestao je da trenira i odlučio se za glumu. Ne nedostaje mu vaterpolo, ali bi vrlo rado opet stavio kapicu i skočio u bazen. Voleo bi da odigra na filmu ili u seriji nekog plivača ili vaterpolistu.

I sad, Arsa iz serije “Istine i Laži” sastavio je plemeniti tiket za mladića Nikolu Jeličića. Poželimo kladilačko-humanitarnu sreću Vladimiru!

ODIGRAJ VLADIMIROV TIKET

Prva utakmica dolazi iz Bundeslige. Meč RB LAJPCIG – ŠALKE. Gosti su drugi sa velikim zaostatkom u odnosu na vodeći Bajern, ali sa samo dva boda više od Lajpciga. RB je u prijateljskom meču savladao Duklu. I Šalke je bio uspešan sa Gentom, ali pre toga ima četiri meča takođe bez poraza. Istorija međusobnih duela je 1-1-2.

“Prvo pokušavam sa brojem pogodaka, očekujem najmanje dva na meču, 2+”, kaže za Mozzart Sport mladi glumac.

Vladimir koji igra sa svojim klasićima i u predstavi 'Audicija’ ruskog pisca Aleksandra Galina, za drugi par dobrotvornog tiketa kompanije MOZZART odabrao je meč MONPELJE – MONAKO. Oba tima su u gornjem domu, s tim što su Kneževi drugi. Monako je povezao šest prilično sigurnih trijumfa. Domaći iz poslednjih pet mečeva imaju četiri potpuna uspeha.

“Verujem da će Monako postići najmanje dva gola na meču”.

Naš gost je svojevremeno poželeo da mu poziv bude profesija u kojoj može da se igra. Gluma mu je izgledala kao idealno rešenje, a uz malo sreće upisao je FDU. Sad se na listiću poigrao s utakmicom iz Čempionšipa, BARNSLI – VULVERHEMPTON. Gosti su prilično odmakli konkurenciji i osamili se na liderskoj poziciji. Domaći će voditi borbu za opstanak. Pozitivna serija lidera traje čak 18 mečeva. Istorija kaže 7-7-14.

“Vreme je za jednu dvojku, pobeda Vukova”.

Poslednja utakmica na dobrotvornom listiću takođe je sa Ostrva, ali iz elitnog ranga. Meč TOTENHEM – EVERTON. Domaći su na petoj poziciji i imaju 14 bodova više od rivala. Na poslednjih pet utakmica Totenhem nije izgubio. Everton je tri puta morao da napusti stadion bez osvojenog boda. Da li će prekinuti neprijatan niz?

“Ne znam, radije igram na golove, UG od dva do četiri”, zaključio je plemenito tipovanje za mladića Nikolu Jeličića glumac Vladimir Kovačević.

MOZZARTOVE donacije u plemenitom listiću otišle su za preko 50 institucija u Srbiji, a od nedavno donacije idu ustanovama i u Republici Srpskoj!

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, UDUS-u...

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. MOZZARTOVU opremu zadužilo je preko 50 ekipa.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić sakuplja sredstva za lečenje Nikole Jeličića (1996) iz Beograda, koji je pre sedam godina nastradao u saobraćajnoj nesreći kao pešak i ostao nepokretan i vezan za invalidska kolica.

S obzirom da je nakon saobraćajne nesreće bio u komi 30 dana iz koje se probudio potpuno nepokretan i zavistan od tuđe nege, Nikola svakog dana dokazuje da je veliki borac.

Nikola je sada polupokretan, govori, oslanja se na noge i pohađa srednju školu prilagođenu njegovim potrebama. Takav napredak lekari nisu očekivali. Nasmejan i vedar, nada se potpunom oporavku, ali su mu neophodne konstantne usluge fizioterapeuta, kineziterapije, radne terapije, kao i vežbe govora i fine motorike.

Pored plaćanja usluga fizioterapeuta, neophodna je kupovina ortopedskih cipela i midera za kičmu, kao i plaćanje usluga banjskog lečenja.

Da pomogneš Nikoli upiši 59 i pošalji SMS na 3030! Nikoli takođe možeš pomoći i uplatom preko platnih kartica na linku e-doniraj ili uplatom novca na dinarski ili devizni račun.

Vaše malo je Nikoli sve!

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Vladimira Kovačevića, dobitak će biti doniran i Domu za penzionere i starija lica, Prijedor, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 18:30 2006 ENG 1 Tottenham - Everton ug 2-4 1,45 Sub 16:00 2110 ENG 2 Barnsley - Wolverhampton ki 2 1,55 Sub 20:00 5040 FRA 1 Montpellier - Monaco tm2 2+ 2,50 Sub 18:30 3001 NEM 1 RB Leipzig - Schalke ug 2+ 1,25 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com