Hvalospev na račun srpskog bisera: Sergej je basketaš s brazilskim talentom

SMS opet zadivio Italiju

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sergej Milinković Savić prva je zvezda italijanske štampe. Gotovo svakodnevno ugledna štampa na Čizmi posvećuje sve veći prostor srpskom biseru, njegovom talentu i igrama koje beleži u dresu Lacija.

Odavno je SMS prevazišao zvanje supertalentovanog igrača, a sada je već izrastao u prvu zvezdu Nebeskoplavih. Zbog toga je Sergej dobio nove hvalospeve, u kojem se piše o njegovim košarkaškim počecima, ali i talentu kakav poseduju brazilski fudbaleri.

Na unutrašnjim stranama Gazete posvećuje pola strane našem Sergeju Milinković Saviću. U tekstu se ističe da srpski fudbaler odlično koristi svoj “košarkaški” talenat u fudbalske svrhe. "Milinković, Lacijevo zlato sa basketom u srcu", je naslov priče u kojem se kaže da se naš fudbaler kreće kao basketaš sa brazilskim fudbalskim talentom.

Osim što ponavlja novi nadimak za Sergeja “Beli Pogba”, Gazeta podseća da je do 14. godine naš reprezentativac igrao košarku.

Inače, njegova mama Miljana navijala da Sergej igra košarku, ali je na kraju SMS izabrao da krene tatinim, a ne maminim putem i opredelio se za fudbal.

U tekstu se još kaže da je Milinković Savić uveo u igru Lacija "košarkaške" šeme kao što su "pick and roll" i "give and go", dok u šesnaestercu skače više kao basketaš nego kao fudbaler, zbog čega često i uspeva da stigne prvi do lopte i sve češće da postigne gol.

Takođe se navodi da ga je Lotito platio 10.000.000 evra i da danas vredi barem četiri puta više, odnosno 40.000.000 evra, te da ako ovako nastavi da igra, i pored toga što ga ugovor veže za Lacio do 2020. godine, nećemo ga još dugo gledati u dresu Lacija.

U Italiji se priča da ga Masimilijano Alegri želi sa sobom, bilo da ostane u Juventusu ili da nasledi Arsena Vengera na klupi Arsenala.

Na kraju teksta ističe se da su kod Sergeja u poseti bili mama Miljana i sestra Jana koja je takođe sportistkinja (gimnastičarka). Sergej je imao ulogu vodiča, pošto je bukvalno zaljubljen u Večni grad i već je dosta toga naučio o njemu, u društvu najmilijih obišao je ceo Rim.

Piše: Željko Pantelić