I Federer psuje, zar ne!?

Rodžer Federer je čovek koji možda i najbolje na teniskom turu zna kako da se ponaša. Iako je sportista i to vrhunski, retko kada kaže suvišnu reč, povisi ton, a kamoli opsuje.

Ipak, Švajacarac se u današnjem četvrtfinalu u jednom trenutku "pogubio" i opsovao! I to dok je pričao sa sudijom... Istina, nije opsovao arbitra, ali opet može da očekuje novčanu kaznu. Naime, kada je po završetku jednog poena traži proveru putem "hok-aj" sistema ispostavilo se da ovaj to nije snimio, te je poen automatski priznat njegovom protivniku Tomašu Berdihu. Maestro iz Bazela je tada poludeo, a poznato je koliko ne voli i ne veruje "hok-aju". Besan i razočaran obratio se glavnom sudiji, Bernandesu prilično teškim rečima:

"Da li je tebi ovo OK? Da li je tebi ovo OK? Već su me jednom zaj....i!"

Na svu sreću, tu se zaustavio. Inače, Federer, kome nije ovo prvi put da opsuje ka sudiji tokom meča, što je učinio i u izgubljenom finalu US opena protiv Huan Marina del Potra 2009, u svom 14. polufinalu melburnskog grend slema će ukrstiti rekete sa Hjeon Čungom.

