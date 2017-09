I dalje tvrdim - Kljajić i Ćirković su odlični igrači

Kolegijalnost na primeru Bojana Ostojića

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Berna)

U odnosu na ovosezonsku premijeru protiv Budućnosti, Partizan će Jang Bojsu suprotstaviti drastično drugačiji tim, u kome, između ostalog, nema Uroša Đurđevića, Nemanje Mihajlovića (prodati Olimpikakosu i Herenvenu), nema ni Leonarda koji je s klupe rešio duel sa Podgoričanima (preselio se u Saudijsku Arabiju), a večeras u timu neće biti ni golmana Filipa Kljajića, ni štopera Lazara Ćirkovića.

Na njih, međutim, ne zaboravlja kolega im iz odbrane Bojan Ostojić, s kojim smo pričali o tome da je Paritzan na defanzivnom polju napredovao u poslednjih mesec dana.

“Jeste, ali ja i dalje tvrdim da su i Ćirković i Kljajić pre svega odlični momci. Filip je i sjajan golman, to je potvrdio tako što je dvaput bio najbolji čuvar mreže Superlige. A što se Ćirkovića tiče - sve najbolje i o njemu. Znamo kakve je partije pružao ranije u Partizanu, protiv Totenhema i protiv još nekih evropskih špiceva koje je čuvao. Odličan igrač”, smatra Ostojić.

Od duela sa Vojvodinom, 13. avgusta, kad je baš njegov gol presudio u završnici utakmice, Ostojić ima novog partnera u odbrani, Nemanju R. Miletića.

“Nije to samo da promene na štoperskom mestu, njega ili mene, to je do cele ekipe. Između ostalog i Vladimira Stojkovića, pokazao je da je najbolji golman Srbije, dosta nam pokaže u odbrambenom delu”, pojasnio je štoper crno-belih.

