Humanitarni tiket u podne: Vladimir Savićević tipuje za Koš za sreću

U nadi da će našu dobru volju i narednih sedam dana pratiti i precizni tipovi, otvaramo radnu nedelju uz još jedan „Humanitarni tiket u podne“! Dobro znamo da kompanija Mozzart pozitivnim kladilačkim vibracijama već više od godinu dana plemenitim tipovanjima brojnih poznatih lica pomaže pojedince i ustanove, odnosno sve one kojima to najophodnije. I danas smo na istoj kladilačkoj liniji!

Tim povodom naš današnji tiket za gosta ima fudbalera Vladimira Savićevića. Ko ne zna, dobro je da kažemo da je sin čuvenog Dejana Savićevića koji igra za podgorički Kom, prihvatio da učestvuje u ovoj „samarićanskoj akciji“ u nadi da će pogoditi sve tipove i dobitak donirati na adresu "Koša za sreću".

Pre nego što se bacimo na šest „kečeva“ Vladimira Savićevića, stisnimo svi pesnice! Kompanija Mozzart će svim srcem biti uz Vladimira kao što je bila i uz sve svoje dosadašnje kladioce. Do sada je u akciji „Sto terena za jednu igru“ obnovljen veliki broj košarkaških igrališta, uključujući i teren na čuvenom „Želovom“ u Čačku koji je poneo ime legendarnog Dragana Kićanovića. To je bilo pedeseto obnovljeno košarkaško igralište. Uz igrališta obavezno ide i sportska oprema, tako da u akciji „Novi dresovi za nove šampione“, kompanija Mozzart donira klubovima širom Srbije opremu koja im je potrebna. Naša kompanija finansijski pomaže i humanitarne fondacije „Podrži život“ i „Budi human“.

Utakmice kvalifikacija za Mundijal koji će se naredne godine održati u Rusiji su u jeku. Naš gost je imao veliki izbor parova za sastavljanje humanitarnog tiketa. Pred nama je da vidimo za koje se to mečeve odlučio Vladimir Savićević.

Prvi par dobrotvornog tiketa je NEMAČKA - NORVEŠKA. Ne treba puno govoriti o ovom okršaju. Aktuelni svetski prvaci su apsolutni favoriti na ovom susretu. Dominantni su u svojoj kvalifikacionoj grupi u kojoj imaju maksimalan učinak, sedam pobeda uz gol razliku 29:2. Kvalitet ove dve ekipe ne može se porediti, Panceri su nesavladivi, pritom će imati podršku svoje publike. Današnji kladilac se odlučio za "keca".

Prelazimo na sledeći meč, a to je POLJSKA KAZAHSTAN. Biće to duel lidera kvalifikacione grupe E, Poljske, i Kazahstana koji se nalazi na začelju tabele. Prethodni sudar ovih rivala završen je nerešenim rezultatom (2:2). Ta utakmica je okončana nepovoljnim rezultatom za Poljake s obzirom da su na to gostovanje otišli u nameri da uzmu ceo plen. Očekuje se nešto drugačiji ishod na drugoj utakmici ovih selekcija , naravno, trijumf domaćina.

,,Odigraću na Poljake, ovo je meč u kome ne bi trebalo da bude bilo kakvih iznenađenja“, konstatacija je Vladimira Savićevića.

Na redu je duel ŠKOTSKA - MALTA. Škoti zauzimaju treću poziciju grupe F sa skorom 3:2:2, dok su Maltežani na poslednjem mestu uz skor 0:0:7. Epitet pobednika definitivno nosi Škotska, sa čim se slaže i plemeniti kladilac.

,,Škoti imaju bolji tim i smatram da će ostvariti pobedu bez problema“, rekao je Vladimir, da bi odmah zatim prešao na naredni par.

Sledi okršaj SLOVENIJA - LITVANIJA. Obe selekcije su maltene ostale bez šanse da se kvalifikuju na Mundijal. Njihov prethodni duel završen je remijem (2:2). Ako se pogleda tabela, u boljoj poziciji nalazi se Slovenija koja ima šest bodova prednosti u odnosu na svog rivala. Blagu prednost bi trebalo dodeliti Slovencima zbog domaćeg terena.

,,Igram na Sloveniju”, samouvereno će gospodin Savićević.

Naredna utakmica je AZERBEJDŽAN – SAN MARINO. Što se tiče ovog susreta, možemo reći da se radi o sudaru dva nacionalna tima koja se nalaze na dnu grupe C. Obe selekcije su u seriji nepovoljnih rezultata, Azerbejdžan je poražen u poslednja četiri meča, dok San Marino ima poraz više. Azerbejdžan je bio uspešniji u prethodnom meču sa ovim rivalom. Tada su slavili minimalnim rezultatom u gostima (0:1).

Humanitarni kladilac se ni u ovoj situaciji nije dugo premišljao.

,,Verujem u Azerbejdžance, stavljam keca”.

Na kraju ostaje okršaj CRNA GORA - RUMUNIJA. Utakmica koja je veoma bitna selekciji Crne Gore ako želi da ostane u koraku sa Poljskom i direktno se kvalifikuje na najveće fudbalsko reprezentativno takmičenje. Crna Gora zauzima drugu poziciju na tabeli, ima tri boda manje od Poljske. Sa druge strane, Rumunija je četvrta sa četiri boda manje u odnosu na Crnogorce. Crna Gora je vezala dve pobede, ostvarili su trijumfe nad Kazahstanom i Jermenijom. Rumuni su u poslednjem meču bili bolji od Jermena savladavši ih rezultatom 1:0.

,,Crnogorci će biti izuzetno motivisani. Sigurno žele da nastave pobedničku seriju i time postanu konkurentni u borbi za prvu poziciju u grupi. Mislim da će u tome i uspeti. Moj izbor je kao i do sada, jedinica”, zaključio je Vladimir Savićević.

Recimo još nešto i mladom Savićeviću koji je kao što se i vidi sledio očeve stope. Recimo zato da je pristigao u redove Koma kako bi mu pomogao da održi prvoligaški status. Dosta dugo je igrao u Mladosti, a proveo je i jednu polusezonu na Malti i u Valeti, a zatim i dve godine u Iskri.

Piše: Đurđe Mečanin