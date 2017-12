I glava i rep

Možda su to bile prolazne avanture poput veze za jednu noć sa privlačnom strankinjom protkane enormnim količinama trojki koje su davali pojedinci, ali ovo od sinoć mogao bi da bude sladak blic-poljubac koji najavljuje dugoročnu ljubav, pravu hemiju. Ono kako Zvezda treba da igra, ono u šta će se navijači zaljubiti do ušiju

Veličina slova A A A

1. Crvena zvezda je odigrala najbolju i najzreliju utakmicu u sezoni.

2. Zvezda je u momentumu koji može da joj promeni tok sezone za 180 stepeni.

1)

Prvi put u sezoni Crvena zvezda je delovala kao celina. Kao tim. Ne kao skup pojedinaca. Prvi put je sav rad izašao na videlo i sve ono što se čekalo od pojedinaca je isplivalo na površinu. Prvi put je igra Zvezde, što se kaže, imala glavu i rep. Znala se uloga svakog igrača, svako je znao gde mu je mesto i šta treba da čini. Bilo je skoro pa besprekorno. A toga je tako nedostajalo ove sezone.

Dobijala je i do ove utakmice Zvezda mečeve, ali nijedan nije dobila kao ovaj. Padala su i veća imena poput Real Madrida u gostima i Barselone i Makabija u Beogradu, to su dosta jače ekipe od Efesa, ali je ovoga puta bilo drugačije. Možda su to bile prolazne avanture poput veze za jednu noć sa privlačnom strankinjom protkane enormnim količinama trojki koje su davali pojedinci, ali ovo od sinoć mogao bi da bude sladak blic-poljubac koji najavljuje dugoročnu ljubav, pravu hemiju.

Ono kako Zvezda treba da igra, ono u šta će se navijači zaljubiti do ušiju, a obrazi im se zarumeneti.

Nije to bila Zvezda koja živi od trojki, ali je bilo opet više nego dovoljno tih istih trojki. Nije to bila Zvezda koja se u napadu oslanja isključivo na kvalitet po sistemu „daj loptu Ročestiju pa on neka se snađe i smisli nešto“. Od prvih napada je bilo jasno da je nešto „kliknulo“. Osećala se čudna, pozitivna energija. Kao da je sve u redu. I da će biti u redu. I bilo je.

Prodor, šut s poludistance, bekdor dodavanje, slobodnja bacanja, uz naravno začin bez kog ne ide - trojke, sve je to dovelo do mnogo raznovrsnije igre i činjenice da je Zvezda za 13 minuta dala 41 poen! Na kraju je i pukla stotka. U najmanju ruku fantastično.

Najvažnije je da su se probudili pojedinici, „mali heroji“ kako ih je Dušan Alimpijević nazvao, koji su poput malih šrafova gurali veliku mašineriju unapred. Dobrićeve trojke i sjajne odbrane, Jankovićevi skokovi u napadu i ispravljanje greški saigrača (plus opasne rampe), Lazićeva borba, Dangubićev šut, strahovita partija Feldina koji je fokusiraniji nego ikada otkako je došao, te odmotavanje Lesora iz pika.

Na kraju, ali nikako najmanje važno - uticaj Dejana Davidovca.

Dušan Alimpijević VS Dejan Radonjić

U drugom delu meča protiv Baskonije je dobio priliku i odmah se Zvezda probudila. Potom Madrid i njegovo „školovanje“ Kampaca u igri leđima, pa onda alej-upovi i egzibicije protiv Igokee, pa na kraju odlična organizacija igre protiv Efesa, ali organizacija u pravom smislu te reči. Bez silovanja, već za ekipu, potpuno racionalno. Uz sjajne asistencije.

U prvom delu sezone je u minutima bez Ročestija Zvezdina igra padala, najčešće dok je Nikola Radičević bio u igri, ali sada kada je tu ulogu preuzeo Davidovac, sve izgleda mnogo drugačije. I baš sa tom promenom i izumom Alimpijevića poklopili su se dobri rezultati i pobede.

Organizacija napada je dobila smisao, sve deluje daleko usklađenije. Glava i rep igre postoje. Dve metafore bez kojih uspeh nije moguć.

2)

Momentum.

Zvezda je u naletu. A pre tog naleta, desio se vrlo važan momenat - reprezentativna pauza, da je tako nazovemo. Kao da je to bilo potrebno ovom novom timu sa 11 novih jedinki. Malo vremena za rad, za trening, malo života bez pritiska da bi se sve sleglo. I baš tako je i bilo. Pre pauze to je bila ekipa sa srozanim samopoštovanjem, sa pet poraza u nizu u Evroligi, a pogledajte sadašnje stanje.

Dve vezane pobede u Evroligi, od 2-7 do 4-7. Solidna partija u ABA ligi. Jako važan detalj je i povratak u Pionir. To je odavno jasno - Pionir je jedno, sve ostalo je druga priča.

Već smo o Pionirovom uticaju pisali ranije, a sve potkrepljuje i podatak da Zvezda ove sezone nije poražena nijednom u Pioniru! A prema poslednjim informacijama koje imamo i naredni domaći meč protiv Panatinaikosa 21. decembra igraće se u Pioniru, tako da će to biti prilika za nastavak serije.

Naredni meč Zvezda će igrati protiv Cibone u Zagrebu, a ukoliko i tu dođe do trijumfa biće to pravi zalet za 15. decembar i gostovanje Valensiji. Slepi miševi ne briljiraju u Evroligi ove sezone, tako da će Zvezda imati objektivnu šansu da dođe do još jedne pobede u gostima.

Kad je pao Real, što ne bi Valensija? A ako padne i Valensija, onda cela sezona dobija drugačiji ugao.

Videćemo da li će se do tada oporaviti Abaldei, pre svega Dubljević, ali ako tim Dušana Alimpijevića odleti u Španiju na krilima pobede nad Cibonom, mogli bismo da gledamo pravi užitak od meča. Posebno ako Zvezda odigra kao protiv Efesa. Sa puno smisla, solidnom odbranom i što više različitih rešenja u napadu.

Elem, da sumiramo...

Ko je posle onih pet poraza i pomislio da Zvezda može da se bori za TOP 8? Samo dva meča kasnije, Zvezda je na deobi 11. mesta sa Barselonom i na skoru 4-7. Primera radi, osmi je Real Madrid sa 5-6. Nije to nimalo loše, zar ne?

Eventualnom pobedom nad Valensijom bilo bi već jako, jako dobro. A mnogo važnije od samog rezultata je Zvezdina igra. Mora da bude kao protiv Efesa, naravno uz još snažniju odbranu. Onda ni rezultat neće biti previše bitan, ovakva igra je mnogo važnija.

Zvanično je proces sazrevanja Dušanovih pulena prešao u naredni stadijum.

(FOTO: Star Sport)