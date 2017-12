I Barsa u igri za Sergeja! Transfer guru stigao u Rim, ali prva meta je Holanđanin

Ni Katalonci nisu imuni na jednog od najtraženijih fudbalera današnjice

Barselonin direktor Robert Fernandez i njegov saradnik Urbano Ortega su sinoć bili u svečanoj loži rimskog Olimpika na meču Lacija i Torina. Dolazak glavnokomandujućeg Barsinog čoveka za transfere je u Italiji odmah izazvao uzbuđenje.

Italijanski mediji su prvo preneli da je Fernandez gledao Sergeja Milinković Savića, Stefana de Fraja i Luisa Alberta iz Lacija, kao i Andreu Belotija iz Torina. Ali dobro obavešteni katalonski Mundo Deportivo je ipak došao do pravih informacija. Glavni razlog Fernandezove i Ortegine posete Olimpiku je Stefan de Fraj, Milinković Savić je tek opcija, dok za Albverta i Belotija ne postoji ni interesovanje.

Barselonini čelnici su bili na utakmici Lacija i prošlog oktobra. I tada je razlog bio Stefan de Fraj. Holandski štoper je trenutno jedan od najtraženijih defanzivaca Evrope. Stub je odbrane Lacija, svejedno mu je da li igra u formacijama sa trojicom ili četvoricom u poslednjoj liniji, ističe mu ugovor na kraju sezone, a i holandska je škola što je jako bitno u Kataloniji.

De Fraj pregovara sa Lacijem oko novog ugovora, ali ti pregovori ne idu najbolje. On je voljan da ispoštuje klub i produži saradnju ako dobije fiksnu otkupnu klauzulu za naredno leto od 30.000.000 evra. Gazda Lotito to zasad odbija i rizikuje da ga izubi za džabe. A već mesecima oko Holanđanina obleće i Juventus koji ga nagovara da sačeka istek ugovora i priključi im se u junu kao slobodan igrač. Barsa je spremna da ga dovede već u januaru i da plati za to. Iako na Kamp Nou tada stiže i kolumbijski štoper Džeri Mina iz Palmeirasa, Katalonci su u strahu da će Maskerano već u januaru napustiti klub i zato žele da se obezbede. De Fraj je bolja opcija od Mine kojem će biti potrebno vreme da se privikne na evropski fudbal. Zato je Holanđanin u fokusu Barseloninih čelnika koji žele da se raspitaju za uslove pod kojima mogu da ga dobiju već u januaru.

Ali Barsini čelnici nisu imuni ni na Milinković Savića. Kada se pojavi igrač takvog potencijala, obaveza velikih klubova je da budu u igri i u Barseloni ne žele ništa da prepuste slučaju. Lacio traži preko 100.000.000 evra za svog najvrednijeg igrača i Barsa je jedan od retkih klubova koji može to sebi da priušti. Juventus je najviše zagrizao za Srbina, ali neće moči da izdrži finansijku trku sa mančesterskim gigantima, moguže i Pari Sen Žermenom koji je takođe zaigrao. Ako uđe i Barsa u igru, onda će Lotito imati licitaciju velikana kakvu je priželjkivao.

Po stilu igre, Milinković Savić više pripada Juventus ili mančesterskim rivalima, nego Barseloni. Ali vrhunski klub i vrhunski igrač se uvek „nađu“ bez obzira na različitosti. Barsin trener Valverde je promenio formaciju na vezni red sa četvoricom i to bi moglo da otvori vrata Srbinu. Trenutno su u vezi Barse „zakucani“ Buskets, Paulinjo, odnosno Inijesta i Rakitić po bokovima. Svi imaju dugoročne ugovore, ali polako mora da se razmišlja o zamenama za Inijestu i hrvata. Milinković Savić je zasad samo na radaru Barselone koja će sigurno uraditi najdetaljnije analize ako bude rešila da uđe u konkretnu borbu za njegov autogram narednog leta. Može da plati onoliko koliko Lotito traži, pa ne treba iskljuliti mogućnost da SMS zaigra u zemlji u kojoj se rodio.

